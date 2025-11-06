Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?0 комментариев
Ученые СибГМУ раскрыли способ доставки препаратов внутрь клеток
Ученые СибГМУ выявили белки-транспортеры хелидоновой кислоты в клетках человека
Специалистам СибГМУ удалось установить три белка, способных обеспечивать проникновение хелидоновой кислоты внутрь клетки, что важно для точечной доставки новых препаратов.
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) раскрыли механизм проникновения хелидоновой кислоты внутрь клеток, сообщает Pharmaceutical Research.
По мнению исследователей, это открытие приближает создание новых эффективных лекарств на основе природных соединений. Такие препараты могут точечно воздействовать на пораженные клетки и органы, что важно для лечения рака и других заболеваний, передает РИА «Новости».
Хелидоновая кислота относится к так называемым малым молекулам, способным легко проникать через клеточные мембраны. Она содержится в чистотеле, соссюрее и других лекарственных растениях. Ранее было известно о ее противовоспалительных и нейропротекторных свойствах, но механизм попадания вещества внутрь клеток был неясен.
В ходе работы команда СибГМУ с помощью компьютерного моделирования выявила три белка-переносчика, потенциально ответственных за транспорт кислоты. «С помощью компьютерного моделирования мы проанализировали десятки человеческих белков-переносчиков. Методами молекулярного докинга и молекулярной динамики проверили, как ХК соединяется с каждым белком, и смоделировали этот процесс. Затем в лаборатории мы добавили кислоту к культуре клеток и с помощью высокоточной хроматографии подтвердили, что клетки действительно поглощают это вещество», – рассказал ассистент, лаборант-исследователь СибГМУ Темур Насибов.
Ученые отметили, что теперь можно переходить к более сложным симуляциям и лабораторным экспериментам для подтверждения роли каждого из найденных белков-кандидатов. Эти исследования, как рассчитывают в СибГМУ, заложат основу для новых способов адресной доставки лекарств, что снизит токсичность терапии и повысит эффективность лечения.
