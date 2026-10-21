Молдавия наводит мосты для экстренной поддержки ВСУ

Tекст: Евгений Крутиков

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для логистической поддержки украинской армии. Работы планируется завершить к концу 2026 года, организовав постоянный таможенный пункт. С молдавской стороны там село Косэуць, с украинской – населенный пункт Ямполь Винницкой области.

Проекты постройки моста в обход Приднестровья мелькают в публичной сфере уже лет десять. С конца 2021 года молдаванам сулили транспортную магистраль в 1,4 км с 700-метровой эстакадой через Днестр и 50-метровыми опорами. С украинской стороны этот мост должен быть соединен с дорогой Могилев-Подольский – Умань, с молдавской – с трассой Кишинев – Сорока. Из-за недостатка финансирования и рисков, связанных с военными действиями, строительство было приостановлено. Успели вбить только несколько свай.

Теперь же спешно возобновляют строительство хотя бы временного транспортного перехода. По официальной версии – только для подвоза материалов для возобновления строительства капитальной магистрали. При этом переправа не будет доступна для регулярного движения пассажирского транспорта.

Временный объект уже выполнен на 65%, вбито 15 из 24 металлических опор. При этом работы ведутся преимущественно с украинской стороны – компанией Autostrada из Винницы и в круглосуточном режиме, а закончить планируют до конца года.

Ранее на этом участке границы осуществлялась только паромная переправа, что не позволяло транспортировать на Украину сложные грузы. Например, комплектующие для беспилотников, которые ранее поступали в основном через Румынию в направлении Одессы.

Теперь новый логистический хаб создается на территории Молдавии с дальнейшим переводом грузопотоков на Винницу и Львов, до которого от нового моста не более 300 километров.

Ранее, после ударов по мосту через Днестр у села Маяки в Одесской области, был практически блокирован проезд по трассе Одесса – Рени (порт на Дунае с выходом в Черное море), куда поставлялись грузы из румынского порта Констанца.

Потеря моста в Маяках, по некоторым оценкам, могла блокировать до 60% поставок топлива из Евросоюза на Украину.

При этом железнодорожное сообщение Украины с Румынией и Молдавией регулярно прерывается. Изначально главный хаб был у румын, но с декабря 2025 года большинство грузов для Украины стали направлять через молдавскую территорию.

По словам замкомандующего миссией НАТО NSATU генерала США Майка Келлера, румынский хаб существенно увеличил пропускную способность на восточном фланге альянса и снизил нагрузку на польский хаб Жешува, из которого американцы ранее вывели войска. Он находится под прямым командованием альянса и специализируется на передаче артиллерии, средств ПВО и РЭБ, став частью миссии NATO Security Assistance and Training to Ukraine, которая координирует всю военную помощь Киеву.

Однако разрушение логистики в Одесской области поставило под вопрос дееспособность хаба в Румынии. Тогда Кишинев разрешил перенаправлять грузовые перевозки на Украину через свою территорию. В молдавской Национальном кризисном центре утверждали, что это изменение будет временным – до восстановления снабжения ВСУ из Румынии. Но это, кажется, тот самый случай, когда временное оказалось постоянным.

Румыния, со своей стороны, тоже не сидит без дела: возобновила строительство моста через реку Прут в направлении Молдавии в районе населенного пункта Унгены. Открытие планируется до конца года, а полноценное функционирование магистрали – с 2029–2030 годов. Пока в Унгенах действует только железнодорожный мост, построенный еще в 1877 году. Движение по нему ограничено, он не может обеспечить тот объем военных грузов, которые поставляются на Украину через Румынию.

Также румыны построили понтонную переправу через Прут у Леова и планируют возвести еще шесть новых мостов. Таким образом в Бухаресте пытаются восстановить транспортное сообщение с Одесской областью и усилить связь с Молдовой, которая стала основным транспортным хабом для поставок грузов Вооруженным силам Украины. И чтобы увеличить ее пропускную способность, старые проекты реанимируются в авральном порядке.

О том, что Молдавия становится основной транзитной территорией для снабжения киевского режима, прямо заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. «Это лишь усиливает процессы сближения Молдавии с НАТО, несмотря на нейтральный статус, закрепленный в конституции страны. Молдавия уже превращается в логистический центр для поставок Киеву», – отметил он в беседе с ТАСС.

В начале октября об этом же говорил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. «Мы с особой тревогой наблюдаем не только все новые шаги в направлении милитаризации Европы, но и попытки втянуть не входящих в Евросоюз соседей Украины в обслуживание военных нужд киевского режима. Все более отчетливыми, в частности, становятся попытки милитаризации Молдавии и ее превращения в логистический хаб для нужд ВСУ», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, у Молдавии есть намерения создать медицинские центры под нужды украинской армии. «Имеются подтвержденные данные о функционировании на молдавской территории маршрутов поставок беспилотных летательных аппаратов, собранных в Европе, а также о планах по созданию сборочных производств дронов», – добавил дипломат.

Возведение нового моста через Днестр превращает этот район в законную военную цель для российских вооруженных сил.

Строительство ведется украинской компанией и в основном на украинской территории. А использование нового моста для поставок военных грузов через территорию Молдовы очевидно.

В связи с потерей значительной части снабжения через Одессу новым логистическим центром для ВСУ с опорой на «молдавский транзит» может стать Львов.

В Европе полагают, что это должно снизить нагрузку на польский Жешув, который после ухода американцев значительно потерял в возможностях: самостоятельно поляки с требуемыми объемами не справляются. Выглядит логично, если не учитывать, что

это несет угрозу Молдавии, так как втягивает ее в военный конфликт. Причем на стороне проигрывающих.

Ранее оказание транспортных услуг ВСУ в Кишиневе пытались объяснять различными гуманитарными соображениями. Подчеркивалось также, что «соблюдаются все таможенные формальности». Однако создание логистического хаба для ВСУ наподобие того, что был открыт в Румынии, означает фактическую поддержку украинской армии на земле.

Примечательно, что всеми транспортными потоками через Молдову на Украину руководит Национальный кризисный комитет, а не европейский или американский генерал, как в Румынии. Но, скорее всего, это вопрос времени.

Возобновление масштабных поставок через Одессу пока не просматривается. В такой ситуации ЕС все чаще и чаще будет привлекать Молдавию к косвенному участию в военных действиях на стороне Украины.