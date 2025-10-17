И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.0 комментариев
Российские ученые упростили синтез лекарственных основ с использованием воздуха
Минобрнауки: В России создан дешевый метод получения основ для лекарств из воздуха
Российские ученые предложили новый способ синтеза имидазолов для производства лекарств, используя атмосферный кислород вместо дорогих реагентов и оборудования.
Российским ученым удалось сделать синтез имидазолов – важной основы для производства ряда лекарств и полезных материалов – проще и дешевле, передает РИА «Новости».
В Минобрнауки сообщили, что специалисты Томского политехнического университета и Санкт-Петербургского государственного университета нашли способ использовать кислород прямо из воздуха для этой реакции.
Имидазолы входят в состав множества органических молекул, на базе которых делают противогрибковые, антипаразитарные, антибактериальные, противоопухолевые препараты, а также лекарства от повышенного давления. Помимо фармацевтики, имидазолы применяют при производстве средств для защиты растений, как катализаторы при переработке пластика и в электролитах для аккумуляторов.
Ключевая особенность новой методики – отсутствие необходимости использовать баллоны с чистым кислородом. «Для проведения реакции достаточно просто не закрывать колбу, позволив атмосферному кислороду свободно участвовать в реакции. Это является существенным преимуществом метода, поскольку большинство методов окисления с участием кислорода требуют подачи чистого газа из баллонов под давлением, что существенно удорожает и усложняет процесс», – рассказала соавтор исследования Кристина Мячина.
Метод не требует дорогого оборудования и сложных реагентов, а значит, в будущем может быть использован для создания новых промышленных технологий синтеза имидазолов. Исследователи подчеркивают, что теперь нет необходимости выбирать между экологичностью и экономической выгодой, поскольку новый способ сочетает оба преимущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ростовские ученые разработали новый материал для «умных» костных имплантатов.
Ранее российские химики усовершенствовали способ синтеза жизненно важных лекарств.