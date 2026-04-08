Прибалтика умоляет об избавлении от украинских дронов

Tекст: Никита Демьянов

Как известно, в конце марта и начале апреля был зарегистрирован пролет украинских ударных дронов над территориями Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. У населения четырех стран эти происшествия вызвали панику – дошло до того, что падение дронов начали видеть даже там, где их не было. Так, 1 апреля полиция в финском городе Париккала выехала на вызов местных жителей, заявивших, что недалеко от них взорвался БПЛА и начался пожар. Над предполагаемой зоной падения БПЛА был введен запрет на полеты, а поиски источника задымления выявили гражданина, занимавшегося сожжением мусора. С гражданином проведена беседа, дрон обнаружен не был.

Заодно финский премьер-министр Петтери Орпо решительно отверг предположения о том, что дроны, залетевшие в Финляндию, оттуда же были и запущены по России. Аналогичные заявления сделали и ответственные ведомства Латвии, Литвы и Эстонии. Судя по торопливости и нервозности этих заявлений, там всерьез опасаются, что их сочтут соучастниками атак на российскую портовую инфраструктуру и что Россия начнет сбивать украинские дроны прямо над территорией Прибалтики. Там явно услышали предупреждение, сделанное по этому поводу МИД России.

Нервозности способствует и то, что выплывают все новые подробности визита незваных крылатых гостей с Украины. В окрестностях латвийского города Резекне (на востоке страны) в начале апреля были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, на которые случайно наткнулся местный крестьянин. Место происшествия тут же оцепила полиция, а обломки дрона забрали приехавшие специалисты. И хотя с момента происшествия миновало уже шесть дней, о принадлежности обнаруженного БПЛА ничего не сообщается. Что наводит на однозначный вывод – дрон украинский. Если бы он был российский, латвийская пропаганда давно бы уже кричала об этом.

Власти четырех стран не исключают, что визиты дронов могут повториться, и заранее начинают к этому готовиться. Так, на одном из крупнейших промышленных предприятий Литвы – заводе по производству азотных удобрений Achema в городе Йонава – состоялись учения, по сценарию которых на территорию завода влетел беспилотник и попал в склад кальциевой аммиачной селитры, вызвав пожар. В сценарии учений моделировалась угроза разлива большого количества аммиака и возможная эскалация ситуации, включая повторные атаки БПЛА.

Наиболее здравомыслящие политики требуют от своих правительств, чтобы те сделали все возможное, чтобы исключить прилеты украинских беспилотников. Глава эстонской оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме выражает искреннее возмущение: «Нам четыре года рассказывали об "Эстонии в надежных руках": потрачены миллиарды и миллиарды – и что мы видим?! За одну неделю падает уже не знаю какой по счету дрон, а еще несколько десятков беспилотников разгуливают по нашему воздушному пространству. Ясно, что наше небо вышло из-под контроля, и

украинцы через него летают бомбить Россию своими дронами. Тем самым они делают Эстонию прямым участником российско-украинской войны и угрожают принести войну на нашу землю».

По мнению Хельме, правительство «полностью провалило обеспечение мира в Эстонии и защиту страны», поскольку местные военные «не способны ни обнаружить, ни предотвратить, ни пресечь использование нашего воздушного пространства другими государствами».

Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна сообщил, что лично передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) послание о необходимости исключить любые инциденты с украинскими дронами в небе Эстонии. При этом Киев, хоть и принес формальные извинения прибалтам и финнам, но тут же начал откровенно «троллить» своих «союзников». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев, дескать, располагает данными о том, что Россия якобы сознательно направляет украинские беспилотники в сторону стран Прибалтики и Финляндии «с целью использования подобных инцидентов в информационных операциях».

Такой проброс прибалтам очень не понравился – они усмотрели в нем готовность Киева и впредь ставить страны Прибалтики под удар. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сочла необходимым лично опровергнуть эту ложь. «Я этого не подтверждаю. Давайте перестанем слушать разные сплетни... Наши службы очень четко высказались по поводу этого инцидента. Беспилотник сбился с курса в результате непреднамеренного инцидента, и эта информация верна», – подчеркнула она. В свою очередь литовский замминистра обороны Томас Годляускас потребовал, чтобы Украина информировала страны Балтии о беспилотниках, пролетающих вблизи их территорий.

Однако на этом представители Киева не унялись. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил в поддержку Сибиги. «Россияне могли применить системный подход и направить часть беспилотных летательных аппаратов на территорию любой другой страны», – заявил Подоляк и добавил: «Важно говорить спокойно, не публично. Думаю, что мы всегда найдем общий язык». Нет сомнений, что сейчас страны Прибалтики негласно пытаются договориться с Киевом, чтобы он им больше подобных сюрпризов не устраивал – у них велик страх перед тем, что Россия потеряет терпение.

Глава эстонской армейской разведки полковник Антс Кивисельг тоже сообщил, что Таллин постарался донести до Киева – пролеты украинских БПЛА над территорией стран Прибалтики крайне нежелательны. «Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно. Безусловно, на это влияет и работа российской противовоздушной обороны, из-за которой дроны могут попадать сюда. Полностью исключить подобные ситуации невозможно», – заявил Кивисельг. Это неутешительное заявление встревожило представителей эстонских портов.

Портовики подчеркивают, что хотя сбившиеся с курса дроны пока не нанесли большого ущерба, нельзя исключать, что какой-нибудь из них залетит на территорию эстонских гаваней. Эксперт по морскому судоходству эстонского Союза логистики и портов Виктор Палмет предупреждает: «Если будет попадание по топливному терминалу или просто по грузовому порту, то ущерб, конечно, окажется значительным. Мы обсуждали эту тему в портах и обратились в департамент транспорта и министерство климата».

По словам Палмета, представители портов потребовали, чтобы Силы обороны Эстонии напрямую – и как можно быстрее – передавали им свежую информацию о сбившихся с курса дронах. Виктор Палмет пояснил, что самым неприятным вариантом станет падение дрона на судно в момент, когда там происходит погрузка или разгрузка грузов.

Сейчас эстонские портовики разрабатывают план действий для подобных случаев – в частности, массовую эвакуацию в случае пожара.

Некоторые, впрочем, поспешно выразили надежду на то, что из-за ударов дронов по российским портам у их эстонских конкурентов появится возможность перехватить часть регионального грузопотока. Однако, по мнению эксперта по транзиту и экономике Райво Варе, эстонцам не стоит рассчитывать на огромные объемы грузов в любом случае – даже после окончания боевых действий. «Десяток лет назад, когда я тщательно занимался этим вопросом, то выдвинул тезис, что мы превратились из основного порта для России во вспомогательный. И эта роль не исчезнет, даже если санкции будут сняты. Некоторые потоки есть, но это не то, что часто представляют себе, будто наступят золотые времена транзита, когда перемещаются десятки миллионов тонн», – пояснил Варе.

Другими словами, куда ни кинь, эстонцам, латышам и литовцам досталось на чужом пиру похмелье. Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, считает, что страны Прибалтики никогда не смогут публично осудить Киев, подвергающий их сейчас опасности.

«Для них это означало бы расписаться в гибельности проводимой ими в последние годы политики всемерной поддержки киевского режима. – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – Единственное, что они могут сейчас – втихомолку, в кулуарах умолять представителей режима Зеленского "вести себя как-нибудь поосторожнее", "не подставлять нас, ведь мы союзники" и т. д. А на публику – лицемерные заявления, что это "Россия сама виновата, что украинские дроны ее атакуют". Сбить украинский дрон и вовсе немыслимо – это значит признать Киев угрозой, что разрушило бы всю пропаганду последних лет. Остается лишь терпеть, криво улыбаясь».