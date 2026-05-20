    Украина превращается в «Косово на стероидах»
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Силы ПВО за сутки сбили 780 беспилотников ВСУ
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 13:49 • Новости дня

    Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Борисовского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    Инцидент произошел в Борисовском округе Белгородской области, передает оперштаб в Max. Пострадавших оперативно доставили в районную больницу на попутном транспорте.

    «В районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по машине. Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. У двоих из них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног», – сообщили в ведомстве.

    Представители власти уточнили, что после оказания первой помощи двоих пациентов переведут в белгородскую больницу № 2. Третий житель региона получил легкие осколочные ранения поясницы. Ему госпитализация не потребовалась, врачи назначили мужчине амбулаторное лечение.

    Само транспортное средство получило механические повреждения в результате взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Новая Нелидовка Белгородского округа от взрыва украинского беспилотника погиб местный житель.

    Несколькими днями ранее в селе Ясные Зори FPV-дрон ранил водителя легкового автомобиля.

    До этого в результате атак дронов на машины в Белгородском округе пострадали еще четыре человека.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    Военкор Коц: ВС России нанесли удар «Искандером» по логистическому хабу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    Вооруженные силы России провели массированную атаку на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Max.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Политолог Ткаченко: В России не верят Меркель после Минских соглашений

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 780 беспилотников ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы и 780 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожена немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 149 623 беспилотника, 661 ЗРК, 29 383 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 35 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 065 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    19 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    При ударе ВСУ по АЗС в Брянской области ранены два человека

    Дроны ВСУ ударили по АЗС в Брянской области и ранили двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое мужчин получили ранения при ударе дронов ВСУ по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области, сообщают местные власти.

    В Клинцовском районе Брянской области при ударе ВСУ по автозаправочной станции пострадали двое мужчин, повреждены несколько машин и оборудование заправки. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он рассказал, что атака пришлась на автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда.

    «Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки», – написал Ковальчук. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского округа Брянской области и ранили двух мирных жителей.

    До этого, 14 мая, направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ в Брянской области. А в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе Брянской области стал сотрудник местного предприятия.

    20 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    На севере Украины повреждены объекты компании «Нафтогаз»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника нефтегазовая инфраструктура «Нафтогаза» в Черниговской области получила повреждения, а до этого атака дронами продолжалась в течение дня, сообщили в Telegram-канале украинской компании.

    В сообщении компании указано, что поврежденными оказались несколько объектов, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале «Нафтогаза».

    «В результате попаданий есть разрушение оборудования», – сказано в сообщении.

    Там отметили, что персонал производственных объектов не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты «Нафтогаза» 13 мая получили повреждения в двух областях на Украине. Объекты «Нафтогаза Украины» 18 мая на территории Днепропетровской области получили серьезные повреждения. ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.


    19 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ ранил двух мужчин в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Сторожевое Курской области при ударе украинского дрона по автомобилю пострадали двое мужчин, один из них получил многочисленные осколочные ранения, сообщают власти региона.

    Об атаке дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района Курской области сообщил губернатор Александр Хинштейн. «В результате атаки вражеского дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района ранены два человека. У 60-летнего мужчины слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги», – рассказал глава региона.

    По словам губернатора, удар наносился по автомобилю, в котором находились пострадавшие. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести, на месте им оказывается необходимая помощь. Как только станет возможно, их доставят в областной центр, уточнил Хинштейн.

    Накануне в результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района Курской области ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась.

    Ранее в приграничном Хомутовском районе Курской области вражеский дрон поразил автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека, включая двух человек с акубаротравмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статус пострадавших в результате нападения украинских вооруженных формирований на приграничные районы Курской области получили 87 тыс. мирных граждан.


    19 мая 2026, 18:42 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Новая Нелидовка Белгородского округа взорвался украинский беспилотник, от ранения погиб местный житель, а ударной волной задело часовню, сообщили власти региона.

    Украинский беспилотник в селе Новая Нелидовка Белгородского округа Белгородской области убил мужчину и повредил часовню, сообщил региональный оперштаб. В результате взрыва мужчина, находившийся рядом с местом падения дрона, получил смертельные ранения и скончался до прибытия медиков.

    «Региональный оперштаб выражает соболезнования родным погибшего», – говорится в сообщении. По данным штаба, ударная волна также повредила фасад и остекление часовни Димитрия Солунского. Кроме того, осколками был задет один легковой автомобиль, получивший повреждения.

    Накануне в области в поселке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника погибли двое местных жителей. Ранее в селе Бессоновка Белгородского округа мужчина скончался в областной клинической больнице после тяжелых ранений при взрыве украинского беспилотника.

    До этого, 12 мая, оперштаб Белгородской области сообщил о гибели двух человек и ранении восьми мирных жителей в результате ударов украинских дронов.

    20 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    Взрывы в Одессе повредили важный инфраструктурный объект

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объект инфраструктуры получил повреждения после серии взрывов в Одессе на юге Украины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

    Объект инфраструктуры в Одессе был поврежден после серии взрывов, передает ТАСС. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, «повреждения получил объект инфраструктуры».

    В ночь на среду в городе неоднократно фиксировали взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая администрация морских портов Украины подтвердила повреждение производственных объектов в Одесской области.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре данного региона.

    Украинские СМИ опубликовали данные о двух ночных взрывах в Одессе.

    20 мая 2026, 06:42 • Новости дня
    Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бригада ВСУ, в которую на днях из-за потерь перебросили подкрепление из калек, потеряла роту почти в полном составе в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили масштабные потери противника на харьковском направлении, передает РИА «Новости». Выяснилось, что недавно прибывшее подкрепление состояло из солдат, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена пятая рота 127-й отдельной мотострелковой бригады», – сообщил собеседник агентства.

    Днями ранее стало известно, что руководство данного подразделения решило восполнить нехватку личного состава за счет раненых и инвалидов. Эту группу военнослужащих перебросили на передовую, где они быстро понесли критические потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование отправило на передовую под Избицкое подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов.

    Российские войска поразили формирования противника в этом районе Харьковской области.

    Двумя месяцами ранее целая рота ВСУ бесследно исчезла вблизи харьковских сел Волоховка и Бочково.

    20 мая 2026, 07:06 • Новости дня
    Украинские военные сбежали и спрятались в погребах Охримовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ сбежали из западной части Охримовки Харьковской области вглубь и укрылись в погребах, сообщили в российских силовых структурах.

    Деморализованные подразделения украинской армии были вынуждены отступить вглубь населенного пункта Охримовка, передает ТАСС.

    «Из западной части Охримовки Харьковской области деморализованные украинские солдаты сбежали вглубь населенного пункта, где укрылись в погребах», – сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ранее Министерство обороны России отчиталось об установлении полного контроля над селом Волоховка на харьковском направлении. Успешные действия бойцов группировки «Север» позволили взять под огневой контроль стратегически важную автодорогу. Эта трасса связывает Караичное и Охримовку – два последних населенных пункта на данном участке фронта, остающихся под контролем украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области.

    Украинское командование безуспешно направило для удержания позиций две дополнительные группы штурмовиков.

    За прошедшие сутки потери противника в боях с российскими силами превысили двести человек.

    20 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Жителей Забайкалья осудили за поджоги электровозов по указке Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителей Забайкальского края Вячеслава Белокрылова и Вячеслава Лоскутова к 17,5 и 26 годам лишения свободы соответственно за государственную измену, совершение террористических актов и другие преступления, сообщает суд.

    Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителям Забайкальского края Вячеславу Белокрылову и Вячеславу Лоскутову за государственную измену, совершение террористических актов и ряд других преступлений, передает РИА «Новости». Лоскутов получил 26 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, также ему назначено ограничение свободы на два года и штраф в 110 тыс. рублей. Белокрылову назначено 17 лет и шесть месяцев лишения свободы с аналогичным порядком отбывания, ограничением свободы на два года.

    Суд также постановил конфисковать у Лоскутова 214 тыс. рублей и у Белокрылова 67 тыс. рублей – суммы, эквивалентные полученному за преступления вознаграждению. В ходе разбирательства установлено, что осужденные, ранее судимые, осенью 2024 года вступили в контакт с представителем спецслужб Украины через интернет-мессенджер. Им было предложено за деньги совершать поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Забайкалье.

    Лоскутов и Белокрылов согласились на это предложение и 28 ноября 2024 года совершили поджог электровоза на станции в Чите, получив вознаграждение в криптовалюте. В январе 2025 года они предприняли попытку поджечь еще один электровоз, а 4 февраля Лоскутов вновь совершил поджог по указанию куратора, за что получил новое вознаграждение. Также они готовили поджог вертолета на военном аэродроме, и Лоскутов планировал еще один теракт на объекте инфраструктуры.

    Как сообщили в УФСБ России по Забайкальскому краю, оба осужденных – местные жители 2000 и 2002 года рождения, на момент преступлений были безработными, один из них являлся отчисленным студентом. Их задержали сотрудники УФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Апелляционный военный суд утвердил приговор диверсанту из Иркутской области за поджоги базовых сотовых станций.

    В марте суд приговорил жителя Хабаровска к 19 годам лишения свободы за уничтожение телекоммуникационного оборудования.

    В конце февраля Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела о диверсиях на железнодорожном транспорте.

    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    ВСУ на Сумском направлении стали строить укрепления изъятой ЖКХ-техникой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта крушат противника и его технику, однако ВСУ находят новые способы борьбы, отнимая гражданских предприятий ЖКХ технику, чтобы возводить укрепления.

    «Командование 711-й бригады ВСУ изъяло у сумских предприятий ЖКХ дорожную технику для строительства укреплений вокруг областного центра», – рассказали российские бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» в Сумской районе продвинулись на 19  участках до 600 метров, продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье. При этом ВСУ пытаются наносит неизбирательные удары артиллерией и FPV-дронами.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 400 метров.

    На Харьковском направлении в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, ведется зачистка  подвалов некогда жилых домов и хозяйственных построек. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках до 1 тыс. метров. На  Великобурлукском направлении стрелковые бои идет в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Штурмовые подразделения 126 мсп 71 мсд 14 АК ГВ «Север» сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 159 омбр ВСУ из села Волоховка и освободили населенный пункт!» – сообщили бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях), указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом.

    Путин в Пекине встретился с героем совместного фото 2000 года
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Пашинян пообещал забрать завод у политического конкурента
    Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций
    Changan сообщил о планах локализовать в России восемь новых моделей

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

