Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО
Страны НАТО во время учений отрабатывают сценарии захвата Калининградской области и морской блокады региона, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
«Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», – сказал он ТАСС.
Корчунов сообщил, что Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, страны НАТО неоднократно демонстрировали готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, нарушая международное право под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом.
Посол подчеркнул, что Лондон усиливает контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к этому союзников, в том числе Норвегию.
Дипломат отметил, что у НАТО есть необходимые военно-морские ресурсы для реализации подобных планов, а международное право перестало быть для Запада препятствием в борьбе за доминирование в мире, поэтому недооценивать серьезность таких планов нельзя.
«России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства <...> Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Минобороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств», – подытожил Корчунов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных. Эстония начала масштабные военные учения с участием Украины. Совбез России сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы РФ.