Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.2 комментария
Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики?
С 1 июля Тулси Габбард уходит с поста директора Национальной разведки США. Формально потому, что хочет поддержать мужа, у которого нашли рак и рядом с которым она хочет быть во время его лечения. Фактически же потому, что Габбард, в задачу которой входила координация 18 разведслужб страны и советы президенту по вопросам разведки, просто не вписалась в команду Дональда Трампа.
Тулси Габбард – бывшая конгрессмен и член Демократической партии, покинувшая ее в 2022 году из-за «антибелого расизма и враждебного отношения к верующим людям». Всю свою политическую карьеру она придерживалась изоляционистских позиций, выступая против участия США в зарубежных войнах.
Будучи главой Национальной разведки, она рассекретила ряд документов, включая те, которые доказывают фальсификацию истории о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Она назвала так называемое расследование ФБР о вмешательстве в выборы «частью предательского заговора и попытки государственного переворота». Не так давно она подтвердила факт работы тайных биолабораторий США на Украине – который так долго отрицала администрация Байдена. Это были два крупнейших антироссийских мифа, созданных Вашингтоном в последние годы – и первый из них в том числе сильно бил по действующему президенту США.
И за эти разоблачения она заслужила признание Белого дома. «Тулси проделала великолепную работу, и мы будем скучать по ней», – заявил Трамп.
А также заслужила ненависть своих бывших соратников по Демократической партии. «Хотя обстоятельства ее ухода заслуживают нашего сочувствия, давайте внесем ясность: единственный позитивный вклад Тулси Габбард в национальную безопасность нашей страны – это ее отставка», – говорит сенатор-демократ Адам Шифф. По словам сенатора, ее пребывание на посту было отмечено «преданностью лично президенту, а не безопасности страны».
Вот только в вопросах, касающихся непосредственно внешних операций, она и ее изоляционистские взгляды оказались чужими для администрации Белого дома.
Фактически директор Национальной разведки была отстранена от вопросов, где нужна была эта разведка.
По данным западных СМИ, Габбард не принимала участия в планировании венесуэльской операции (в это время она находилась на Гавайях), а также в иранских кампаниях 2025 (когда незадолго до бомбежки иранских ядерных объектов она прямо говорила о том, что Иран не создает ядерного оружия) и 2026 годов. «Инициалы ее должности DNI (Director of National Intelligence, то есть директор Национальной разведки – прим. ред.) стали расшифровываться как Do Not Invite (не приглашать – прим. ВЗГЛЯД.)», – шутит бывший заместитель директора Национальной разведки Бет Саннер, занимавшая этот пост в ходе первой администрации Трампа.
Вместо нее разведданные Трампу давал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, чьи агрессивные взгляды на внешнюю политику более соответствовали намерениям Белого дома. Собственно, он, по данным журналистов, и стал де-факто руководителем американского разведсообщества и советником Трампа по вопросам разведки. Хотя изначально пост главы Национальной разведки и создавался отчасти для того, чтобы не давать директору ЦРУ в качестве главы самой влиятельной службы слишком много власти.
«В администрации, которая превыше всего ценит лояльность, ей так и не удалось полностью развеять опасения относительно того, что она не полностью одобряла военные решения Трампа.
Ее проблемы усугубились в марте этого года, когда один из ее главных помощников Джо Кент подал в отставку в знак протеста против войны и публично выразил сомнение относительно того, что Иран представлял непосредственную угрозу для США», – пишет издание Politico. В апреле Трамп всерьез раздумывал над тем, чтобы отправить ее в отставку, и лишь после разговоров со своими советниками отказался от этой идеи.
Отчасти потому, что не хотел получить очередное скандальное увольнение. В феврале ушла генпрокурор Пэм Бонди, которая не смогла навести порядок в своем ведомстве и поставить его на службу взглядам Дональда Трампа (в вопросе обоснования массовых депортаций нелегалов, а также в обеспечении лояльности прокуроров и судебной системы в целом).
В марте 2026 года – министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Ее фактически принесли в жертву после провала операций по депортации нелегалов из американских городов.
- Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона
- Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США
- Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
В апреле из-за личных скандалов уволилась министр труда Лори Чавес-Деремер. Новая отставка – и снова женщины – показала бы, что нынешняя администрация слаба и не может навести порядок даже в своих собственных рядах. Причем за считанные месяцы до важнейших для партии промежуточных выборов в Конгресс.
Однако куда более важной причиной, судя по всему, было нежелание создавать ей образ мученицы среди так называемых MAGA-республиканцев – ключевой части электората Дональда Трампа, которая выступает против внешнеполитических авантюр и помнит обещание президента заниматься прежде всего наведением порядка внутри США. Значительная часть этих людей считает, что Трамп их обманул, что он сейчас склоняется в пользу сторонников более агрессивной внешней политики – то есть тех, кто предлагает США пройтись по иракским, афганским и другим граблям.
«Любой влиятельный человек в этой администрации, выступающий против ее самого серьезного и тяжелого решения в виде войны с Ираном (за исключением вице-президента, который мог бы стать президентом и остановить этот кошмар, и чье место гарантировано конституцией), должен был подать в отставку еще вчера», – говорит исполнительный директор издания American Conservative Курт Миллс.
И Тулси Габбард, фактически выдавленная из администрации, может использовать эти настроения для выдвижения своей кандидатуры на пост президента США в 2028 году.
Что, в свою очередь, создает большие проблемы для вице-президента США Джей Ди Вэнса, как раз и претендующего на роль президента в 2028 году.
Когда Вэнс называет Тулси Габбард «патриотом и близким другом», то он не лукавит – она была в его лагере. Сейчас же, если она оттянет на себя MAGA-голоса на республиканских праймериз, то Вэнс может проиграть на них другому кандидату на роль наследника Трампа – госсекретарю Марко Рубио, представляющему как раз экспансионистский лагерь партии.
Вице-президенту и без того сейчас тяжело – находясь в команде Трампа, он выглядит сопричастным к тем решениям, которые принимает Белый дом. Кроме того, Вэнс отвечает за агитацию и пропаганду в ряде штатов перед промежуточными выборами, и поражение на них будет пятном на его предвыборной репутации. Тем более на фоне Габбард, которая осталась чистой, верной своим взглядам и непричастной к ошибкам Трампа.
Впрочем, у Вэнса есть еще примерно год для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Возможно, он попытается взять Габбард в свою команду для того, чтобы воссоединить MAGA-лагерь и всем вместе идти штурмовать Белый дом.