Минпромторг: Вьетнам намерен скорее заключить торговое соглашение с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявление Ханоя прозвучало после предложения управления представителя США на торговых переговорах ввести дополнительные пошлины в отношении 15 стран для борьбы с избыточными производственными мощностями, передает ТАСС.

«Министерство промышленности и торговли будет координировать свои действия с соответствующими американскими ведомствами для полного участия в следующих этапах расследования, проводимого управлением торгового представителя США», – подчеркнули во вьетнамском ведомстве.

Вьетнамская сторона подготовит контраргументы и проведет консультации с профильными американскими ведомствами. В Минпромторге добавили, что Ханой и Вашингтон стремятся завершить переговоры по справедливому и сбалансированному торговому соглашению.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда государств за отсутствие попыток сократить избыточные производственные мощности. Наиболее жесткие меры грозят Индии и Вьетнаму – пошлины до 25% и 35% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп подготовился повысить импортные пошлины на товары из Китая и Евросоюза.

Во вторник в Вашингтоне анонсировали увеличение пошлин на товары из десятков стран.

Ранее Трамп сообщил о намерении Вьетнама отменить все пошлины на американские товары.