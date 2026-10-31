Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.2 комментария
Мурашко сообщил о переговорах с Африкой по разработке вакцин
Россия и страны Африки начали переговоры о совместной разработке вакцин
Министерство здравоохранения России ведет переговоры с африканскими партнерами о совместной разработке вакцинных препаратов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Эти обсуждения идут. Речь идет о взаимодействии, в том числе о разработках. Встречались с нашими учеными-разработчиками по вакцинным препаратам. Речь идет о расширении совместных исследований», – рассказал министр ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Мурашко сообщил о поставках российских вакцин против желтой лихорадки в страны Африки.
В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о разработке Россией новых тестов и вакцин для африканских государств.
Президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.