Суд в ДНР приговорил грузинского наемника ВСУ к 12,5 года колонии строгого режима

Tекст: Валерия Городецкая

По данным следствия, в октябре 2022 года Чичинадзе заключил контракт с 28-й отдельной механизированной бригадой сухопутных войск ВСУ в Одесской области, передает ТАСС. Он прошел военную подготовку в Николаевской области, нес караульную службу и участвовал в боях против Вооруженных сил РФ.

В ноябре 2022 года он уехал в Киев, получив вознаграждение в размере почти 400 тыс. рублей. В феврале 2024 года Чичинадзе вернулся в зону боевых действий в качестве пулеметчика 115-й механизированной бригады ВСУ. В конце того же месяца его взяли в плен российские военнослужащие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии британского гражданина за участие в боевых действиях на стороне Украины.

В тот же день Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Бразилии к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

В понедельник Верховный суд республики заочно приговорил гражданина Литвы к 18 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.