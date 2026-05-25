Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

Tекст: Геворг Мирзаян

С 1 июля Тулси Габбард уходит с поста директора Национальной разведки США. Формально потому, что хочет поддержать мужа, у которого нашли рак и рядом с которым она хочет быть во время его лечения. Фактически же потому, что Габбард, в задачу которой входила координация 18 разведслужб страны и советы президенту по вопросам разведки, просто не вписалась в команду Дональда Трампа.

Тулси Габбард – бывшая конгрессмен и член Демократической партии, покинувшая ее в 2022 году из-за «антибелого расизма и враждебного отношения к верующим людям». Всю свою политическую карьеру она придерживалась изоляционистских позиций, выступая против участия США в зарубежных войнах.

Будучи главой Национальной разведки, она рассекретила ряд документов, включая те, которые доказывают фальсификацию истории о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Она назвала так называемое расследование ФБР о вмешательстве в выборы «частью предательского заговора и попытки государственного переворота». Не так давно она подтвердила факт работы тайных биолабораторий США на Украине – который так долго отрицала администрация Байдена. Это были два крупнейших антироссийских мифа, созданных Вашингтоном в последние годы – и первый из них в том числе сильно бил по действующему президенту США.

И за эти разоблачения она заслужила признание Белого дома. «Тулси проделала великолепную работу, и мы будем скучать по ней», – заявил Трамп.

А также заслужила ненависть своих бывших соратников по Демократической партии. «Хотя обстоятельства ее ухода заслуживают нашего сочувствия, давайте внесем ясность: единственный позитивный вклад Тулси Габбард в национальную безопасность нашей страны – это ее отставка», – говорит сенатор-демократ Адам Шифф. По словам сенатора, ее пребывание на посту было отмечено «преданностью лично президенту, а не безопасности страны».

Вот только в вопросах, касающихся непосредственно внешних операций, она и ее изоляционистские взгляды оказались чужими для администрации Белого дома.

Фактически директор Национальной разведки была отстранена от вопросов, где нужна была эта разведка.

По данным западных СМИ, Габбард не принимала участия в планировании венесуэльской операции (в это время она находилась на Гавайях), а также в иранских кампаниях 2025 (когда незадолго до бомбежки иранских ядерных объектов она прямо говорила о том, что Иран не создает ядерного оружия) и 2026 годов. «Инициалы ее должности DNI (Director of National Intelligence, то есть директор Национальной разведки – прим. ред.) стали расшифровываться как Do Not Invite (не приглашать – прим. ВЗГЛЯД.)», – шутит бывший заместитель директора Национальной разведки Бет Саннер, занимавшая этот пост в ходе первой администрации Трампа.

Вместо нее разведданные Трампу давал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, чьи агрессивные взгляды на внешнюю политику более соответствовали намерениям Белого дома. Собственно, он, по данным журналистов, и стал де-факто руководителем американского разведсообщества и советником Трампа по вопросам разведки. Хотя изначально пост главы Национальной разведки и создавался отчасти для того, чтобы не давать директору ЦРУ в качестве главы самой влиятельной службы слишком много власти.

«В администрации, которая превыше всего ценит лояльность, ей так и не удалось полностью развеять опасения относительно того, что она не полностью одобряла военные решения Трампа.

Ее проблемы усугубились в марте этого года, когда один из ее главных помощников Джо Кент подал в отставку в знак протеста против войны и публично выразил сомнение относительно того, что Иран представлял непосредственную угрозу для США», – пишет издание Politico. В апреле Трамп всерьез раздумывал над тем, чтобы отправить ее в отставку, и лишь после разговоров со своими советниками отказался от этой идеи.

Отчасти потому, что не хотел получить очередное скандальное увольнение. В феврале ушла генпрокурор Пэм Бонди, которая не смогла навести порядок в своем ведомстве и поставить его на службу взглядам Дональда Трампа (в вопросе обоснования массовых депортаций нелегалов, а также в обеспечении лояльности прокуроров и судебной системы в целом).

В марте 2026 года – министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Ее фактически принесли в жертву после провала операций по депортации нелегалов из американских городов.

В апреле из-за личных скандалов уволилась министр труда Лори Чавес-Деремер. Новая отставка – и снова женщины – показала бы, что нынешняя администрация слаба и не может навести порядок даже в своих собственных рядах. Причем за считанные месяцы до важнейших для партии промежуточных выборов в Конгресс.

Однако куда более важной причиной, судя по всему, было нежелание создавать ей образ мученицы среди так называемых MAGA-республиканцев – ключевой части электората Дональда Трампа, которая выступает против внешнеполитических авантюр и помнит обещание президента заниматься прежде всего наведением порядка внутри США. Значительная часть этих людей считает, что Трамп их обманул, что он сейчас склоняется в пользу сторонников более агрессивной внешней политики – то есть тех, кто предлагает США пройтись по иракским, афганским и другим граблям.

«Любой влиятельный человек в этой администрации, выступающий против ее самого серьезного и тяжелого решения в виде войны с Ираном (за исключением вице-президента, который мог бы стать президентом и остановить этот кошмар, и чье место гарантировано конституцией), должен был подать в отставку еще вчера», – говорит исполнительный директор издания American Conservative Курт Миллс.

И Тулси Габбард, фактически выдавленная из администрации, может использовать эти настроения для выдвижения своей кандидатуры на пост президента США в 2028 году.

Что, в свою очередь, создает большие проблемы для вице-президента США Джей Ди Вэнса, как раз и претендующего на роль президента в 2028 году.

Когда Вэнс называет Тулси Габбард «патриотом и близким другом», то он не лукавит – она была в его лагере. Сейчас же, если она оттянет на себя MAGA-голоса на республиканских праймериз, то Вэнс может проиграть на них другому кандидату на роль наследника Трампа – госсекретарю Марко Рубио, представляющему как раз экспансионистский лагерь партии.

Вице-президенту и без того сейчас тяжело – находясь в команде Трампа, он выглядит сопричастным к тем решениям, которые принимает Белый дом. Кроме того, Вэнс отвечает за агитацию и пропаганду в ряде штатов перед промежуточными выборами, и поражение на них будет пятном на его предвыборной репутации. Тем более на фоне Габбард, которая осталась чистой, верной своим взглядам и непричастной к ошибкам Трампа.

Впрочем, у Вэнса есть еще примерно год для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Возможно, он попытается взять Габбард в свою команду для того, чтобы воссоединить MAGA-лагерь и всем вместе идти штурмовать Белый дом.