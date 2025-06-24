  • Новость часаТрамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    В петербургской гостинице нашли склад с оружием
    Москалькова: Найдено 3,5 тыс. числившихся пропавшими без вести в ходе СВО
    Путин подписал закон о цифровом сервисе с функцией национального мессенджера
    СМИ: Терешкова почувствовала себя плохо на заседании Госдумы
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    24 июня 2025, 16:50 • В мире

    Иран и Израиль победили друг друга

    Иран и Израиль победили друг друга
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Длившийся 12 дней конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Все стороны объявили о победе: Израиль заявил об уничтожении ядерной угрозы, Иран – об отпоре агрессии, а США – о своей миротворческой миссии. Но, по мнению экспертов, установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки. К тому же неизвестно, куда делись более 400 кг высокообогащенного Ираном урана.

    Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что недоволен обеими странами, но в особенности еврейским государством. «Израиль. Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!» – написал президент США в соцсети Truth Social. Он также допустил, что ему придется «успокоить» Израиль.

    О перемирии между Тель-Авивом и Тегераном американский лидер объявил ранним утром 24 июня. Глава Белого дома предложил план, согласно которому первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны». В интервью NBC глава Трамп выразил мнение, что прекращение огня будет «длиться вечно».

    «Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга. <…> Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Погибали много людей, становилось только хуже», – сказал он. Обе противоборствующие стороны сообщили о готовности следовать инициативе США.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно – ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    Верховный совет национальной безопасности Ирана также заявил о решении одобрить режим прекращения огня. «Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть [о содеянном], признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», – приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что вооруженные силы Исламской республики дали «унижающий и образцовый ответ на жестокость» Израиля.

    Россия приветствовала возможные договоренности о прекращении огня между сторонами конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров. В то же время он призвал не спешить с выводами по перемирию. Министр указал: с одной стороны, Трамп заявил об окончательном мире между Ираном и Израилем, а с другой – после соответствующего объявления появилась информация об обмене ударами.

    Министр также подчеркнул, что Москва уже вносила свои предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в доверительных контактах с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом. «Они [предложения] были нацелены на то, чтобы преодолеть главные противоречия в стремлении США и Израиля достичь договоренности за счет нарушения основополагающего права Ирана, как и любой другой страны, на обогащение урана в контексте реализации мирных ядерных программ», – сказал Лавров.

    По версии аналитиков агентства Bloomberg, самой большой загадкой 12-дневной войны остается местонахождение иранского урана, пригодного для создания атомной бомбы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что всего

    через пять дней после начала конфликта инспекторы потеряли из виду 409 килограммов высокообогащенного урана в Иране.

    Этот запас может храниться в 16 баллонах высотой 91,4 сантиметра. Каждый из них будет весить около 25 килограммов, и не составит труда перевезти их на заднем сиденье автомобиля «в секретное место и спрятать на неопределенный срок», пишет Bloomberg.

    Напомним, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. В ЦАХАЛ заявили об «упреждающей, точной, комбинированной» атаке. По версии израильской стороны, Исламская республика стремится создать ядерную бомбу.

    В минувшие выходные США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы ударили по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Натанзе и Исфахане. США уничтожили «ядерные амбиции» Исламской республики, разрушив иранскую ядерную программу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Вечером 23 июня Иран нанес ответный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

    «Нынешняя ситуация напоминает события 2020 года. Тогда Иран в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани выпустил ракеты по американской базе, – указал американист Малек Дудаков. – Тегеран тогда заранее уведомил Вашингтон о своих планах. То же самое произошло сейчас при ответной атаке Исламской республики по базе в Катаре. После такого акта стороны взяли курс на деэскалацию».

    Все участники противостояния «умело использовали яркие спецэффекты», обратил внимание Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». «Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры», – подчеркнул аналитик.

    «В итоге теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке», – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

    Однако на деле по итогам 12-дневной войны проигравшими можно считать всех,

    полагает Дудаков. «Иран и Израиль понесли серьезный экономический и инфраструктурный ущерб. Для США ситуацию осложняет внутренний раскол. Республиканская партия, приведшая Трампа к победе, разваливается. Президенту стало сложнее заключить большую сделку на Ближнем Востоке, чем это было до нанесения ударов по Ирану», – детализировал американист.

    «С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается – и происходит это крайне комично», – отметил в свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Так, в Вашингтоне и Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. «В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов», – пояснил аналитик.

    Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. «Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению», – добавил он.

    «Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором», – считает эксперт.

    Однако еврейское государство не совсем устраивает перемирие, потому что Тель-Авив не решил заявленных задач, более того – оказался в проигрыше, добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его мнению, ситуация вновь обострила разногласия между Нетаньяху и Трампом. «Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации», – подчеркнул он.

    «Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию», – уточнил собеседник.

    «Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем,

    а следовательно, кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку», – допустил Ципис.

    По мнению Дудакова, сложности с достижением долгосрочного мира могут вызвать и возможные будущие переговоры по ядерной сделке. «США не поменяли позицию и продолжают требовать от Ирана прекратить любое обогащение урана, на что Тегеран идти не собирается. Если Белый дом будет вести диалог в прежнем формате, его ждет такой же провал, как и до атак на иранские ядерные объекты», – пояснил он.

    По мнению Анпилогова, перспективы заключения США и Ираном соглашения по ядерной сделке нулевые. «Тегеран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%», – рассуждает эксперт.

    «Штаты, может быть, и примут требования, но скорее спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об «угрозах», исходящих со стороны Исламской республики», – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

    «Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам», – заключил Анпилогов.

    Главное
    Воюющие за ВСУ грузинские наемники планировали убийства руководителей Грузии
    Госдума обязала Apple устанавливать RuStore
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    Лесной пожар у забайкальского села вырос до 4,5 тыс. гектаров
    У пережившего нападение в Шереметьево мальчика диагностировали переломы черепа
    На свадьбе во Франции застрелили невесту

    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

    Российская разведка повторно уличила Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В докладе СВР отмечается, что Белград через Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», а также наборы для создания 120-мм мин. Как этот скандал скажется на отношениях Москвы и Белграда? Подробности

    Перейти в раздел

    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане

    Одна из самых закрытых русских общин – молокане, чьи предки почти 200 лет назад были изгнаны из Тамбовской губернии в Закавказье, – постепенно открывается окружающему миру. Строгость устоев молокан привлекает в село Фиолетово все больше туристов. Как духовные христиане в Армении стали одной из витрин русского мира в целом? И что делает Россия для сохранения этой уникальной общины? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair, переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации