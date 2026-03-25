Турция предложила Ираку увеличить экспорт нефти

Минэнерго Турции: Ирак не отвечает на предложения о наращивании прокачки нефти

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью агентству Anadolu Байрактар отметил, что на фоне кризиса в Персидском заливе и отсутствии у Ирака альтернативных маршрутов нефтяной экспорт страны фактически остановлен, передает ТАСС.

По его словам, иракско-турецкий нефтепровод функционирует уже 50 лет, его пропускная способность составляет 1,5 млн баррелей в сутки, и эта нефть может быть направлена на экспорт.

Министр подчеркнул, что Турция неоднократно предлагала провести ремонт северного участка трубопровода, поврежденного на иракской стороне, а также продлить его до Басры, что позволило бы создать дополнительный маршрут экспорта нефти с юга на север. «К сожалению, наши предложения до сих пор без ответа. Надеюсь, после этого кризиса все объединятся, и мы реализуем эти проекты», – заявил Байрактар.

Он также напомнил о предложении Анкары построить газопровод для поставок катарского газа через Турцию и далее в Европу. По его словам, такой маршрут мог бы обеспечить безопасность поставок даже в случае угрозы энергетической инфраструктуре и блокировки Ормузского пролива.

В начале марта Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении. На прошлой неделе Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний.