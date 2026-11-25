Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
«Зеленые» обвинили правительство Германии в бюджетных манипуляциях
Welt: «Зеленые» раскритиковали бюджет ФРГ с 210 млрд евро новых долгов
Заместитель руководителя фракции «Зеленых» в Бундестаге Андреас Аудретш обвинил правительство Германии в масштабных бюджетных уловках для обхода долгового тормоза накануне общих прений по бюджету.
Правительство Германии обвинили в масштабных бюджетных уловках для обхода долгового тормоза накануне общих прений в Бундестаге. «Этот бюджет так же велик, как никогда прежде, и так же несерьезен, как никогда прежде», – заявил заместитель руководителя фракции «Зеленых» Андреас Аудретш, пишет Welt.
По словам Аудретша, федеральный центр в массовом порядке переносит инвестиции из обычных бюджетов министерств в «спецфонды» и в неограниченный оборонный бюджет. Субсидию в 8 млрд евро для Федерального агентства по труду объявили кредитом, хотя всем очевидно, что его никогда не вернут. Компания Autobahn GmbH должна привлекать особо дорогие кредиты на рынке капитала ради обхода долгового тормоза, а повышенные проценты оплачивают все граждане. При 210 млрд евро новых долгов правительству, по его словам, нужны все уловки, чтобы свести бюджет.
Аудретш потребовал честной реформы долгового тормоза, структурных решений через закрытие налоговых лазеек и отказа от климатически вредных субсидий. По его словам, канцлер Фридрих Мерц и блок ХДС/ХСС ничего из этого не предлагают, а ситуацию политик назвал финансово-политической капитуляцией.
В среду Мерц выступит на общих прениях по бюджету, затем слово возьмут руководители всех фракций. После этого пройдет поименное голосование по бюджету ведомства канцлера объемом почти 5,4 млрд евро. Депутаты обсудят также бюджеты МИД, Минобороны и Министерства развития, окончательное голосование намечено на пятницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц решил закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины, устойчивую к блокировке противниками поддержки Киева. Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства ФРГ, обвинив власти в пренебрежении интересами граждан ради многомиллиардного финансирования Украины. В начале месяца заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер раскритиковал Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.