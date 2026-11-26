Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Жители Черниговской области стали чаще сопротивляться сотрудникам ТЦК
В Черниговской области участились случаи силового сопротивления сотрудникам ТЦК
В Черниговской области Украины участились случаи силового сопротивления гражданских сотрудникам территориальных центров комплектования, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Местные источники сообщают, что в области растет количество случаев силового сопротивления со стороны гражданских в отношении групп оповещения ТЦК», – рассказал собеседник РИА «Новости».
В некоторых районах области жители объединяются в группы противодействия ТЦК, уточнил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти планировали расширить полномочия сотрудников ТЦК для быстрого восполнения потерь на фронте.
Во вторник руководство Львовского областного территориального центра комплектования поручило подчиненным доставлять в военкоматы не менее 34 мужчин ежедневно.
В сентябре жители Чернигова попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК на стихийной акции протеста против принудительной мобилизации.