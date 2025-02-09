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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    7 комментариев
    9 февраля 2025, 01:42 • Новости дня

    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

    Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.  Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.

    Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.

    Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

    Коментарии (5)
    8 февраля 2025, 10:53 • Новости дня
    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов

    Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о росте протестной активности

    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское генконсульство в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало значительный рост протестной активности у своего здания, который выражается в митингах и собраниях оппозиции до четырех раз в неделю.

    Как сообщает РИА «Новости», генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил о значительном увеличении числа протестов у здания генконсульства в 2024 году. По его словам, митинги и собрания оппозиции происходят у консульства регулярно, до четырех раз в неделю. Генконсул подчеркнул, что присутствие полицейских нарядов способствует предотвращению противоправных действий со стороны протестующих.

    Захаров также сообщил о планах российских дипломатов посетить арестованного в США гражданина России Артура Петрова в ближайшее время. Петров находится в «Метрополитэн детеншн сентер» и обвиняется в нарушении экспортных ограничений, связанных с поставками микроэлектроники для российского ВПК. В январе российские дипломаты уже посетили Руслана Астамирова, обвиняемого в создании вредоносной программы «LockBit».

    Генконсул также отметил, что в консульском округе на депортацию в Россию ожидают девять человек. Захаров выразил обеспокоенность ограничениями для деятельности миссии, включая запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны, что затрудняет посещение соотечественников в пенитенциарных учреждениях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи передали Соединенным Штатам россиянина Евгения Птицына, обвиняемого в использовании программ-вымогателей для шифрования данных более 1 тыс. организаций. Гражданам России Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову в США предъявлены обвинения в контрабанде микроэлектроники для российских Вооруженных сил на сумму свыше 225 тыс. долларов. Российские дипломаты посетили россиянина Артура Петрова, находящегося в центре временного содержания в Бруклине по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

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    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

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    8 февраля 2025, 03:49 • Новости дня
    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США

    Временный поверенный в делах России в США Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном

    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами, включая США, заявил временный поверенный в делах России в США Александр Ким.

    Ким во время торжественного вечера в посольстве по случаю Дня дипломатического работника отметил, что Россия находится «на острие борьбы за справедливость и равноправие в мировых делах, за демократизацию международных отношений».

    По его словам, усилия России наталкиваются на сопротивление коллективного Запада, который придерживается «логики собственной исключительности» и порядка, основанного на «выгодных ему правилах», передает ТАСС.

    Ким подчеркнул, что Россия будет устранять угрозы своей безопасности. «Уверены, что цели специальной военной операции в спровоцированном нашими оппонентами украинском конфликте будут достигнуты», – подчеркнул Ким.

    Он заявил: «Российская Федерация остается открытой для выстраивания конструктивных отношений и объединительной повестки дня со всеми государствами, включая США».

    Россия убеждена, что со временем понимание необходимости геополитического равновесия возобладает, сказал дипломат. Он выразил уверенность, что на глобальном уровне сотрудничество начнет доминировать над соперничеством. Россия выступает за мирное сосуществование, предполагающее равенство ценностных систем и моделей развития, заявил Ким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, однако первый шаг к нормализации отношений должен сделать Вашингтон.

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    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

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    7 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

    Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. При этом риски провокаций со стороны Украины сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости налаживания надежной коммуникации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США.

    «От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

    «Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

    Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

    «Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

    «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

    Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

    Коментарии (4)
    7 февраля 2025, 01:34 • Новости дня
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда, сообщил официальный представитель Белого дома.

    «По МУС? Да, он его подписал», – приводит слова чиновника ТАСС.

    Указ дает возможность вводить финансовые и визовые санкции в отношении причастных к расследованиям против американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

    «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В четверг израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Капитолийский холм, где встретился с руководством Сената США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, сенаторы выразили свою приверженность принятию еще и закона против МУС в дополнение к президентскому указу.

    На встрече с Нетаньяху лидеры Сената выразили поддержку Израилю. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху. Палата представителей Конгресса США в январе проголосовала за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У президента России Владимира Путина нет равных собеседников среди западных лидеров, как это было у Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,

    Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».

    Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.

    80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.


    Коментарии (17)
    6 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ

    Reuters сообщил о планах команды Трампа добиваться реформ ВОЗ и назначения американца главой организации

    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначение американца на пост гендиректора, сообщает Reuters.

    Администрация Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, передает Reuters.

    В документе, подготовленном внешним экспертом по заказу команды Трампа, Соединенным Штатам рекомендовано быстро объявить о своем выходе из ВОЗ и принять «радикально новый подход» в отношениях с агентством, в том числе настаивать на том, чтобы американский чиновник занял пост генерального директора, когда в 2027 году закончится срок полномочий Тедроса Гебрейесуса.

    «Отсутствие американского лидерства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации», – говорится в документе.

    Трамп обвиняет ВОЗ в неэффективности и чрезмерном влиянии других стран. В документе ВОЗ названа «хаотичной и наименее эффективной» среди агентств ООН.

    В ответ директор ВОЗ по трансформации Серен Брестрем заявил, что организация уже провела ряд фундаментальных реформ, включая изменения в финансировании и повышении прозрачности расходов. Он добавил, что работа ВОЗ сложна из-за широкой компетенции, и подчеркнул, что реформы продолжаются.

    «Если у государств-членов… возникнут дополнительные запросы на реформы, мы постараемся их выполнить», – добавил он.

    Предложение о реформе обсуждалось еще до вступления Трампа в должность, но неясно, примет ли его администрация какие-либо другие рекомендации, сообщили два источника.

    США являются крупнейшим спонсором организации, и потенциал их ухода вызывает опасения о сокращении расходов.

    Администрация Трампа «продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения для проведения необходимых реформ», заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении Reuters.

    В настоящее время координацией ВОЗ занимаются Государственный департамент и Департамент здравоохранения и социальных служб.

    Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% ее общего финансирования, состоящего из 400 млн долларов в виде добровольных взносов и 130 млн долларов в виде обязательных взносов, которые выплачиваются государствами-членами в зависимости от размера их экономики. ВОЗ предупредила о сокращении расходов, если другие доноры не вмешаются, чтобы заполнить пробелы в США.

    Напомним, в январе Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сославшись на несоразмерные взносы США и Китая.

    Трамп также заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ при условии изменения подходов организации.

    Позже ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.

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    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

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    6 февраля 2025, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме не увидели предпосылок для разблокировки соцсети X

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что на данный момент нет предпосылок для снятия блокировки с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), поскольку платформа не предпринимает шагов в сторону сближения с российским правовым пространством.

    По его словам, в настоящее время отсутствуют признаки, указывающие на намерение соцсети интегрироваться в российское правовое поле, передает ТАСС.

    При этом Боярский отметил, что это затрудняет обсуждение вопроса о возможной разблокировке платформы на территории России.

    «Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего», – подчеркнул Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировке Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

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    7 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»

    Верховный лидер Ирана Хаменеи раскритиковал предложение США о новой «ядерной сделке»

    Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не выполняют свои обязательства и обманули Иран, расторгнув ядерное соглашение и не сняв санкции, поэтому переговоры с ними невозможны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко высказался против предложения президента США о заключении нового соглашения, передает ТАСС.

    Хаменеи обвинил США в том, что они обманули Иран в 2015 году, заключив ядерную сделку и не выполнив ее условий. Он подчеркнул, что санкции не были сняты, как это предусматривалось договором.

    «Тот же человек, который сейчас у власти в США, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его», – напомнил Хаменеи.

    По его словам, с таким правительством «вести переговоры глупо, неразумно и нечестно».

    Ранее президент США впервые в своей практике заявил о желании добра Ирану и предложении заключить «ядерную сделку».

    Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.

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