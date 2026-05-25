Москвича задержали за попытку обмануть партнера на 100 млн рублей

Полиция задержала москвича за попытку хищения 100 млн рублей у делового партнера
Столичные полицейские пресекли мошенническую схему, при которой 44-летний мужчина пытался выманить у своего делового партнера 100 млн рублей под предлогом решения конфиденциальных проблем, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
Сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на мошенничество, следует из сообщения ГУ МВД России в Max.
Мужчина обещал деловому партнеру уладить личные вопросы за 30 млн рублей, однако затем потребовал дополнительных средств.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий под наблюдением сотрудников уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве потерпевший передал денежные средства, после чего подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний москвич», – сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
По словам представителя ведомства, получив первоначальную сумму, злоумышленник заявил о якобы начавшихся проверках со стороны надзорных органов. Для их урегулирования он запросил еще 70 млн рублей. Кроме того, на потерпевшего оказывали давление неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных структур.
Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию. Против задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователи проверяют возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам и устанавливают его соучастников.
