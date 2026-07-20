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    Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис
    20 июля 2026, 08:36 Мнение

    Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев

    публицист

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    Фанаты силовых решений, даже недолюбливающие США, недоумевают. Почему бы Америке, имеющей столь сильный флот, авианосные группы, истребители пятого поколения и тому подобное, просто не занять Ормузский пролив и не закрыть тему? Ответ состоит из двух частей. Во-первых, они не могут. Во-вторых, не хотят.

    На днях Дональд Трамп заявил, что США будут обеспечивать выход судов из Персидского залива за деньги. Речь шла о «каких-то» 20% от стоимости груза. Правда, буквально на следующий день он по своему обыкновению передумал, сказав, что дань будет собираться иначе – через «гигантские» инвестиции стран Залива в США. Но вот суда Ирана и «клиенты Ирана» окажутся, по словам Трампа, заперты в Заливе.

    Звучит весьма грозно. И неосуществимо.

    Авианесущая группа представляет собой плавучий аэродром в центре со множеством крейсеров, миноносцев и подлодок сопровождения вокруг. Корабли охранения отслеживают любые угрозы в воздухе, на воде и под водой, обеспечивая глубоко эшелонированную оборону. В группу обычно включаются также суда обеспечения, танкеры с топливом. Помогает, само собой, космическая разведка.

    Однако сила, пугавшая всех со Второй мировой, стала сегодня куда менее грозной. Особенно при попытках действовать не в открытом море, а приблизиться к суше. Против такой флотилии запускаются сотни или даже тысячи сравнительно дешевых беспилотников самых разных классов. Никто не рассчитывает на серьезный урон от попаданий. Роль БПЛА – истощить противовоздушную оборону. За картиной меланхолично наблюдают разведывательные дроны. Когда становится ясно, что противоракеты исчерпались, по кораблям прилетает баллистика и крылатые ракеты. А то и гиперзвук, который в принципе не перехватывается. Атакуется в первую очередь взлетная полоса, из-за чего аэродром не может больше ни отправлять, ни принимать самолеты. Заводить в такой обстановке корабли в тот же Ормуз просто самоубийственно. Особенно если речь об огромной туше авианосца. Это дредноуты начала XXI века. Именно поэтому американцы вынуждены сейчас держать авианосные ударные группировки (АУГ) в таком отдалении от берегов Ирана, лишь изредка делая вылазки средними кораблями.

    Стоит также пояснить, как именно иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) бьет не согласовавшие свой проход с Ираном гражданские суда в заливе. Нет какой-то одной точки, в которой они поставили батарею и лупят оттуда, увидев в бинокль танкер. Побережье Персидского залива – это с иранской стороны довольно высокие горы. Непосредственно у моря резкие подъемы на 500-800 метров, чуть дальше хребты Загроса в 1,5-2 тысячи метров. В скалах много пещер, где можно прятаться от воздушной и спутниковой разведки. Мобильные группы постоянно перемещаются вдоль берега в тысячекилометровой зоне. Операторы управляют дронами с возвышенности, находясь вовсе не в точке запуска беспилотников и безэкипажных катеров – его осуществляют другие бойцы. Действуют отряды автономно, редко выходя на связь с центром, дабы снизить риск обнаружения. Одолеть такую сетевую, по сути, структуру крайне трудно.

    Можно сколько угодно критиковать Иран за нарушение норм Морского права. Но так как оно было буквально недавно уничтожено самими же США в крайне демонстративной форме, никто на Западе тему не поднимает.

    Итак, иранскую блокаду США снять не способны. Но могут ли они держать свою, антииранскую (и во многом антикитайскую)? Американцы отлавливают суда в открытом море. И если у иранцев вероятность уничтожения танкера почти стопроцентная, то результативность другой стороны намного ниже. Рисковать, впрочем, кто-то решится вряд ли. Пролив будет закупорен с двух концов.

    Разница положения сторон и в том, что даже никуда не перемещающийся флот в Индийском океане потребляет огромные ресурсы. Цена содержания так называемой «горячей авианесущей группы» в 1,5-2 раза выше, чем «холодной» – когда корабли стоят в портах или находятся поблизости от них. Бесконечно там прохлаждаться не получится.

    Если уйти все равно придется, почему бы американцам не убраться восвояси прямо сейчас? В конце концов, Америка переживала унижения и похлеще – например, поражение во Вьетнамской войне. Зачем вся эта возня? Открытие залива, закрытие залива. Переговоры, которые всегда «идут хорошо», но плохо заканчиваются… Тем более вице-президент Вэнс заявил в интервью 15 июля, что США совершенно точно не намерены ни при каких обстоятельствах проводить сухопутную операцию.

    Да, американский флот однажды уйдет домой. Когда внимание публики будет отвлечено совсем другой темой – экономическим кризисом. И, собственно, ради создания этого кризиса он там и находится. Смысл блокировки американцами Ормуза состоит в самой этой блокировке. Персидский залив – это источник нефтедоллара. Разрушение системы Трамп начал с прилюдного оскорбления наследного принца Саудовской Аравии на инвестфоруме в Майами в марте этого года. Сегодня он продолжает действовать в том же ключе.

    Нет поставок физической нефти – нет прибыли у арабских монархий. Нет прибыли – нет притока денег в США. Дальше по цепочке. Нет физической нефти – нет торговли так называемой бумажной нефтью, спекуляций ею. Не на что покупать облигации. Стоимость погашения долгов Америкой выросла до рекордных 1,35 триллиона в год, хотя прогноз предполагал лишь триллион! Виноваты компенсации по облигациям с защитой от инфляции. Приток ликвидности через фондовый рынок также ослабевает. В результате вся конструкция, так заботливо выстраивавшаяся когда-то Киссинджером и компанией, заваливается.

    У американцев есть одна отличительная черта. Они чуть лучше других умеют «пристреливать загнанных лошадей» – есть у них такое устойчивое выражение. Если какой-то проект исчерпался, они, хотя и не без труда, признают это. Пока другие, эмоционально привязавшись, не могут бросить, американцы рубят концы.

    Глобализация в нынешнем виде исчерпалась. 

    На американском портале MarketWatch на днях вышла большая статья, в которой автор рассуждает о том, что Америка забыла о функции кризиса как чего-то вроде регулярной очистительной клизмы. Все последние десятилетия, когда рынок начинал падать, его искусственно спасали. Комментатор Bloomberg Intelligence в этой статье сказал журналисту, что дело в огромных пенсионных активах, вложенных в ценные бумаги. Спасение пенсионеров дело благородное. Но проблема, надо полагать, не столько в них, сколько в том, что богатейшие наследники больше не владеют акциями, они владеют паями фондов – BlackRock и прочих управляющих компаний. Потому-то никто и не может себе позволить, чтобы фондовый рынок сильно и надолго упал. Однако он не может существовать в таком режиме вечно, даже чисто математически. С помощью разных примочек некоторое время гальванизировать труп удается, но однажды его придется снимать с аппаратов.

    Трамп с компанией пришел с этой миссией. Он перебирает разные инструменты. Облагает огромными пошлинами внешнюю торговлю. Вскоре наверняка введет вторичные санкции против Индии и Китая из-за торговли нефтью с Россией. Блокирует Ормуз… Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    Как видим, Трамп в постоянном поиске. Похоже, все у него в итоге получится – кризис разгонится. Скорее всего, уже в этом году. 

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