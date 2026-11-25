Tекст: Дарья Григоренко

Инициатива бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона об отправке контингента Североатлантического альянса на украинскую территорию может привести к прямому военному столкновению с Россией, сообщил Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Замглавы Совбеза назвал экс-премьера провокатором из-за его призывов к эскалации конфликта.

«Патлатый дегенерат Джонсон – еще и редкий провокатор», – констатировал политик.

Он напомнил, что именно бывший глава британского правительства в начале специальной военной операции отговорил киевские власти от подписания мирного соглашения с Москвой. Теперь, по словам Медведева, Джонсон активно выступает за немедленный ввод войск НАТО на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию необходимой превентивной мерой из-за стремления Киева вступить в НАТО.

В феврале бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.