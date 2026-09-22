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Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России
Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России
Улучшение диагностики и рост продолжительности жизни привели к увеличению числа россиян, сталкивающихся с признаками деменции у себя или близких, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Причины роста числа случаев деменции – это, во-первых, конечно, лучше диагностировать стали. Во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы – кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных. Суммация этих двух вещей», – пояснил академик ТАСС.
Ранее появилась информация, что 24% жителей страны сталкивались с деменцией у своих родственников. При этом количество людей, замечающих симптомы этого состояния у знакомых, ежегодно растет.
Онищенко призвал не поддаваться панике, а уделять должное внимание профилактике заболевания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера. Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на болезнь Альцгеймера. В ФМБА в 2025 году зафиксировали увеличение числа молодых пациентов с деменцией.