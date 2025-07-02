Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

Недавние события на Ближнем Востоке вызвали у многих недоумение. В воздухе повис вопрос: что это вообще было?! Трагедия на глазах превратилась в фарс.

Про трагическую часть все, вероятно, наслышаны. Израиль напал на Иран. На месте отработали диверсионные группы, которые с помощью дронов парализовали и без того довольно слабую систему ПВО/ПРО. Ракетами уничтожены большие иранские чины, прежде всего из Корпуса стражей исламской революции, а также ученые-ядерщики. Физически устранены все, кто вел переговоры с США (к слову, это мало отличается от убийства парламентеров, причем ведущих диалог с третьей стороной). Дальше со стороны израильских политиков последовали обращения к иранскому обывателю – они призвали иранцев смести режим.

Что же до фарса, то он выглядел как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Вылетают семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2, каждый стоимостью 2 млрд долларов, несут 14 не менее уникальных противобункерных бомб GBU-57. Бомбардировщики облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. На другом конце мира идут отвлекающие маневры… Голливуд, да и только.

Но есть нюансы.

Ясность внесли военные эксперты, которые сухо констатировали суть. Первое: бомба, несмотря на всю свою уникальность и 14 тонн веса, показала при испытаниях способность пробивать чуть меньше 18 м скальных пород или бетона и шестьдесят метров рыхлого грунта. С их помощью пытались уничтожить завод в Фордо, который находится внутри гранитной горы на глубине 600 м. Даже попытка попасть с ювелирной точностью 12 бомбами последовательно (две бомбы якобы сброшены в другом месте) в одну точку не помогла бы. Потому что 18 умножить на шесть равно 108. А не 600.

Второе: несмотря на всю свою суперуникальность, бомбы не являются управляемыми или маневрирующими и летят строго вниз – как их предшественники времен Второй мировой. Поэтому сбрасывающий их самолет пролетает над целью в совершенно предсказуемом месте. Любой, даже довольно старый, зенитно-ракетный комплекс был способен сбить по меньшей мере один бомбардировщик. Спрятать ЗРК на время подавления ПВО до появления B-2 в нужной точке проблемой не являлось. А атаку на объект не ждать не могли.

Третье: самолеты эти имеют большие размеры. Они пролетали по таким местам, где корабли или подлодки иранских союзников могли гарантированно их «увидеть», несмотря на все стелс-технологии. Радиолокационные технологии на месте не стоят, да и маршрут выбран такой, что не обнаружить бомбардировщики было невозможно.

Четвертое: ни МАГАТЭ, ни какие-либо другие организации не зафиксировали радиационного заражения. Хотя удары по объектам в Исфахане точно (да и в других местах также) должны были привести к новому Чернобылю.

В следующем акте мы видим, что Иран предупреждает США об атаке на их военную базу в Кувейте – и отправляет ракеты туда, где все эвакуированы. Трамп отдельным твитом благодарит противника за столь куртуазное поведение. После чего призывает: «Мирись, мирись и больше не дерись!» И война останавливается.

Как объяснить этот спектакль?

«Взгляд» уже писал о том, почему начало новой большой войны выгодно США.

Если точнее, то оно выгодно даже не столько для Америки, сколько для долларовой системы. Чем дальше, тем больше США и доллар расходятся в стороны. Трамп с командой – за Америку. Финансисты – за свое транснациональное сословие.

Попытавшись вовлечь США в большую войну, Трампа поставили, что называется, на растяжку. С одной стороны, отказать в поддержке союзнику – потерять авторитет. Такой шаг показал бы, что Америка снова не великая. Но и начало войны было бы использовано против Трампа. В Конгрессе уже началось оживление в предвкушении импичмента за несогласованное вступление в большую войну. Соцопросы показывают, что американцы не согласны, чтобы их армия сегодня участвовала в конфликтах за тридевять земель. Поддерживают такую идею чуть больше 10%, категорически против больше половины населения.

В свете всего этого становится понятно, что «договорной матч» с Ираном являлся оптимальным для Трампа решением. Однако на случай, если бы Иран не согласился, его команда готовила вариант с войной и последующим отречением. Трампист Такер Карлсон выступил против атаки на Иран. Глава объединенной разведки Тулси Габбард публично (хотя должна была бы под грифом «Секретно») сообщила, что спецслужбы не располагают данными о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия. Да и вице-президент Вэнс высказывался против вмешательства США, пока не стало ясно, что Иран на «сделку» пошел. Именно Вэнс стал бы президентом в случае изгнания Трампа из Белого дома. Как видим, всем трампистам в моменте нужно было отстроиться от, возможно, становящегося токсичным Дональда.

Почему Иран пошел на «договорняк»? В ходе израильской атаки была продемонстрирована слабость иранских ПРО/ПВО и спецслужб. Иран всегда полагался на то, что самолеты и ракеты будут перехватываться в буферных странах – Сирии, Ираке. Сейчас стало предельно ясно, что никакого буфера не осталось. Ирану нужно время на то, чтобы разобраться с вражеской агентурой, которая частично вскрылась в ходе израильской операции. Да и вообще надо привести себя в порядок. Так что и Иран был заинтересован в предложении американского президента.

Самый интересный вопрос во всей истории, почему все это начал и почему все это закончил Нетаньяху. Премьер-министр Израиля и его силовики, похоже, ставили исключительно на переворот в самой ИРИ, чистая авантюра. Но хотя в этой стране и масса недовольных режимом, эффект оказался обратным. Даже многие давно покинувшие страну оппозиционеры стали громко заявлять, что в этой ситуации они на стороне Ирана. Это похоже на поведение ряда белоэмигрантов после нападения Германии на СССР.

И вот здесь нужно отметить важный момент. Попытки устроить перевороты из-за границы в последние годы все чаще оказываются неудачными. Трудно это как-то однозначно объяснить. То ли государства научились лучше работать с попытками иноагентов влиять на внутренние процессы, то ли люди стали лучше чувствовать, когда ими манипулируют. Но привести марионетку к власти внешним силам все труднее. В случае с Ираном, как видим, не сработало вообще. Сама операция Израиля в военном смысле была крайне удачной, но стратегически оказалась провальной.

При этом «Железный купол» – распиаренная израильская система ПРО – не создан для сложных маневрирующих ракет, которые производит иранский ВПК. Это доказано еще осенью прошлого года. При перегрузке системы дронами «купол» и подавно оказывается довольно дырявым. Да, Израиль огрызался, нанося очень серьезный урон Ирану. И мог бы делать это долго. Но пока толстый сохнет, худой сдохнет. Израиль просто несопоставим по размерам, населению, да и реальному ВВП с Ираном. В долгом конфликте у него нет шансов. А ввязываться в войну, которая на втором-третьем такте почти гарантированно переходит в мировую, не захотел Трамп. У него другая повестка. США к мировой войне по массе причин сегодня не готовы. Без американской помощи же Нетаньяху вынужден был дать заднюю.

Будет ли эта короткая война иметь продолжение? Почти гарантированно.

Когда в Штатах начнется сильнейший экономический шторм, к чему все идет, Америке станет не до своего «ближневосточного пятьдесят первого штата». Израиль получит действительно полный суверенитет, что многим не понравится. Израильским политикам стоило бы задуматься над тем, как вписать их государство в ближневосточный контекст, наладить мир с соседями. Потому что иначе останется только исчезнуть.

Физики говорят, что создание самого ядерного заряда какой-то супертайной сегодня не является. Процесс там понятный, как взрывать и запускать цепную реакцию, давно всем известно. Вопрос лишь в одном – наработке достаточного количества обогащенного урана. Центрифуги, именно как технология, у Ирана есть, пусть и не самые совершенные. Так что наличие заряда препятствием не станет. Проблемой для желающих обзавестись ядерной дубиной сегодня являются в большей степени «средства доставки», то есть ракеты, преодолевающие ПРО. И такое оружие у Ирана, как было сказано выше, уже в наличии. Чтобы разместить заряд в ракете, достаточно лишь отменить фетву, называющую подобное оружие массового поражения противоречащим исламу.

Все последние годы Иран считался лучшим в мире создателем прокси – «Хезболла», хуситы и т. д., и т. п. Иранская пехота успешно воевала в Сирии с ИГИЛ. Но в последние годы в Иране наблюдается явный кризис управления. При этом попытки посадить марионеточного шаха и расшатать Иран изнутри, безусловно, продолжатся. Просто по той причине, что у этой страны много нефти, которая поставляется тому же Китаю. Что еще важнее, она вторая после России по разведанным запасам газа. «Покорение» тем или иным способом Ирана откроет путь к четвертой по запасам в мире Туркмении. Смена режима также уничтожит один из маршрутов сухопутного коридора «Север – Юг». Появление любых сухопутных торговых путей очень не нравится и британцам, и американцам.

Очень уж велико искушение разобраться с такой вкусной добычей. Так что спокойно спать иранцам в ближайшие годы не придется.

Ну а Трампа, скорее всего, готовят-таки на заклание. В этот раз он выкрутился, но однажды его все же принесут в жертву как политическую фигуру.