География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.6 комментариев
Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области
Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.
«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.
По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.
В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.
В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.