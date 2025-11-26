Ученые создали новый калькулятор риска переломов у пожилых

Ученые СурГУ создали трехлетний калькулятор риска переломов для пожилых людей

Tекст: Мария Иванова

Ученые СурГУ разработали новый инструмент для оценки риска переломов у пожилых пациентов с хронической болезнью почек, передает Российский журнал гериатрической медицины.

По словам исследователей, этот «медицинский калькулятор» поможет своевременно выявлять людей с высоким риском переломов и позволит снизить частоту подобных травм не менее чем на треть. В основе алгоритма – анализ фосфорно-кальциевого обмена, плотности костной ткани и других клинических показателей, отмечает РИА «Новости».

В отличие от существующего сертифицированного в России и ряде других стран алгоритма, новый калькулятор ориентирован на трехлетний прогноз риска переломов, а не десятилетний.

Доцент кафедры внутренних болезней Медицинского института СурГУ Диана Вишняк заявила: «Мы проверили популярный медицинский калькулятор оценки риска переломов в ближайшие 10 лет и обнаружили, что для пациентов с ХБП он сильно занижает риск».

Вишняк отметила, что настоящий риск значительно выше, чем отражён в предыдущих расчетах: по данным исследования, каждый шестой пожилой пациент с ХБП получал низкоэнергетический перелом в течение первых трёх лет наблюдения, тогда как старый алгоритм оценивал десятилетний риск как вдвое меньший. Новая модель учитывает особенности течения болезни почек и сопутствующих патологий у пожилых людей, позволяя более точно предсказать вероятность перелома.

Разработчики подчеркивают, что внедрение их системы позволит не только вовремя выявлять пациентов из группы риска, но и расширить возможности дистанционного контроля, повысить качество диагностики и терапии, а также снизить смертность среди больных с ХБП. Кроме того, на базе новых данных возможно создание дополнительных школ по остеопорозу и ХБП, что поможет улучшить общую медицинскую помощь и качество жизни пожилых пациентов.

