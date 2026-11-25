Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Медведев назвал Джонсона провокатором за призыв ввести войска НАТО на Украину
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона провокатором, чья инициатива об отправке войск НАТО на Украину способна спровоцировать войну с Россией.
Инициатива бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона об отправке контингента Североатлантического альянса на украинскую территорию может привести к прямому военному столкновению с Россией, сообщил Дмитрий Медведев в своем канале в Max.
Замглавы Совбеза назвал экс-премьера провокатором из-за его призывов к эскалации конфликта.
«Патлатый дегенерат Джонсон – еще и редкий провокатор», – констатировал политик.
Он напомнил, что именно бывший глава британского правительства в начале специальной военной операции отговорил киевские власти от подписания мирного соглашения с Москвой. Теперь, по словам Медведева, Джонсон активно выступает за немедленный ввод войск НАТО на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию необходимой превентивной мерой из-за стремления Киева вступить в НАТО.
В феврале бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.