Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме

Tекст: Геворг Мирзаян

В проходящем на текущей неделе Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за несколько лет участвует официальная немецкая делегация. И хотя делегаты представляют не всю ФРГ, а лишь собственную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) – это все равно знаковое событие. И не только потому, что АдГ сегодня, согласно опросам, самая популярная партия ФРГ.

Представители АдГ приезжали в Россию и ранее – но в другом статусе. «Ранее подобный визит выводился в ранг частного решения депутата: мол, он хочет поехать, а мы ему запретить не можем. Сейчас же эта делегация согласована фракцией и носит официальный характер», – объясняет газете ВЗГЛЯД бывший депутат от АдГ Вальдемар Гердт. И если раньше руководство АдГ далеко не всегда одобряло эти визиты (лидер партии Алис Вайдель не видела в них смысла и обещала принимать «дисциплинарные меры» к визитерам), то сейчас само руководство фактически и принимает участие в поездке.

«Люди, которые сейчас находятся на форуме, это ведущие политики и менеджеры партии. Маркус Фроммайер возглавляет международный комитет, а Штеффен Котре курирует энергетическую политику», – объясняет Вальдемар Гердт. Также в состав делегации вошли глава Саксонского отделения партии Йорг Урбан, а также член Европарламента Петр Быстрон.

Отчасти, конечно, перевод визитов на более высокий уровень имеет бюрократическое объяснение – ведь для лидерства недостаточно высокого рейтинга среди электората, нужна еще и структура. «В АдГ много разных правых сил, с различными акцентами в повестке. И для того, чтобы у партии было светлое будущее, ее нужно приводить к общему знаменателю. Нужно показать, что она не просто набор людей, а вполне зрелая политическая машина, имеющая свою единую позицию», – объясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Но главной причиной официального характера визита (как и высокого статуса визитеров) является сложность обсуждаемых вопросов. В делегации объясняют, что целью их посещения ПМЭФ является проведение экономических переговоров с российской стороной.

Например, представители АдГ хотят защитить интересы немецкого бизнеса, который остался на российском рынке. «Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около полутора тысяч немецких компаний в России», – заявил Фронмайер.

По словам главы немецкой Торгово-промышленной палаты в России Маттиаса Шеппа, речь идет об активах на 100 млрд евро, и выводить их (не говоря уже о том, чтобы терять) немцы не собираются. Тем более они понимают, что их место пустовать не будет – его быстро займут китайцы (как уже заняли заводы, оставленные немецким автопромом), и потеснить их будет крайне непросто.

«Запад не должен навсегда уступать Азии Россию, ее большой рынок и сырье»,

– говорит Маттиас Шепп. Тем более не должна Германия, чья экономика опирается на экспортоориентированную промышленность.

Да, раньше немцы об этом не особо думали, однако сейчас ситуация начала меняться. Отчасти потому, что начался процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса (а значит, забрезжили перспективы снятия санкций), а отчасти потому, что немецкая экономика уходит в пике. Объем экспорта из Германии сокращается вот уже третий год подряд. Объем промышленного производства упал на 1%. Тут уже приходится ценить любые рынки – тем более российский. В 2019 «доковидном» году объем российско-немецкой торговли составлял 58 млрд евро, а в 2025 году он упал до восьми миллиардов.

Отсюда и вторая экономическая грань визита – обсудить не только защиту немецких активов, но и возвращение компаний.

«Как член Европейского парламента от Мюнхена, я хочу, чтобы Siemens и BMW снова смогли полноценно работать в России»,

– заявил Петр Быстрон. А депутат Бундестага Маркус Фронмайер выразился еще более определенно: «Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции». Не случайно Фронмайер на форуме встречался со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Встречался он и с другим высокопоставленным российским представителем – главой Газпрома Алексеем Миллером. «Отмечено, что уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние пять лет. Учитывая текущие рыночные условия, это делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей», – говорится в сообщении Газпрома по итогам этой встречи.

Особенно в условиях нынешних цен на газ. С каждым годом немцы все больше ощущают последствия потери дешевых российских энергоресурсов. Если в 2019 году импорт из России (прежде всего углеводородов) достигал 32 млрд евро, то в 2025 году он составлял уже в районе одного миллиарда. По оценке Кирилла Дмитриева, страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро. Соответственно, Фронмайер вел с Россией переговоры о возможном возобновлении поставок, в интересах того же самого немецкого бизнеса.

Однако были ли у представителей АдГ полномочия для обсуждения всех этих тем от имени немецкого бизнеса? С юридической точки зрения, казалось бы, нет. В Германии сейчас правит коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, и она никаких полномочий АдГ для ведения переговоров с Москвой не делегировала. Более того, она выступила против самого визита.

«МИД прямо рекомендовал АдГ отказаться от визитов и информировал, что правительство не будет поддерживать эти поездки», – заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. А представитель правительства ФРГ Штеффен Мейер вообще заявил о том, что поездка на форум «с точки зрения федерального правительства явно противоречит германским интересам».

Многие, однако, понимают, что это не самая умная политика. «Отказ от поездок довольно глупый, логически неоправданный и непонятный, для большой политики вообще неприемлем», – говорит Вальдемар Гердт. Тем более большой политики большой страны, у которой большие проблемы в экономике.

Это видят люди – и поэтому обращают свое внимание на тех, кто готов защищать их интересы. То есть на АдГ. «Все другие партии в Бундестаге нельзя назвать представителями народа Германии. Никакой суверенности, патриотизма, заботы о своих избирателей и экономике страны в их решениях нет. Поэтому АдГ является единственной силой в Бундестаге, которая отстаивает интересы немецкого народа, промышленности и суверенитета», – говорит Вальдемар Гердт. Поэтому рейтинг партии и растет.

А значит, партия, которая сейчас находится в оппозиции, через какое-то время может прийти во власть. Особенно если сможет «оседлать» важнейшие социально-экономические вопросы, которые в силу различных причин (идеологии, политических взглядов и т. п.) не может решать правящая власть. Речь о миграции, возвращении экономического роста – и конечно же, восстановлении отношений с Россией. На которое надеется немецкий бизнес – а значит, внимательно присматривается к тем, кто готов это восстановление обеспечить или как минимум поддержать.

«У немецкого бизнеса есть надежда на то, что АдГ, которая контактирует с нами, может в некоторой перспективе сыграть позитивную роль для восстановления и экономических отношений»,

– говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Проще говоря, «разведка», которая сейчас проводится АдГ на полях ПМЭФ, а также сам процесс восстановления доверия между немецкими и российскими политиками (осуществляемый за счет личных встреч и переговоров) делается в интересах немецкой экономики.

Конечно, официально это никто не признает. Никаких публичных связей между «Альтернативой» и капитанами немецкой промышленности нет. «У АдГ незаслуженно плохая репутация. Поэтому бизнес – особенно крупный – публично не поддерживает «Альтернативу», ведь в этом случае он сразу лишится клиентов», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Да и к тому же далеко не все пункты программы АдГ интересны крупным бизнесменам. «АдГ выступает против миграции, а это значит, что она выступает против рабочих рук. Что повлечет за собой дефицит их для бизнеса. Кроме того, есть опасения того, что при АдГ может произойти Декзит – то есть выход Германии из ЕС, а значит и с европейского рынка», – напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако при всем при этом очевидно, что традиционные «деловые» партии – те же ХДС/ХСС – действуют в ущерб немецкой экономике. К тому же бизнес бывает разный – и то, что пугает крупных бизнесменов, может нравиться мелким и средним. Поэтому помощь АдГ от бизнеса идет. По словам Дмитрия Офицерова-Бельского, прежде всего от мелкого и среднего, но не напрямую, а через различные фонды и прослойки.

«Бизнесу нравятся попытки АдГ вернуться к нормализации отношений с Москвой. Россия для предпринимателей – это рынок сбыта и дешевые энергоресурсы», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. И возможно, спасение для всей экономики в эти сложные для Германии времена. Особенно в случае, если санкционный консенсус в ЕС рухнет, и национальным правительствам можно будет снова выстраивать отношения с Москвой на двусторонней основе.