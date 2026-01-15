Морского права больше нет

Арест в нейтральных водах американской береговой охраной танкера с российской регистрацией приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем это кажется на первый взгляд. Чтобы понять масштаб изменений, прежде всего, нужно разобраться с морским правом.

Морское право зародилось еще в Античности – почитайте на досуге о Родосском морском кодексе. В Средневековье и в Раннее Новое время на морях царило беззаконие. Как известно, британская корона легализовала пиратство своих подданных. Какие-то правила игры вновь стали формироваться лишь в XVII веке. Юрист Хуго Гроций издал в 1609 году труд «Mare Liberum», то есть в переводе с латыни «Свобода морей», где обосновывал идею всемирного запрета на ограничение судоходства. Оформляться в виде международных договоров правила стали в XIX веке, окончательно закрепились в XX. «Нейтральные воды», «территориальные воды», «свобода проливов» – все термины оттуда.

Теперь посмотрим на случай злополучного танкера с нафтой. Во-первых, береговая охрана США начала его преследование в территориальных водах Венесуэлы. Где чужие военные корабли без разрешения вообще не имеют права долго находиться, не говоря уж о том, чтобы как-то активничать. Во-вторых, в нейтральных водах, если у судна есть какой-то флаг, если оно присутствует хоть в каком-то реестре, задерживать его, тем более экспроприировать и препровождать в собственный порт – запрещено. Это пиратство. Причем какой флаг у корабля – российский ли, панамский, либерийский или мальтийский – роли вообще не играет.

Разумеется, знатоки скажут, что в США, в отличие от многих их колоний, национальное право приоритетнее международного. Поэтому для них собственные «санкции» превыше всего. Добавят для верности, что Штаты не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Все так. Однако США конвенцию все же подписали в 1994 году и до последнего времени ей по большей части следовали.

Можно было бы списать инцидент на то, что Трамп, как пишут некоторые эмоциональные комментаторы, хочет так наказать Путина за несговорчивость по Украине. Стоит напомнить, что Штаты в эти же дни арестовали еще четыре судна. В довершение Трамп в своем интервью «New York Times» окончательно разъяснил непонятливым, что международное право ему вообще не указ.

Что все это значит? Можно, конечно, предположить, что у Трампа нарциссическое расстройство личности с переходом в бред величия. В этом, возможно, и есть некоторая правда. Но если бы американский политикум, хотя бы его часть, был против, тут же включились бы механизмы нейтрализации. Если мы и наблюдаем у Трампа какие-то отклонения, а не их искусную имитацию, то девиации используются для достижения определенных целей. В действительности американский президент несвободен в своих действиях, что первый срок Трампа отлично доказал.

Что будет дальше? Другие страны ответят встречными захватами судов. Кто-нибудь перекроет какие-нибудь проливы, откажется от правила «свободного прохода кораблей»… Ситуация на море будет ухудшаться и ухудшаться. Представьте, как будет теперь выглядеть доставка грузов через океаны. Никаких больше «удобных флагов». Только караваны из танкеров и контейнеровозов в сопровождении эсминцев, а, может, и парочки крейсеров. Грабеж на море – больше не повод для войны, не казус белли, а обыденность… Трамп будет только приветствовать это. Чем больше хаоса на море, тем ему лучше.

План трампистов вполне ясный: Америка перестает быть морской державой, становится континентальной. Концепция черным по белому описана в свежей стратегии нацбезопасности США. И вполне в соответствии со стратегией Трамп уничтожает сейчас и морскую торговлю, и международные финансы. Отсюда операция в Венесуэле, отсюда будущий захват де-юре или де-факто Гренландии и Канады. И каждый шаг должен, помимо прочего, работать против врагов Трампа внутри самих Штатов, подрывать глобализм.

Кто главный пострадавший? Разумеется, не Россия. Торговля нефтью и нефтепродуктами через Балтику и Черное море, само собой, крайне усложнится. Но море для России все-таки не столь критично.

Очевидной жертвой являются британские финансисты. Если суда смогут ходить теперь только с конвоем, это на порядок увеличит стоимость доставки грузов морем. А главным страховщиком и перестраховщиком станет военный флот. Участие в захвате «Marinera» англичан выглядит форменным издевательством над здравым смыслом. Лондонская бюрократия настолько дисфункциональна, что в очередной раз выстрелила себе в ногу. Или даже в голову, учитывая роль Сити в экономике этой страны. Попытка спешно перевести «Marinera», оно же «Bella 1», под российский флаг объясняется верой в то, что существовала иллюзия: Трампу так важны переговоры по Украине, что ради них он отменит захват. Однако переговоры эти ему довольно безразличны, и даже кажутся вредными, если война слишком уж приближается к миру. К России это судно относилось постольку поскольку. Но англичане, видимо, до такой степени ослеплены ненавистью к России, что американцы их на это купили при смене флага.

Однако самая мясистая жертва все же не британцы. Упомянутый выше основоположник морского права Хуго Гроций работал на Голландскую Ост-Индскую компанию. Кто получает от морской торговли наибольшую выгоду, тот и является самой заинтересованной стороной в существовании морского права. Китай похвастался, что профицит его торгового баланса достиг в 2025 году одного триллиона долларов. Да, это признак силы их экономики. И это же ее уязвимость. В целом морская торговля обеспечивает около 80% экспорта-импорта в мире. Для Китая же этот показатель, по оценке ряда экспертов, составляет почти 95%. При этом объем внешней торговли Китая морем – это 31% мирового морского трафика в 2024 году. Изначально «Marinera» являлась частью именно китайского теневого флота. Китай – конечная цель этой атаки. В КНР и так уже дефляция в производстве (хотя, справедливости ради, некоторые сектора показывают приличный рост). Невозможность полноценно торговать морем, вызовет остановку массы заводов и фабрик. Со всеми вытекающими.

Анонсированные же вторичные санкции против торговых партнеров России в 500% разрушат систему со стороны финансовой инфраструктуры. Финансисты – самые послушные слуги Америки по всему миру, так что честно исполнят приказ. Тем самым самоуничтожаясь. Это своего рода шахиды Америки.

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.