    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    15 марта 2026, 10:06 • Экономика

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов
    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская нефть набирает бешенную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китая уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти. Это заставило США отменить на месяц запрет на покупку нефти у России. Сначала Вашингтон сделал это только для Индия, которая уже начала скупать нашу нефть, хранившуюся в танкерах в море. А потом Штаты сняли запрет для всех стран.

    Еврокомиссия поспешила заявить, что сохраняет свои санкции на российскую нефть. Однако от этого страдают сами европейцы, не более того.

    Тем временем, Индия и Китай уже нарастили закупки нефти из России. В первую неделю марта Китай закупил на 2,1 млн баррелей больше - 12,4 млн баррелей против 10,3 млн неделей ранее. Индия за неделю нарастила поставки нашей нефти на 200 тыс. баррелей до 8,6 млн баррелей (данные S&P Global Commodities at Sea).

    Более того, о желании купить российскую нефть заявили Таиланд, Шри-Ланка и Япония. И это логично, потому что Ормузский пролив через который проходило 15-20 млн баррелей нефти практически остановлен. Таиланд получал 50% импортной нефти из Персидского залива, а Япония получала через Ормузский пролив почти всю импортную нефть, поэтому теперь она будет рада любым альтернативным поставкам. Серьезный удар нанесен и по импорту нефти Южной Кореи.

    Нефть на мировом рынке уже выросла в цене до 90-100 долларов, в моменте доходила до 120 долларов за баррель, а участники рынка не исключают рост цен до 150 и даже до 200 долларов за баррель.

    На фоне такого ажиотажа выросла не только цена на сам российский сорт Urals, но и резко снижается скидка на нее. Все это сулит российских нефтяникам и российскому бюджету миллиардные дополнительные доходы. Главное, чтобы рост цен не вышел за пределы разумного.

    Эксперты посчитали, о каких суммах дополнительных доходов может идти речь.

    Во-первых, Россия выигрывает от роста стоимости российской Urals. Если в январе она стоила в среднем 41 доллар, а в феврале - 44,6 долларов, то к cередине марта она подорожала до 90 долларов за баррель. Впрочем, средняя стоимость за март ожидается ниже.

    «По средней цене Urals в марте я бы закладывал диапазон 65–75 долларов за баррель. Это заметно выше январских 41 и февральских 44,6 долларов», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Во-вторых, скидка на Urals, которая доходила в последние месяцы до 30 долларов за баррель, резко падает. Так, дисконт Urals для Индии снизился с 25-26 долларов до 14 долларов еще 6 марта. А к 13 марта скидка упала и вовсе до 9,3 долларов за баррель (оценка Platts).

    «На азиатском направлении дисконт Urals может сжаться в марте до 5-10 долларов в базовом сценарии, а в более консервативной оценке по месяцу в целом я бы ждал средний дисконт ближе к 10–15 долларам»,

    - говорит Чернов.

    В-третьих, Россия может нарастить объемы добычи, хоть и не так значительно, как выпадающие объемы ближневосточной нефти. Заместить 15-20 млн баррелей быстро никто на рынке не в состоянии.

    «В декабре 2025 года Александр Новак говорил, что Россия может увеличить добычу в этом году до 525 млн тонн, что составляет порядка 10,5 млн баррелей в сутки. Тогда как в феврале добыча России составляла порядка 9,2 млн баррелей в сутки, согласно последнему отчету OPEC. Значит, рост добычи может составить около 1,3 млн баррелей в сутки. Но это сильно ниже ожидаемого сокращения объемов добычи из-за конфликта», - говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Однако в текущих условия и при таких высоких ценах даже прибавка 1,3 млн баррелей в сутки играет на руку России.

    Еще один фактор, который усиливает эффект дорогой нефти для бюджета, это курс рубля. «Нефть продается за доллары, но налоги в России платятся в рублях, поэтому ослабление рубля автоматически увеличивает рублевые доходы бюджета. Курс доллара вырос примерно с 76,5 рубля в конце февраля до около 80 рублей в середине марта, то есть примерно на 3–4%. Теперь каждый экспортный доллар теперь приносит бюджету больше рублей», - говорит Чернов.

    По словам эксперта, если в марте средняя цена Urals будет 65-75 долларов за баррель, то это будет на 20-30 долларов выше, чем в феврале и на 24-34 долларов выше, чем в январе. «При экспорте около 7 млн баррелей нефти в сутки, за месяц Россия поставит в другие страны примерно 217 млн баррелей. Тогда дополнительная экспортная выручка России может составить примерно 4,4–6,6 млрд долларов по сравнению с февралем и 5,2–7,4 млрд долларов по сравнению с январем», - говорит Чернов.

    Если считать не только экспорт, а всю добычу, которая сейчас составляет около 9,3 млн баррелей в сутки, то общий дополнительный денежный поток нефтяного сектора России может достигнуть 5,9–8,8 млрд долларов к февралю и примерно 6,9–9,8 млрд долларов к январю,

    добавляет эксперт.

    Часть из этих денег получит бюджет РФ через НДПИ, налог на дополнительный доход и экспортные пошлины.

    «По расчетам Минфина и отраслевых аналитиков, государство обычно получает около 55–60% дополнительной выручки нефтяной отрасли. Это означает, что из роста цен в марте бюджет может дополнительно получить примерно 3,3–5,3 млрд долларов за месяц», - заключает Чернов.

    По оценке Дудченко, если конфликт затянется, а средняя цена на Urals будет находиться по итогам года в пределах 60-65 долларов за баррель, то нефтегазовые доходы могут быть выше запланированного показателя от 150 млрд рублей до 900 млрд рублей (1,9-11,2 млрд долларов).

    «Если сравнивать ситуацию по месяцам, то в марте при средней цене на Urals на середину марта около 72,5 долларов за баррель и среднем курсе 78,7 рублей за доллар, нефтегазовые доходы могут составить около 720 млрд рублей. Это на 290 млрд рублей (или 3,6 млрд долларов) выше, чем в феврале», - говорит Дудченко.

    Главное
    Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Израиль заявил об уничтожении космического исследовательского центра Ирана
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из магазинов
    Лепс назвал срок завершения своей музыкальной карьеры

    Российская нефть набирает бешенную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китая уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации.

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт

    В пятницу Украина и Румыния заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В нем заявляется о готовности Бухареста и Киева заняться урегулированием приднестровского конфликта, хотя Кишинев и Тирасполь не присутствовали при подписании документа. Кроме того Румыния и Украина намерены обеспечивать «безопасность судоходства в Черном и Азовском морях». Последнее давно уже является внутренним морем России. Что задумали в Бухаресте и Киеве? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

