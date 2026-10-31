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Онищенко назвал главные угрозы для продолжительности жизни
Сердечно-сосудистые заболевания стали главной угрозой долголетию
Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни людей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», – сказал Онищенко РИА «Новости».
Фундаментом развития этих заболеваний академик назвал перенесенный грипп, COVID-19 и другие респираторные заболевания.
Он подчеркнул, что здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%. Остальное зависит от человека: его двигательной активности, питания и вакцинации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Мурашко сообщил о лидерстве сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности населения России.
В сентябре Онищенко заявил о росте случаев деменции в России из-за увеличения продолжительности жизни и улучшения диагностики. Он также спрогнозировал увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и стрессов.