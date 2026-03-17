    Генштаб рассказал о ситуации в Днепропетровской области
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    17 марта 2026, 08:40 • Экономика

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть, что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая?

    Перекрытие Ормузского пролива привело не только к дефициту нефти и газа. Мир столкнулся с тем, что в Персидском заливе оказались заперты также алюминий, удобрения и другие важные продукты химической промышленности.

    Так, алюминий на прошлой неделе обновил максимум с апреля 2022 года и на пике превышал 3500 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов (LME). Риски для судоходства через Ормузский пролив привели к задержкам части поставок металла из Катара и Бахрейна, на которые приходится около 9% мирового производства алюминия. На этом фоне доступные запасы алюминия на складах LME быстро сокращаются и находятся на минимальных уровнях последних месяцев.

    «Алюминий вырос к максимумам с марта 2022 года прежде всего потому, что рынок испугался не только перебоев с отгрузкой, но и физической остановки части ближневосточных мощностей. После перекрытия Ормузского пролива под угрозой оказалось около 7 млн т мощностей по выплавке алюминия, или примерно 9% мирового предложения. Это очень большой объем для рынка, который и до конфликта был довольно напряженным. Дополнительный удар в том, что заводы региона не могут нормально завозить глинозем и бокситы, без которых электролиз долго не протянет», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Катарский Qatalum уже начал контролируемую остановку производства с мощностью 648 тыс. тонн в год, а у Bahrain Alba часть мощностей была временно выведена из работы.

    «В первую очередь это ударило по Европе и США, куда идет заметная часть ближневосточного металла, а также по отраслям с коротким циклом закупок. Это транспорт, строительство, упаковка, автокомпоненты, солнечная энергетика и переработчики профилей и проката. Трейдеры уже начали срочно изымать металл с LME-складов, чтобы закрывать дефицит физических поставок», - говорит Чернов.

    Для России такая ситуация в целом выгодна, так как улучшает экспортную выручку «Русала».

    «Если взять для оценки продажи «Русалом» порядка 3,5–3,8 млн тонн металла в год, то каждые дополнительные 100 долларов на тонну дают примерно 350–380 млн долларов дополнительной годовой выручки. Если цена удержится на уровнях на 400–500 долларов выше начала года, то речь уже может идти о приросте выручки на 1,4–1,9 млрд долларов в годовом выражении»,

    - говорит Чернов. Для бюджета эффект тоже будет положительным, но намного слабее, чем в нефти, потому что здесь нет такой прямой сырьевой ренты, добавляет эксперт. Основной канал - это налог на прибыль, дивиденды, экспортная логистика и сопутствующие платежи. То есть бюджет здесь может получить десятки миллиардов рублей, но не сотни, дает расчетную оценку Чернов (не официальной прогноз).

    Как бы России не хотелось, но «Русал« не сможет быстро нарастить поставки алюминия, поэтому главный выигрыш именно в росте цен. Россия может помочь своими алюминием прежде всего Азии, части Турции и тем потребителям в Европе, которые готовы работать через оставшиеся разрешенные каналы и старые контракты, говорит Чернов. Но быстро заместить весь ближневосточный выпадающий объем Россия не сможет.

    Еще один чувствительный удар будет нанесен по химической промышленности. «Конфликт на Ближнем Востоке привел к снижению объемов производства или даже полной остановке некоторых химических предприятий, отмечен глобальный дефицит метанола, серы и некоторых полимеров. Пострадали Катар, Иран, страны Персидского залива, а нехватка химикатов заметна в Австралии, Шри-Ланке, Судане, а также в странах Азии и Африки», - говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    «Больше всего страдают те сегменты, которые завязаны на газ, нафту, серу, аммиак, метанол и морскую логистику через залив. В Азии НПЗ и нефтехимия уже режут загрузку, а азиатские парокрекинги, которые более чем на 60% зависят от ближневосточной нафты, начали объявлять форс-мажор по поставкам. Это значит, что проблемы идут по цепочке в полимеры, растворители, сырье для упаковки и ряд промежуточных химикатов. Отдельно растет дефицит по сере и гелию. По гелию ситуация особенно чувствительная, потому что Катар давал около трети мирового предложения, а спотовые цены уже удвоились», - говорит Чернов.

    В Катаре производилось 33% мирового производства гелия - 63 млн кубов. Он на втором месте после США. На третьем месте - Россия с долей в 9,5% и производством 18 млн кубометров в год. При желании Россия может нарастить выпуск гелия до 60 млн кубометров на Амурском ГПЗ.

    Чернов особо выделяет

    перебои с поставками гелия, который важен для многих областей, в том числе для медицины, полупроводников и аэрокосмоса. А также проблемы с поставками серы и серной кислота, которые важны и для удобрений, и для металлургии, и для микросхем. Еще одна проблемная зона - это упаковка и пластики, потому что сбой нефтехимических поставок быстро бьет по пищевой промышленности и потребительским товарам.

    «В проигрыше сейчас прежде всего азиатские и европейские потребители нефтехимии, а также отрасли, где важны стабильные поставки упаковки, пластмасс, полупродуктов и промгазов. В выигрыше производители вне региона, у которых есть свободные объемы и более стабильная сырьевая база. Россия здесь частично выигрывает, но не по всей корзине», - говорит Чернов.

    Еще одна сфера, где Россия действительно могла бы заработать - это поставки удобрений. РФ - крупнейший мировой экспортер удобрений, который контролирует пятую часть мировой торговли. А в мире наблюдается дефицит удобрений и рост цен из-за перекрытия Ормузского пролива. Через него проходит около 35% мировой торговли карбамидом (азотными удобрениями) и транспортируется до 45% серы, необходимой для выпуска фосфатных удобрений. Часть заводов в регионе либо работает с перебоями, либо остановлены. Риск дефицита перед новым сельскохозяйственным сезоном - не очень хорошая история.

    «Китай уже был вынужден раньше обычного выпускать удобрения из резервов, чтобы сдержать внутренний дефицит перед посевной. В СМИ писали, что цены на карбамид после начала конфликта выросли примерно на 80 долларов с тонны от уровней около 470 долларов, а рынок и до этого был напряжен из-за ограничений китайского экспорта», - говорит Чернов.

    Например, рынок отреагировал резким ростом цен на мочевину (или азотные удобрении) примерно на 30% с начала конфликта поскольку в число ведущих экспортеров мочевины входят Оман и Саудовская Аравия, на которых приходится четверть мирового экспорта, отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

    По ее словам, быстро заместить выпавшие из-за ближневосточного конфликта объемы удобрений России будет сложно. «На это есть объективные причины, а именно: ограничения производственных мощностей и государственная политика, направленная на предотвращение дефицита на внутреннем рынке. Но даже если не наращивать отгрузки за рубеж, то за счет роста мировых цен на удобрения получится достичь увеличения стоимостного объема российского экспорта», - говорит Прикладова.

    Впрочем, по ее мнению, Россия может активней помочь Индии, где возникают риски дефицита удобрений и угрозы продовольственный безопасности. Тем более, что Индия и Иран являются членами БРИКС, поэтому возможно прохождение грузовых судов через Ормузский пролив в направлении Индии, что укрепит связи внутри объединения, говорит Прикладова. В числе приоритетных направлений также Бразилия и Китай - тоже члены БРИКС.

    «Если брать грубую оценку, то при экспорте около 45 млн тонн удобрений каждые дополнительные 50 долларов на тонне экспортной корзины теоретически дают отрасли порядка 2,2–2,3 млрд долларов дополнительной выручки в годовом выражении. Но фактический эффект будет ниже, потому что дорожают разные виды удобрений неравномерно, а часть роста съедят скидки, логистика и внутренние ограничения», - делает оценочный расчет Чернов.

    Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, цены на удобрения продолжат расти, а их доступность ухудшится из-за хронического дефицита, то может начаться глобальный продовольственный кризис с удорожанием продуктов питания на 30-50%, что может привести к голоду в бедных странах мира, говорит Баранов. При краткосрочном (1-3 месяца) сценарии конфликта цены на удобрения в мире могут вырасти на 25-45%, а при долгосрочном (6 месяцев и более) - на 90% и более, добавляет он.

    «Если конфликт затянется, цены на алюминий, удобрения и часть химической продукции действительно могут пойти еще выше, а доступность ухудшится. Мой базовый сценарий такой, если в ближайшие недели пролив начнут частично разблокировать, то пик паники на этих рынках начнет проходить, а дальше останется высокая, но не экстремальная премия за риск. Если же ограничения затянутся на месяцы, то цены на алюминий и удобрения сохранят восходящий тренд, а по отдельным химическим позициям может начаться уже не просто рост цены, а физическое нормирование поставок», - ожидает Владимир Чернов.

    Россия краткосрочно и точечно сможет дополнительно заработать. «Но есть и обратная сторона медали. Чем дольше конфликт, тем выше мировая инфляция издержек, тем дороже фрахт, страхование, сырье и топливо. Это уже начинает давить на глобальный спрос. Поэтому для России это не история одностороннего выигрыша. На коротком временном отрезке мы получаем ценовую премию, а на длинном можем столкнуться с охлаждением мировой промышленности и спроса», - заключает собеседник.

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть, что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая?

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона

    Дональд Трамп пытается собрать коалицию союзников для защиты Ормузского пролива. Впрочем, даже ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома: и европейские, и азиатские страны пока не рискуют направлять военные корабли на Ближний Восток, опасаясь втягивания в разрушительный конфликт. Удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

