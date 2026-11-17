Россия предложила ОАЭ военное сотрудничество по спутниковой системе «Рассвет»

Шойгу: Россия предложила ОАЭ совместную работу по спутниковой системе «Рассвет»

Tекст: Дарья Григоренко

Шойгу отметил наличие ряда перспективных направлений для совместной работы с арабской республикой. По его словам, Москва и Абу-Даби могут значительно углубить взаимодействие в сфере освоения космического пространства, передает РИА «Новости».

«Есть ряд перспективных направлений, которые мы предложили. Это, в частности, работа по Роскосмосу, она имеет как гражданское преломление, так и преломление безопасности, военное… В первую очередь, это связь, это широкополосный интернет, это наша программа «Рассвет», в этом направлении работаем», – заявил Шойгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о значительном потенциале расширения военно-технического сотрудничества Москвы и Абу-Даби.

В воскресенье вопросы двустороннего взаимодействия вошли в повестку визита российской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности сообщил о полной защищенности спутниковой системы «Рассвет» от политического и экономического воздействия.