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Молдавия и Украина заключили соглашение об оборонном сотрудничестве
Тофан: Молдавия и Украина договорились о совместной защите от беспилотников
Киев и Кишинев подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, сообщил молдавский премьер-министр Василе Тофан.
«Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый и глава украинского оборонного ведомства Евгений Хмара подписали документ о военно-техническом сотрудничестве для обмена опытом в сфере безопасности и защиты воздушного пространства от беспилотников», – цитирует Тофана ТАСС.
Глава молдавского правительства подчеркнул, что военное сотрудничество с Киевом не противоречит принципам нейтралитета, закрепленным в конституции республики, поскольку государство обязано обеспечивать защиту и безопасность своих граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации Кишинева.
В среду Молдавия для поставок военных грузов украинской армии экстренно начала возводить мост через Днестр.
В начале месяца президент Молдавии Майя Санду назвала возможное присоединение к Румынии способом повысить уровень безопасности молдавских граждан.