При обрушении балкона в Севастополе пострадало 10 детей

Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион

Tекст: Дарья Григоренко

«Реагируем абсолютно спокойно. Такие сообщения периодически возникают уже второй год», – отметил он в интервью ИС «Вести». По словам губернатора, подобная риторика, как правило, активизируется «либо весной, либо осенью», а сами калининградцы «спокойны и уверены, что регион защищен президентом и армией нашей страны».

Беспрозванных также напомнил о роли Балтийского флота, который обеспечивает безопасность не только области, но и всей западной границы России. «Соседям» он посоветовал учитывать, что в регионе сосредоточены значительные силы обороны.

Отдельно губернатор подчеркнул работу спецслужб и проведение военных мероприятий: «Служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы в защите региона». Он добавил, что в настоящее время проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии, и призвал тех, кто делает подобные заявления, учитывать этот фактор.

Беспрозванных также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего о готовности жестко реагировать на любые попытки блокады Калининградской области.

По словам губернатора, несмотря на внешнее давление и ограничения, регион продолжает развиваться, в том числе в сфере логистики и морских перевозок. Он отметил, что ряд стран вводит ограничения на поставки в область товаров, которые не подпадают под санкции, и в ответ реализуются программы по развитию портовой инфраструктуры и паромного сообщения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту инициативу суицидальной паранойей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни.