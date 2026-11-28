Складывается впечатление, что текущее американское правительство всерьез хочет добиться мирного урегулирования украинской проблемы. По меньшей мере, в ее текущем военно-политическом измерении.

Для России это было бы выгодно и нет ничего удивительного, что адекватные нашему мнению заявления таких крупных переговорщиков со стороны США как зять президента этой страны Джаред Кушнер воспринимаются со смесью удивления и одобрения. Но надо помнить и понимать одно: никакое соглашение не может быть постоянным, в идеальном понимании этого слова, т.е. навсегда. И дело тут не только в обмане.

На фоне всего опыта отношений России и Запада за последние минимум 40 лет практически любое здравомыслящее суждение американского или европейского политика выглядит для нас как хитрая уловка. Имеющая только одно предназначение – ввести Москву в заблуждение, чтобы потом в очередной раз отказаться от исполнения собственных обязательств.

И не только для нас: вопросы в духе – «готова ли Россия к тому, что Запад в очередной раз попытается ее обмануть?» – частенько приходится слышать от коллег из стран, сочувствующих нашему правому делу. Тем более подозрительно, или легковесно, могут выглядеть похвалы в адрес Москвы или согласие с ее оценками сейчас, когда поведение американской элиты вообще находится за пределами любых возможных предрассудков.

Однако дело, как представляется, не в намерениях наших партнеров или противников, а в том, сможет ли сама Россия воспользоваться тактической готовностью США к более конструктивному стилю отношений. Сейчас Москва располагает всеми возможностями для того, чтобы даже не вполне искренние соображения США пошли на пользу решению ее внешнеполитических задач. Но так было, как мы знаем, не всегда.

В международной политике отсутствие искренности является, к сожалению, обычным явлением. И вопрос тут не в том, могут ли государственные деятели в принципе обманывать друг друга. Намного важнее три фактора, опосредованно связанных с этой неприятной особенностью дипломатии. Во-первых, действительно плохо, если такое поведение возводится в разряд нормы. Гордиться тем, что нарушаешь собственное слово, а договариваясь о мире думаешь только о том, чтобы выиграть время – это действительно совсем плохой тон.

Не случайно, что такое возмущение в России и презрение в остальном мире вызвали признания бывших правителей Германии и Франции в исключительно тактическом характере Минских договоренностей 2015 года. Американцы, при всем их цинизме, старались всегда держаться подальше от этой истории. А вот европейские политики свою репутацию разрушили окончательно. Поставили себя буквально на одну доску с деятелями киевского режима.

Во-вторых, важно насколько разрушительным является обман для международной стабильности на поворотных моментах истории. Самый яркий пример тут – это нарушение западниками своих устных обязательств не идти на расширение НАТО в момент завершения холодной войны 1945 – 1991 годов. Решение свернуть противостояние с Западом было принято руководством СССР не от хорошей жизни – с этим фактом никто не спорит. Однако все вдумчивые наблюдатели в самих США понимали: этим шансом на мирное развитие международного порядка нужно было воспользоваться более благоразумно. Отметим, что в Европе таких мнений было намного меньше – там эйфория по поводу возможности захватить куски «советского наследства» была слишком велика.

В середине 1990-х годов никто уже не скрывал, что самым жирным из таких кусков была именно Украина, которая в те годы по своим демографическим масштабам и экономическому потенциалу превосходила большую часть Восточной Европы вместе взятой. Как бы то ни было, уже к 1994 году на Западе созрело решение о том, что борьба с Россией будет продолжена, а поэтому нужно максимально воспользоваться ее ослаблением для расширения своей территориальной базы. Американцы и их сателлиты в Старом свете сделали тогда невозможной мирную перестройку всей европейской системы безопасности.

И, наконец, что самое важное – масштаб негативных последствий обмана связан всегда с текущим положением того, кто проявляет большую порядочность. Иными словами, поздний СССР был обманут Западом по вопросам стратегического значения поскольку альтернативы тому, чтобы верить недавним врагам на слово у советского и, позднее, российского руководства просто не было. Нет серьезных оснований думать, что даже если бы Запад в 1991 году согласился письменно обещать не расширять НАТО, это обещание было бы выполнено.

Просто потому, что у СССР, а затем определенное время и у России, не было ресурсов для того, чтобы противопоставить произволу что-либо существенное. И при всем понимании того, что на Западе ведут себя крайне нечестно, Москва не располагала возможностями открыто этому противодействовать. Сейчас альтернатива есть, и мы просто не можем оказаться в аналогичной по драматизму ситуации. А по мелкому западники, само собой, всегда будут пытаться обмануть, как это они делали в 2015 году. Хорошо, что новом этапе кризиса российская позиция стала оправданно жесткой.

И не надо торопить переговорщиков со стороны Москвы. Как раз потому, что и теперь нельзя переоценивать масштабы ответственности за свои слова собеседников высокого уровня в США или Европе. Сейчас элиты на Западе вступили в эпоху, когда они ставят себя не просто выше закона, а за пределы его действия в принципе.

Особенно это касается США: искрометная эпопея с освобождением от должности руководителя одной из крупнейших корпораций, а затем возвращение его на работу показали, что любые представления о правилах теперь там заменила текущая целесообразность. Вот Дженсена Хуанга изгоняют из его компании под улюлюканье о «китайской шпионке», а вот его возвращают обратно, совершенно не скрывая, что сделали это в рамках консультаций с главой государства.

Но не отстает и европейский истеблишмент – даже на самом мелком уровне мы видим примеры, когда грубейшие нарушения собственных правил и норм не привели к последствиям для фигурантов. Взять, например, тот же случай с предводительницей европейской дипломатии Каей Каллас, муж которой продолжал вести дела с российскими партнерами под аккомпанемент ее воинственных заявлений в адрес Москвы и множества введенных Евросоюзом против нас санкций. Думать, что европейский политик может сейчас понести ответственность за свои действия или заявления не будет даже самый наивный наблюдатель.

После референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году один немецкий журналист резонно отметил, что английская элита знает, что может сделать любую глупость и ей за это ничего не будет. Так вот теперь это правило британской политики распространилось на всю Европу и, отчасти, ее заокеанского отпрыска.

Стоит ли говорить, что публичные заявления представителей политического или коммерческого сословия на Запада никогда не должны приниматься за выражение стратегических намерений? Начнем с того, что в международных отношениях намерения – это вообще не аналитическая категория. Они, даже наиболее вменяемые, представляют собой не личное мнение, а часть большой дипломатической игры и направлены на достижение тактических результатов, которые сейчас нужны Вашингтону. Делая позитивные заявления в адрес России американский предприниматель и родственник президента совершенно не думает о том, чтобы создать между нашими народами мир на все времена: текущий настрой просто отражает его задачи и видение ситуации.

Но если в данный момент интересы России совпадают с американскими, то нужно это использовать. Но ни в коем случае не думать, что в политике, особенно международной, есть что-нибудь по-настоящему продолжительное. Нравится нам или нет, но она представляет собой сферу, где правила постоянно создаются и переигрываются, а искусство дипломатии состоит в том, чтобы использовать даже эгоистические соображения противника в свою пользу.