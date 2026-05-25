  • Новость часаРазработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    Боевые расчеты дронов подключились к российским спутникам
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома
    Отмечено глобальное падение численности миротворческих сил
    Власти Грузии запретили акцию протеста в День независимости
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    0 комментариев
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    10 комментариев
    25 мая 2026, 11:32 • В мире

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики?

    С 1 июля Тулси Габбард уходит с поста директора Национальной разведки США. Формально потому, что хочет поддержать мужа, у которого нашли рак и рядом с которым она хочет быть во время его лечения. Фактически же потому, что Габбард, в задачу которой входила координация 18 разведслужб страны и советы президенту по вопросам разведки, просто не вписалась в команду Дональда Трампа.

    Тулси Габбард – бывшая конгрессмен и член Демократической партии, покинувшая ее в 2022 году из-за «антибелого расизма и враждебного отношения к верующим людям». Всю свою политическую карьеру она придерживалась изоляционистских позиций, выступая против участия США в зарубежных войнах.

    Будучи главой Национальной разведки, она рассекретила ряд документов, включая те, которые доказывают фальсификацию истории о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Она назвала так называемое расследование ФБР о вмешательстве в выборы «частью предательского заговора и попытки государственного переворота». Не так давно она подтвердила факт работы тайных биолабораторий США на Украине – который так долго отрицала администрация Байдена. Это были два крупнейших антироссийских мифа, созданных Вашингтоном в последние годы – и первый из них в том числе сильно бил по действующему президенту США.

    И за эти разоблачения она заслужила признание Белого дома. «Тулси проделала великолепную работу, и мы будем скучать по ней», – заявил Трамп.

    А также заслужила ненависть своих бывших соратников по Демократической партии. «Хотя обстоятельства ее ухода заслуживают нашего сочувствия, давайте внесем ясность: единственный позитивный вклад Тулси Габбард в национальную безопасность нашей страны – это ее отставка», – говорит сенатор-демократ Адам Шифф. По словам сенатора, ее пребывание на посту было отмечено «преданностью лично президенту, а не безопасности страны».

    Вот только в вопросах, касающихся непосредственно внешних операций, она и ее изоляционистские взгляды оказались чужими для администрации Белого дома.

    Фактически директор Национальной разведки была отстранена от вопросов, где нужна была эта разведка.

    По данным западных СМИ, Габбард не принимала участия в планировании венесуэльской операции (в это время она находилась на Гавайях), а также в иранских кампаниях 2025 (когда незадолго до бомбежки иранских ядерных объектов она прямо говорила о том, что Иран не создает ядерного оружия) и 2026 годов. «Инициалы ее должности DNI (Director of National Intelligence, то есть директор Национальной разведки – прим. ред.) стали расшифровываться как Do Not Invite (не приглашать – прим. ВЗГЛЯД.)», – шутит бывший заместитель директора Национальной разведки Бет Саннер, занимавшая этот пост в ходе первой администрации Трампа.

    Вместо нее разведданные Трампу давал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, чьи агрессивные взгляды на внешнюю политику более соответствовали намерениям Белого дома. Собственно, он, по данным журналистов, и стал де-факто руководителем американского разведсообщества и советником Трампа по вопросам разведки. Хотя изначально пост главы Национальной разведки и создавался отчасти для того, чтобы не давать директору ЦРУ в качестве главы самой влиятельной службы слишком много власти.

    «В администрации, которая превыше всего ценит лояльность, ей так и не удалось полностью развеять опасения относительно того, что она не полностью одобряла военные решения Трампа.

    Ее проблемы усугубились в марте этого года, когда один из ее главных помощников Джо Кент подал в отставку в знак протеста против войны и публично выразил сомнение относительно того, что Иран представлял непосредственную угрозу для США», – пишет издание Politico. В апреле Трамп всерьез раздумывал над тем, чтобы отправить ее в отставку, и лишь после разговоров со своими советниками отказался от этой идеи.

    Отчасти потому, что не хотел получить очередное скандальное увольнение. В феврале ушла генпрокурор Пэм Бонди, которая не смогла навести порядок в своем ведомстве и поставить его на службу взглядам Дональда Трампа (в вопросе обоснования массовых депортаций нелегалов, а также в обеспечении лояльности прокуроров и судебной системы в целом).

    В марте 2026 года – министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Ее фактически принесли в жертву после провала операций по депортации нелегалов из американских городов.

    В апреле из-за личных скандалов уволилась министр труда Лори Чавес-Деремер. Новая отставка – и снова женщины – показала бы, что нынешняя администрация слаба и не может навести порядок даже в своих собственных рядах. Причем за считанные месяцы до важнейших для партии промежуточных выборов в Конгресс.

    Однако куда более важной причиной, судя по всему, было нежелание создавать ей образ мученицы среди так называемых MAGA-республиканцев – ключевой части электората Дональда Трампа, которая выступает против внешнеполитических авантюр и помнит обещание президента заниматься прежде всего наведением порядка внутри США. Значительная часть этих людей считает, что Трамп их обманул, что он сейчас склоняется в пользу сторонников более агрессивной внешней политики – то есть тех, кто предлагает США пройтись по иракским, афганским и другим граблям.

    «Любой влиятельный человек в этой администрации, выступающий против ее самого серьезного и тяжелого решения в виде войны с Ираном (за исключением вице-президента, который мог бы стать президентом и остановить этот кошмар, и чье место гарантировано конституцией), должен был подать в отставку еще вчера», – говорит исполнительный директор издания American Conservative Курт Миллс.

    И Тулси Габбард, фактически выдавленная из администрации, может использовать эти настроения для выдвижения своей кандидатуры на пост президента США в 2028 году.

    Что, в свою очередь, создает большие проблемы для вице-президента США Джей Ди Вэнса, как раз и претендующего на роль президента в 2028 году.

    Когда Вэнс называет Тулси Габбард «патриотом и близким другом», то он не лукавит – она была в его лагере. Сейчас же, если она оттянет на себя MAGA-голоса на республиканских праймериз, то Вэнс может проиграть на них другому кандидату на роль наследника Трампа – госсекретарю Марко Рубио, представляющему как раз экспансионистский лагерь партии.

    Вице-президенту и без того сейчас тяжело – находясь в команде Трампа, он выглядит сопричастным к тем решениям, которые принимает Белый дом. Кроме того, Вэнс отвечает за агитацию и пропаганду в ряде штатов перед промежуточными выборами, и поражение на них будет пятном на его предвыборной репутации. Тем более на фоне Габбард, которая осталась чистой, верной своим взглядам и непричастной к ошибкам Трампа.

    Впрочем, у Вэнса есть еще примерно год для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Возможно, он попытается взять Габбард в свою команду для того, чтобы воссоединить MAGA-лагерь и всем вместе идти штурмовать Белый дом.

    Главное
    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Замминистра обороны Савельев покинул пост
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Президент Израиля заявил о нарастающей жестокости в стране
    Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации