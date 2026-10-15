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    15 октября 2026, 20:35 • В мире

    СБУ помогает Молдавии терять государственность

    СБУ помогает Молдавии терять государственность
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские спецслужбы помогли властям Молдавии удержать власть на прошлогодних парламентских выборах, признал посол Украины в Кишиневе Паун Роговей. Эксперты считают, что Киев и другие внешние игроки все активнее вмешиваются во внутренние дела страны. Кто на самом деле определяет политическое будущее Молдавии?

    Посол Украины в Молдавии Паун Роговей заявил, что украинские спецслужбы помогли молдавским властям успешно справиться с вызовами в ходе прошлогодних парламентских выборов. Это позволило сохранить власть президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (PAS).

    «Между спецслужбами Украины и Молдовы налажено тесное сотрудничество, они постоянно обмениваются информацией. Не буду углубляться в детали, поскольку не все можно предавать огласке. Но в качестве доказательства эффективности этого сотрудничества можно вспомнить парламентские выборы прошлого года», – заявил Роговей.

    Осенью 2024 года Санду проиграла президентские выборы внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, но в итоге победила за счет голосов трудовых мигрантов на участках в странах Евросоюза. Похожая ситуация сложилась на выборах в сентябре прошлого года, когда оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях.

    Однако о возможностях украинских спецслужб проводить различные операции на молдавской территории было известно давно. Похищение украинского экс-судьи Николая Чауса весной 2021 года в самом центре Кишинева вызвало грандиозный международный скандал и стало наглядным примером того, как иностранные спецслужбы действуют на территории соседней страны.

    Оппозиция тогда прямо обвинила администрацию Санду либо в полной профнепригодности, либо в тайном сговоре с Киевом, при котором молдавские спецслужбы сознательно «закрыли глаза» на то, как украинские оперативники хозяйничают в столице Молдавии и используют дипмиссию для контрабанды людей.

    Позже представители молдавской оппозиции неоднократно заявляли, что СБУ и ГУР МО Украины фактически координируют зачистку информационного и политического поля Молдавии от пророссийских сил. Под предлогом противодействия «гибридным угрозам» со стороны Москвы украинские спецслужбы де-факто получили карт-бланш на ведение оперативно-разыскной деятельности, мониторинг связи и слежку на молдавской территории.

    После начала СВО Кишинев фактически уступил Киеву инициативу в вопросах безопасности вокруг Приднестровского региона. Военная логистика, блокирование транзита и оперативный контроль на границе осуществляются в плотной связке с украинским Генштабом, что лишило Молдавию статуса самостоятельного арбитра в этом замороженном конфликте.

    Стоит отметить, что огромное влияние на внутриполитические события в Молдавии происходит со стороны Бухареста. Действия румын носят более глубокий – юридический и кадровый – характер, что часто называют «мягким аншлюсом». Санду, а также большинство депутатов PAS, руководители Службы информации и безопасности (СИБ) и Конституционного суда имеют румынские паспорта. Более того, Национальный банк Молдавии возглавила бывший министр Сената Румынии Анка Драгу.

    Параллельно с этим растет зависимость Кишинева от Парижа, Брюсселя и Вашингтона. Например, открытая два года назад постоянная французская военная миссия позволила НАТО разместить в конституционно нейтральной Молдавии своих кадровых офицеров. Оппозиция называла это прямым нарушением оборонного суверенитета страны.

    «Заявление посла Украины – это прямое признание вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Оно противоречит нормам международного права и Уставу ООН, который предполагает не только честные и прозрачные выборы, но и невмешательство в дела других стран», – отметил Юрий Самонкин, председатель коллегии Центра исследований евразийства.

    По мнению Александра Щербы, бывшего председателя Верховного совета Приднестровья, признание Киева высвечивает более широкую проблему – усиление внешнего влияния на Молдавию и ослабление ее самостоятельности. «Например, заявленная реформа юстиции проходила однобоко: она сопровождалась политической чисткой правоохранительной системы и удалением инакомыслящих. Это калька с Румынии. Если президент Молдавии говорит о вхождении в ее состав как о единственно верном решении, понятно, как формируется «мнение народа» – через пропаганду и взаимодействие со спецслужбами», – пояснил он.

    Самонкин в свою очередь выделяет украинское направление этого влияния – прежде всего работу с информационной повесткой и электоральными процессами. «Главные инструменты воздействия на выборах – популяризация евроинтеграции и взаимодействие со СМИ. При этом Киев и Кишинев сотрудничают и в других сферах. Например, Молдавия испытывает нехватку электричества и воды, а Украина, сама находясь в тяжелом положении, помогает соседу. Одновременно украинские коллеги следят за тем, чтобы на выборах не победили пророссийские силы», – говорит эксперт.

    Однако, по оценке Самонкина, внешнее влияние на Молдавию не ограничивается Украиной. Речь идет о нескольких центрах, каждый из которых действует в своей сфере: «Украина действует в силовой сфере, Румыния – в гуманитарной, политической и институциональной, Франция и Евросоюз – в финансовой и оборонной».

    Щерба считает, что зависимость от внешних игроков подкрепляется финансовой помощью ЕС и постепенно ограничивает возможности Кишинева проводить самостоятельную политику. «Кто платит, тот и заказывает музыку. Молдавия живет на подачки Брюсселя в рамках евроинтеграционной мечты, поэтому следует внешним правилам и остается ведомой», – отметил он.

    Особую тревогу Щерба связывает с последствиями такого курса для оборонной политики и конституционного нейтралитета страны.

    «Страна наращивает военную составляющую и пересматривает политику нейтралитета. Это может привести к повторению трагедии Приднестровья времен распада СССР. Нынешний курс ведет к утрате суверенитета и подчинению внешним центрам», – считает собеседник.

    Изменить ситуацию, по мнению Щербы, можно за счет смены политического курса и восстановления самостоятельности в вопросах безопасности. Однако быстрых решений он не ожидает. «До следующего электорального цикла еще далеко, а гражданские акции неповиновения несут риск нестабильности, которой могут воспользоваться разные силы», – пояснил он.

    Самонкин, однако, полагает, что Молдавия пока сохраняет возможность изменить траекторию развития. «Это классический пример «лимитрофного государства» и «управляемого хаоса», направленного на разложение постсоветского пространства. Молдавия приобретает черты квазигосударства, но ее политическая система еще не окончательно расшатана: украинский сценарий русофобии здесь не получил такого распространения, поскольку люди устали от экономического кризиса», – отметил политолог.

    По прогнозу Самонкина, для глубокой румынизации страны и превращения ее в форпост потребуется еще 15–25 лет формирования враждебного отношения к русским. При этом он сомневается в том, что те же США захотят финансировать новое противостояние с Россией. «Американцы при Дональде Трампе спят и видят, как избавиться от Украины и начать восстановление отношений с РФ, им не до Молдавии», – заключил эксперт.

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