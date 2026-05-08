  • Новость часаКремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Военкор Пегов: Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Мужчина открыл стрельбу в Одессе
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    Мнения
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    8 мая 2026, 22:43 • Новости дня

    Бывший генсек НАТО констатировал распад альянса из-за решений США

    Расмуссен назвал вывод американских войск из Германии признаком распада НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что действия США по выводу войск из Германии и отказу от размещения ракет Tomahawk свидетельствуют о кризисе внутри альянса.

    Решение президента США о выводе войск из Германии и отказе от размещения ракет Tomahawk стало поводом для критики со стороны бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, передает РИА «Новости».

    «Да. То, что мы сейчас наблюдаем, – это распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно», – заявил политик.

    Поскольку создание единой армии Евросоюза пока нереалистично, Расмуссен предложил сформировать новую структуру. В эту коалицию смогут войти лишь те государства, которые тратят на оборону 5% от ВВП и готовы гарантировать надежную защиту союзников.

    По мнению бывшего генсека НАТО, экономику Европы необходимо перевести на военные рельсы, а Украина нужна Западу в качестве оплота против Москвы. При этом российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса, который прикрывает наращивание сил необходимостью сдерживания спецоперации.

    Президент США  заявил о намерении вывести из Германии пять тысяч американских военных.

    Американская администрация решила отменить размещение в ФРГ батальона с ракетами Tomahawk.

    Вывод части военного контингента США фактически сорвал планы развертывания дальнобойных комплексов в Европе.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Комментарии (33)
    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    Комментарии (42)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    Комментарии (24)
    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    Комментарии (20)
    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    ВС Латвии объяснили отказ сбить залетевшие украинские дроны

    ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

    ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».

    Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

    По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

    «В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.

    Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.

    Комментарии (13)
    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    @ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    Комментарии (8)
    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    План Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны

    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    @ IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    Комментарии (15)
    7 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях возможного «похода Европейского Рейха на Восток»

    В «Единой России» обвинили Германию в повторении ошибок 1930-х годов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной думе заявили о возвращении Германии на путь реваншизма и милитаризации, предупредив о жесткой реакции Москвы на агрессивные планы Берлина.

    Российские парламентарии предупредили о последствиях милитаризации Германии и усиления антироссийского курса Евросоюза. Так они прокомментировали статью Дмитрия Медведева, в которой он заявил о планах масштабного ревана ФРГ после Второй мировой войны, передает Telegram-канал фракции «Единая Россия».

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что современная Германия повторяет ошибки нацистской Германии 1930-х годов. По его словам, Берлин пытается объединить вокруг себя союзников и «сплотить другие слабые народы вокруг идеи борьбы с Россией и с русскими».

    Парламентарий отметил рост военного производства и перевооружения Германии. «Мы видим промышленный рост в Германии: мирные концерны, которые выпускали автомобили, переходят снова на военные рельсы. Мы видим огромные инвестиции в вооружение, увеличение армии, работу немецких рекрутов. И самое главное – нынешнее правительство Германии не скрывает своих планов воевать с Россией», – заявил Попов.

    Он подчеркнул, что Россия должна жестко реагировать на подобные тенденции. «Предупреждение от России прозвучало. И мы должны следовать своим целям, достичь гарантии безопасности для нас в ходе специальной военной операции. И конечно, сделать невозможным, чтобы реваншистская Германия снова подняла голову и угрожала нашей стране и нашему народу», – заключил депутат.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что не только Германия, но и весь Евросоюз возвращается «на путь реванша». Он обратил внимание на решение властей Берлина запретить 8 и 9 мая российскую и советскую символику, а также исполнение песен военных лет. По словам Никонова, Германия активно наращивает производство военной продукции и уже участвует в прокси-войне против России на Украине. Он отметил, что ФРГ поставляет Киеву ударные вооружения, используемые против российской территории.

    Депутат также заявил, что Германия должна помнить обстоятельства своего объединения после окончания холодной войны и учитывать различия в настроениях между восточными и западными регионами страны. По его мнению, восточная часть Германии настроена на сотрудничество с Россией, тогда как в западной преобладают реваншистские настроения. Никонов подчеркнул, что подготовка Германии к войне с Россией может иметь тяжелые последствия для самой ФРГ. «Потому, что военные возможности нашей страны многократно превосходят военные возможности Германии, особенно в средствах стратегического поражения», – заявил он. По словам парламентария, любые агрессивные действия Берлина могут встретить «очень серьезный ответный удар».

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявления о возможном европейском реваншизме, заявил, что европейские страны стремятся ослабить Россию через конфликт на Украине. По его словам, европейские элиты рассчитывают, что после ослабления России «в бой пойдет европейская армия». Толстой также связал усиление правых настроений в Европе с миграционным кризисом и падением уровня жизни.

    «Очередной поход Европейского Рейха на Восток станет финальным аккордом в истории континента. Господа-реваншисты, читайте ядерную доктрину от 2024 года – там все изложено максимально доступно», – заявил он.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, в свою очередь, заявил, что современная Германия повторяет ошибки прошлого, а курс на милитаризацию и создание новых оборонных союзов является «реванш-авантюрой нового уровня». По его словам, в Европе постепенно стирается память о событиях Второй мировой войны и роли нацистской Германии. Шхагошев отметил, что статья Дмитрия Медведева содержит исторические факты, характеризующие противостояние Востока и Запада, а нынешние германские ориентиры свидетельствуют о новом этапе гонки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о недопустимости повторения трагедии 1941 года. Политик указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества для подготовки к военному столкновению. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    Комментарии (4)
    8 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вызванному 7 мая в МИД Латвии временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину был выражен протест из-за инцидента с замеченными над территорией республики беспилотниками.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему протест после инцидента с беспилотниками, замеченными над территорией республики, сообщают «Вести».

    В ведомстве при этом подчеркнули, что Латвия не предоставляла согласия на использование своего воздушного пространства для ударов БПЛА по территории России.

    Ранее латвийские СМИ сообщили о дроне, который разбился на территории нефтебазы в городе Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что, по предварительным данным, в воздушное пространство страны могли попасть беспилотники, направленные с Украины в сторону России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор публично обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии дрона.

    Комментарии (11)
    6 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума

    Politico: Рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд на фоне конфликта с США

    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первый год у власти уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до 15% на фоне экономических проблем и разногласий с Вашингтоном.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с серьезными политическими трудностями спустя год после вступления в должность, пишет Politico.

    В апреле его работу одобряли лишь 15% немцев, а 83% выразили недовольство, что стало худшим показателем в истории страны.

    Отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились после критики Мерцем действий США на Ближнем Востоке. «Целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства», – заявил политик, комментируя американскую стратегию в регионе.

    В ответ президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности немецкого лидера, отметив экономические проблемы ФРГ. Вскоре после этого Вашингтон объявил о планах вывести тысячи военных из Германии и пересмотреть размещение крылатых ракет Tomahawk.

    Внутри страны Мерц также теряет поддержку из-за невыполненных обещаний. Анонсированные налоговые послабления не реализованы, а высокие цены на энергоносители и бюрократия продолжают давить на экономику. Политик вынужден идти на уступки партнерам по коалиции, что ослабляет его позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц публично раскритиковал действия американского лидера против Ирана.

    В ответ президент США назвал работу немецкого политика ужасной. Позже глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Политолог Рар: Германия спешит реформировать Евросоюз

    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 13:58 • Новости дня
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.

    Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.

    Германия заняла первое место в апрельском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    Кабмин ФРГ отказался назвать освободителей Германии от нацизма

    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    Комментарии (4)
    Главное
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    Перейти в раздел

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации