    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп заявил о «полной победе» над Ираном и о готовности возобновить удары
    Axios: Моджтаба Хаменеи настоял на перемирии с США
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    NYT: Между США и Ираном сохранились основные противоречия
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 11:00 • В мире

    Прибалтика умоляет об избавлении от украинских дронов

    Прибалтика умоляет об избавлении от украинских дронов
    @ Kristjan Teedema/Tartu Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Никита Демьянов

    В Прибалтике начинают понимать, насколько сильно их подставила Украина – тем, что атаковала российскую территорию через воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений. Там явно услышали и российские предупреждения по этому поводу.

    Как известно, в конце марта и начале апреля был зарегистрирован пролет украинских ударных дронов над территориями Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. У населения четырех стран эти происшествия вызвали панику – дошло до того, что падение дронов начали видеть даже там, где их не было. Так, 1 апреля полиция в финском городе Париккала выехала на вызов местных жителей, заявивших, что недалеко от них взорвался БПЛА и начался пожар. Над предполагаемой зоной падения БПЛА был введен запрет на полеты, а поиски источника задымления выявили гражданина, занимавшегося сожжением мусора. С гражданином проведена беседа, дрон обнаружен не был.

    Заодно финский премьер-министр Петтери Орпо решительно отверг предположения о том, что дроны, залетевшие в Финляндию, оттуда же были и запущены по России. Аналогичные заявления сделали и ответственные ведомства Латвии, Литвы и Эстонии. Судя по торопливости и нервозности этих заявлений, там всерьез опасаются, что их сочтут соучастниками атак на российскую портовую инфраструктуру и что Россия начнет сбивать украинские дроны прямо над территорией Прибалтики. Там явно услышали предупреждение, сделанное по этому поводу МИД России.

    Нервозности способствует и то, что выплывают все новые подробности визита незваных крылатых гостей с Украины. В окрестностях латвийского города Резекне (на востоке страны) в начале апреля были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, на которые случайно наткнулся местный крестьянин. Место происшествия тут же оцепила полиция, а обломки дрона забрали приехавшие специалисты. И хотя с момента происшествия миновало уже шесть дней, о принадлежности обнаруженного БПЛА ничего не сообщается. Что наводит на однозначный вывод – дрон украинский. Если бы он был российский, латвийская пропаганда давно бы уже кричала об этом.

    Власти четырех стран не исключают, что визиты дронов могут повториться, и заранее начинают к этому готовиться. Так, на одном из крупнейших промышленных предприятий Литвы – заводе по производству азотных удобрений Achema в городе Йонава – состоялись учения, по сценарию которых на территорию завода влетел беспилотник и попал в склад кальциевой аммиачной селитры, вызвав пожар. В сценарии учений моделировалась угроза разлива большого количества аммиака и возможная эскалация ситуации, включая повторные атаки БПЛА.

    Наиболее здравомыслящие политики требуют от своих правительств, чтобы те сделали все возможное, чтобы исключить прилеты украинских беспилотников. Глава эстонской оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме выражает искреннее возмущение: «Нам четыре года рассказывали об "Эстонии в надежных руках": потрачены миллиарды и миллиарды – и что мы видим?! За одну неделю падает уже не знаю какой по счету дрон, а еще несколько десятков беспилотников разгуливают по нашему воздушному пространству. Ясно, что наше небо вышло из-под контроля, и

    украинцы через него летают бомбить Россию своими дронами. Тем самым они делают Эстонию прямым участником российско-украинской войны и угрожают принести войну на нашу землю».

    По мнению Хельме, правительство «полностью провалило обеспечение мира в Эстонии и защиту страны», поскольку местные военные «не способны ни обнаружить, ни предотвратить, ни пресечь использование нашего воздушного пространства другими государствами».

    Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна сообщил, что лично передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) послание о необходимости исключить любые инциденты с украинскими дронами в небе Эстонии. При этом Киев, хоть и принес формальные извинения прибалтам и финнам, но тут же начал откровенно «троллить» своих «союзников». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев, дескать, располагает данными о том, что Россия якобы сознательно направляет украинские беспилотники в сторону стран Прибалтики и Финляндии «с целью использования подобных инцидентов в информационных операциях».

    Такой проброс прибалтам очень не понравился – они усмотрели в нем готовность Киева и впредь ставить страны Прибалтики под удар. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сочла необходимым лично опровергнуть эту ложь. «Я этого не подтверждаю. Давайте перестанем слушать разные сплетни... Наши службы очень четко высказались по поводу этого инцидента. Беспилотник сбился с курса в результате непреднамеренного инцидента, и эта информация верна», – подчеркнула она. В свою очередь литовский замминистра обороны Томас Годляускас потребовал, чтобы Украина информировала страны Балтии о беспилотниках, пролетающих вблизи их территорий.

    Однако на этом представители Киева не унялись. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил в поддержку Сибиги. «Россияне могли применить системный подход и направить часть беспилотных летательных аппаратов на территорию любой другой страны», – заявил Подоляк и добавил: «Важно говорить спокойно, не публично. Думаю, что мы всегда найдем общий язык». Нет сомнений, что сейчас страны Прибалтики негласно пытаются договориться с Киевом, чтобы он им больше подобных сюрпризов не устраивал – у них велик страх перед тем, что Россия потеряет терпение.

    Глава эстонской армейской разведки полковник Антс Кивисельг тоже сообщил, что Таллин постарался донести до Киева – пролеты украинских БПЛА над территорией стран Прибалтики крайне нежелательны. «Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно. Безусловно, на это влияет и работа российской противовоздушной обороны, из-за которой дроны могут попадать сюда. Полностью исключить подобные ситуации невозможно», – заявил Кивисельг. Это неутешительное заявление встревожило представителей эстонских портов.

    Портовики подчеркивают, что хотя сбившиеся с курса дроны пока не нанесли большого ущерба, нельзя исключать, что какой-нибудь из них залетит на территорию эстонских гаваней. Эксперт по морскому судоходству эстонского Союза логистики и портов Виктор Палмет предупреждает: «Если будет попадание по топливному терминалу или просто по грузовому порту, то ущерб, конечно, окажется значительным. Мы обсуждали эту тему в портах и обратились в департамент транспорта и министерство климата».

    По словам Палмета, представители портов потребовали, чтобы Силы обороны Эстонии напрямую – и как можно быстрее – передавали им свежую информацию о сбившихся с курса дронах. Виктор Палмет пояснил, что самым неприятным вариантом станет падение дрона на судно в момент, когда там происходит погрузка или разгрузка грузов.

    Сейчас эстонские портовики разрабатывают план действий для подобных случаев – в частности, массовую эвакуацию в случае пожара.

    Некоторые, впрочем, поспешно выразили надежду на то, что из-за ударов дронов по российским портам у их эстонских конкурентов появится возможность перехватить часть регионального грузопотока. Однако, по мнению эксперта по транзиту и экономике Райво Варе, эстонцам не стоит рассчитывать на огромные объемы грузов в любом случае – даже после окончания боевых действий. «Десяток лет назад, когда я тщательно занимался этим вопросом, то выдвинул тезис, что мы превратились из основного порта для России во вспомогательный. И эта роль не исчезнет, даже если санкции будут сняты. Некоторые потоки есть, но это не то, что часто представляют себе, будто наступят золотые времена транзита, когда перемещаются десятки миллионов тонн», – пояснил Варе.

    Другими словами, куда ни кинь, эстонцам, латышам и литовцам досталось на чужом пиру похмелье. Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, считает, что страны Прибалтики никогда не смогут публично осудить Киев, подвергающий их сейчас опасности.

    «Для них это означало бы расписаться в гибельности проводимой ими в последние годы политики всемерной поддержки киевского режима. – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – Единственное, что они могут сейчас – втихомолку, в кулуарах умолять представителей режима Зеленского "вести себя как-нибудь поосторожнее", "не подставлять нас, ведь мы союзники" и т. д. А на публику – лицемерные заявления, что это "Россия сама виновата, что украинские дроны ее атакуют". Сбить украинский дрон и вовсе немыслимо – это значит признать Киев угрозой, что разрушило бы всю пропаганду последних лет. Остается лишь терпеть, криво улыбаясь».

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В Прибалтике начинают понимать, насколько сильно их подставила Украина – тем, что атаковала российскую территорию через воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений. Там явно услышали и российские предупреждения по этому поводу. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

