Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО

Катерина Туманова

«Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», – сказал он ТАСС.

Корчунов сообщил, что Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, страны НАТО неоднократно демонстрировали готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, нарушая международное право под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом.

Посол подчеркнул, что Лондон усиливает контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к этому союзников, в том числе Норвегию.

Дипломат отметил, что у НАТО есть необходимые военно-морские ресурсы для реализации подобных планов, а международное право перестало быть для Запада препятствием в борьбе за доминирование в мире, поэтому недооценивать серьезность таких планов нельзя.

«России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства <...> Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Минобороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств», – подытожил Корчунов.

