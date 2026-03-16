    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 19:45 • Справки

    Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

    Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей - и каков порядок взыскания неустойки?

    С 1 января 2026 года отменён мораторий на начисление неустоек застройщикам за нарушение сроков передачи квартир по договорам долевого участия (ДДУ). Дольщики вновь могут требовать компенсацию за просрочку, однако действуют ограничения по ранее предъявленным требованиям.

    Что изменилось с 1 января 2026 года

    Мораторий на начисление неустоек, штрафов и пеней, действовавший с марта 2024 года, завершился 31 декабря 2025 года. Решение об отмене принято по поручению президента РФ.

    С 1 января 2026 года:

    • возобновлено начисление неустойки за просрочку передачи квартир;

    • возобновлено начисление штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования дольщика;

    • возобновлено взыскание убытков за строительные недостатки.

    Однако по требованиям, предъявленным до 1 января 2026 года, застройщикам предоставлена отсрочка исполнения до 31 декабря 2026 года.

    Отсрочка исполнения до конца 2026 года

    Постановлением правительства РФ от 30.12.2025 № 2227 установлено: по всем требованиям, предъявленным к застройщикам до 1 января 2026 года, действует отсрочка выплаты до 31 декабря 2026 года.

    Отсрочка распространяется на:

    • неустойку за просрочку передачи объекта по ДДУ;

    • неустойку за нарушение сроков устранения недостатков;

    • штраф за отказ добровольно удовлетворить требования дольщика;

    • возмещение убытков, связанных с ненадлежащим качеством строительства.

    Это означает, что дольщики, уже выигравшие суды или подавшие претензии до 2026 года, смогут получить деньги не ранее 1 января 2027 года.

    За какие периоды можно взыскать неустойку

    Неустойка не начисляется за периоды действия мораториев:

    • с 3 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года;

    • с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года;

    • с 22 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года.

    Неустойку можно взыскать за периоды:

    • с 1 января 2021 года по 28 марта 2022 года;

    • с 1 июля 2023 года по 21 марта 2024 года;

    • с 1 января 2026 года и далее.

    Срок исковой давности составляет 3 года. В 2026 году дольщики могут взыскать неустойку за просрочки, начавшиеся не ранее 2023 года (с учётом мораториев).

    Формула расчёта неустойки

    Размер неустойки установлен частью 2 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ.

    Для физических лиц:

    Неустойка = Цена ДДУ × 1/150 × Ключевая ставка ЦБ × Количество дней просрочки.

    Для юридических лиц:

    Неустойка = Цена ДДУ × 1/300 × Ключевая ставка ЦБ × Количество дней просрочки.

    Ключевая ставка применяется на день исполнения обязательства (день фактической передачи квартиры) или на день подачи иска, если квартира ещё не передана.

    Пример расчёта

    Цена квартиры по ДДУ: 8 000 000 рублей.

    Срок передачи по договору: 31 декабря 2025 года.

    Фактическая передача: 1 марта 2026 года.

    Просрочка: 60 дней (с 1 января по 1 марта 2026 года).

    Ключевая ставка ЦБ: 16%.

    Расчёт для физического лица:

    8 000 000 × 1/150 × 16% × 60 = 512 000 рублей.

    Особенности расчёта в 2026 году

    При расчёте неустойки за период с 1 июля 2023 года по 21 марта 2024 года применяется ограничение: ключевая ставка не выше 7,5%.

    За периоды после 1 января 2026 года ограничений нет - применяется действующая ключевая ставка ЦБ РФ.

    Ограничение общей суммы требований

    В 2026 году действует ограничение: совокупный размер компенсации за строительные недостатки, неустойки и штрафа не может превышать 3% от цены ДДУ.

    Это правило применяется при взыскании компенсации за недостатки квартиры, но не распространяется на неустойку за просрочку передачи.

    Что можно требовать от застройщика

    Неустойка за просрочку передачи квартиры. Начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой передачи, указанной в ДДУ.

    Штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. Составляет 50% от суммы, присуждённой судом (для физических лиц, приобретающих жильё для личных нужд).

    Компенсация морального вреда. Размер определяется судом, обычно составляет от 5 000 до 50 000 рублей.

    Возмещение убытков. Расходы на аренду жилья, судебные издержки, услуги юриста и другие документально подтверждённые расходы.

    Компенсация за строительные недостатки. Если квартира передана с дефектами, дольщик вправе требовать устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены или возмещения расходов на ремонт.

    Исключение: фактические расходы на ремонт. На возмещение фактически понесённых расходов на устранение строительных недостатков мораторий не распространяется. Если дольщик уже оплатил ремонт и имеет подтверждающие документы (чеки, договоры, акты), он вправе требовать компенсацию в обычном режиме без отсрочки.

    Как взыскать неустойку: порядок действий

    1. Дождаться передачи квартиры. Неустойка начисляется до дня фактической передачи объекта по акту приёма-передачи.

    2. Направить досудебную претензию. Претензия направляется застройщику в письменной форме с требованием выплатить неустойку. Срок рассмотрения - 10 дней.

    3. Подать иск в суд. Если застройщик не выплатил неустойку добровольно, дольщик обращается в суд по месту своего жительства или по месту нахождения застройщика.

    4. Получить решение суда. После вступления решения в законную силу выдаётся исполнительный лист.

    5. Предъявить исполнительный лист к исполнению. Исполнительный лист направляется в банк застройщика или в службу судебных приставов.

    Необходимые документы

    Для претензии и иска потребуются:

    • договор долевого участия (ДДУ);

    • документы об оплате по ДДУ;

    • акт приёма-передачи квартиры (при наличии);

    • переписка с застройщиком;

    • расчёт неустойки;

    • документы, подтверждающие убытки (договоры аренды, чеки на ремонт и др.).

    Снижение неустойки судом

    Суд вправе снизить размер неустойки на основании статьи 333 ГК РФ по заявлению застройщика, если сочтёт её несоразмерной последствиям нарушения.

    На практике суды снижают неустойку в 1,5–3 раза. Для минимизации снижения рекомендуется:

    • обосновать понесённые убытки документально;

    • указать на систематические нарушения застройщика;

    • представить доказательства недобросовестного поведения застройщика.

    Госпошлина

    Иски о защите прав потребителей при цене иска до 1 000 000 рублей освобождены от уплаты государственной пошлины.

    При цене иска свыше 1 000 000 рублей госпошлина уплачивается с суммы, превышающей этот порог.

    Подсудность

    Дольщик-физическое лицо вправе подать иск:

    • по месту своего жительства;

    • по месту нахождения застройщика;

    • по месту заключения или исполнения договора.

    Сроки рассмотрения дела в суде составляют от 2 до 6 месяцев.

    Риски при взыскании

    Банкротство застройщика. Если застройщик находится в процедуре банкротства, взыскание неустойки существенно затруднено. Требования включаются в реестр кредиторов и удовлетворяются в порядке очерёдности.

    Финансовые трудности застройщика. Даже при наличии решения суда и исполнительного листа реальное получение денег может затянуться, если у застройщика недостаточно средств на счетах.

    Рекомендуется проверить финансовое состояние застройщика перед подачей иска.

    Альтернатива: соглашение с застройщиком

    Застройщик может предложить мировое соглашение с выплатой части неустойки или предоставлением компенсации в иной форме (скидка на машино-место, кладовую, ремонт).

    Преимущества мирового соглашения:

    • быстрое получение компенсации;

    • экономия на судебных расходах;

    • гарантированный результат.

    Недостаток: сумма компенсации обычно ниже расчётной неустойки.

    Главное
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном
    Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе фейком
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Суд отпустил Лерчек из-под ареста из-за болезни
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей - и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
