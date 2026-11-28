28 ноября 1943 года началась Тегеранская конференция. До Ялты-1945 с ее переустройством мирового порядка было ещё далеко, но встреча в Тегеране была важна для ответа на вопрос: могут ли вообще столь непохожие друг на друга союзники договориться. И, конечно, нацистские диверсанты пытались сорвать конференцию.

К осени 1943 года обстановка на фронтах Великой Отечественной кардинально изменилась. Если в 1942-м, в ноябре, только-только началось контрнаступление под Сталинградом, то год спустя в активе у СССР было полное уничтожение полевой армии вермахта, первое лето, когда германское наступление не смогло добиться вообще ничего, а также освобождение Киева – третьего по величине города Советского Союза.

Хотя до победоносного завершения войны было еще далеко, западные державы уже понимали, к чему все идет. Советский Союз был единственной страной в мире, имевшей сухопутную границу с Третьим рейхом и пережившей блицкриг. Да что там пережить – СССР разнес в щепки немецкую веру в собственную непобедимость и не собирался останавливаться на этом. Красная армия была сильнейшей сухопутной силой Антигитлеровской коалиции.

Так как теперь с Москвой следовало считаться всерьез, встал вопрос о конференции трех лидеров. Сталин, Рузвельт и Черчилль должны были встретиться – и не просто согласовать действия, а начать вырабатывать правила игры и набрасывать контуры послевоенного мироустройства.

Разговоры о том, где именно проводить эту встречу, велись с августа 1943 года. Наконец, в октябре условились, что конференция пройдет в Тегеране. Это был компромиссный вариант. Номинально Иран не был территорией ни одной из стран большой тройки, но при этом контролировался Советским Союзом и Великобританией – своеобразная традиция для русских и англичан в обе мировые войны. При этом в Тегеране находились, в основном, советские войска.

Напугать Скорцени

Меры по обеспечению безопасности стали предпринимать сразу, как появилось понимание, где будет проходить конференция. В конце октября 1943 года в Тегеран прибыл 131-й мотострелковый полк НКВД – он сменил 182-й горнострелковый полк РККА, который находился в иранской столице ранее. Мотострелки наркомата внутренних дел не были кабинетными или полигонными сотрудниками – полк имел серьезный боевой опыт, полученный в сражениях против частей вермахта. Силовой ресурс для оперативной работы спецслужб был, что надо.

Во-первых, мотострелки НКВД брали под охрану объекты особой важности, осваиваясь на новом месте. Во-вторых, они привлекались для работы по разгрому немецкой агентуры в городе – Тегеран и правда был набит сотрудниками вражеской разведки, маскировавшимися подо всех подряд.

Советская сторона получала предупреждения о том, что в Тегеран противник будет забрасывать диверсионные группы. Об этом сообщал работавший на Украине разведчик Николай Кузнецов. Советская агентура в других городах Ирана тоже подкидывала данные. Благодаря одному из таких докладов удалось перехватить группу из шести диверсантов, которые десантировались на парашютах недалеко от Тегерана 14 ноября 1943 года. Вскоре их взяли на конспиративной квартире в иранской столице.

Для выявления шпионов и слежки за подозрительными местами и людьми советская резидентура использовала «секретное оружие» – в основном, армянских подростков на велосипедах. Армянская диаспора существовала в Персии давно – при этом исторически имела тесные связи с Россией. Из этой среды можно было легко навербовать юношей, которые прекрасно знали местные обычаи и автоматически подмечали любые странности. Велосипеды позволяли им быстро перемещаться по городу и быстро же докладывать в случае чего. А тот факт, что это были подростки, делал их в какой-то степени невидимыми для остальных, что тоже было удобно.

Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска новых групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, и советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».

Советские разведчики были на распутье. Соблазн заманить немцев в ловушку был велик, но в этот раз ставка была гораздо выше, чем даже самый знаменитый диверсант Третьего рейха, уже успевший похитить Муссолини. Поэтому действовать решили аккуратнее.

Вместо провокаций Скорцени и Гитлера на необдуманные действия разведчики специально вспугнули их. Пленные радисты под наблюдением НКВД передали в Германию, что работают «под колпаком» и вот-вот будут окончательно раскрыты. После этого фюрер передумал посылать Скорцени на очевидно гиблое дело, и интенсивность операций в Тегеране германская разведка сбавила. То есть проблему защиты тройки лидеров решили наиболее спокойным и рациональным способом.

Западный консенсус

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции дают важный урок и для нашего времени. Прежде всего, они показали, что вовсе незачем искренне любить друг друга и даже просто испытывать взаимную симпатию, чтобы договариваться о правилах игры и переустраивать мир вокруг себя. СССР, США и Великобритания были заинтересованы в друг друге – а после войны просто в том, чтобы не вцепиться друг другу в глотки сразу после завершения двух невиданных доселе мировых конфликтов. Именно поэтому конференции и состоялись. Поэтому на них и был получен искомый результат.

То, насколько прагматизм превалировал над субъективным отношением, говорит отношение к «Длинному прыжку» западных разведок и историков. Оно демонстрирует глубину существовавшего недоверия. Западные специалисты в массе своей если не отрицают прямо, то по крайней мере очень скептически относятся к самому факту существования задумки послать Скорцени даже на стадии планирования в Берлине. Тем более что Скорцени после войны, разумеется, все отрицал.

Согласно консенсусу современных западных историков, советское предупреждение о готовящемся покушении и ответ о срыве операции были сигналом Рузвельту – «мы все видим, у нас все под контролем. Поэтому давайте-ка лучше к нам».

Все дело в том, что пространство Тегеранской конференции представляло собой огороженную территорию вокруг советского и британского посольств – они находились друг от друга буквально через дорогу. Американское посольство находилось в другой части города – постоянно ездить туда-сюда для делегации США было и неудобно, и небезопасно. В этих условиях американцы во главе с президентом неизбежно становились гостями какой-то из сторон. Что открывало для хозяев возможность обсудить что-то наедине, без участия третьего лидера и его свиты.

В реальности Рузвельт остановился именно в советском посольстве, и западные исследователи считают, что роль информации о срыве покушения была решающей в этом выборе. Из этого эффекта и растет их скептицизм – опыт холодной войны пополам с традиционным недоверием сразу же вызывает реакцию в духе – неправда, не было никакого приготовления к диверсии.

Правда, чью бы версию мы ни приняли, советскую или западную, наши предки все равно оказываются холодными и удачливыми профессионалами. В одном случае они вскрыли подготовку теракта, которую не заметили британские спецслужбы, а в другом – эффективно скормили дезинформацию американскому президенту. В итоге Рузвельт принял решение, игравшее на руку русским и разозлившее Черчилля, который планировал выступать с американцами единым фронтом и согласовывать совместные действия. Какова бы ни была причина, вышло в итоге ровно наоборот.