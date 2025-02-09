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США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях
Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.
Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.