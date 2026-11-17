Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
В районе иранского острова Кешм прозвучал взрыв
Fars: В районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе прозвучал взрыв
Взрыв произошел в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе, над местом происшествия поднимается столб дыма.
Об этом сообщает иранское агентство Fars. Отмечается, что взрыв прогремел в северо-западной части острова. Источник взрыва пока не установлен.
Иранские власти не давали официальных комментариев по поводу случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом.
Вооруженные силы Ирана захватили американский дрон MQM-170 в районе острова Кешм.