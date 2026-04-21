Нетрезвая женщина на машине без госномера спровоцировала массовое ДТП в Москве
В центре столицы произошла крупная автокатастрофа, виновницей которой стала находившаяся в состоянии алкогольного опьянения владелица иномарки без государственных регистрационных знаков.
Трагедия произошла в ночь на 21 апреля в районе дома №13 по Садовой-Черногрязской улице, передает ТАСС.
Столичный департамент транспорта сообщил: «По информации прокуратуры Москвы, в результате происшествия два человека погибли, есть пострадавшие. Автомобиль, совершивший наезд на транспортные средства, не имел государственных регистрационных знаков».
Иномарка BMW сначала сбила велосипедиста, а затем вылетела в зону дорожных работ. Там неуправляемая машина протаранила еще четыре автомобиля. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной аварии стало значительное превышение скорости.
Виновницу массового ДТП оперативно задержали. В оперативных службах уточнили, что в момент происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сейчас с ней работают медики. Прокуратура взяла расследование всех обстоятельств смертельной аварии под контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала предполагаемую виновницу массовой аварии в центре Москвы.
В результате этого крупного ДТП на Садовой-Черногрязской улице погибли два человека.
Жертвой столкновения с автомобилем BMW стал водитель электровелосипеда.