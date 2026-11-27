Tекст: Андрей Резчиков

Агентство S&P Global Ratings может вслед за Moody's понизить кредитный рейтинг Польши из-за растущего госдолга и политических рисков в преддверии парламентских выборов 2027 года. В сентябре Moody's впервые с 2016 года снизило рейтинг страны на одну ступень – с A2 до A3. В ноябре рейтинг Польши понизило агентство Morningstar DBRS (до A low), а у Fitch он уже находится на уровне A- с «негативным» прогнозом.

Как пишет Bloomberg, дефицит польского бюджета, как ожидается, составит около 7% ВВП в 2026 и 2027 годах – один из самых высоких показателей в ЕС. По оценкам аналитиков, бюджет перегружен оборонными и социальными расходами: детскими пособиями, индексацией пенсий и здравоохранением. При этом ни одна из партий не готова сокращать социальные выплаты перед выборами. По прогнозам S&P, к концу десятилетия госдолг Польши достигнет 70–73% ВВП против менее 49% в 2022 году.

Дополнительное давление на государственные финансы оказывает политический конфликт между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. S&P указывает, что сочетание бюджетных проблем и политической нестабильности заставляет Варшаву искать новые источники экономического роста.

Масштаб военных расходов уже вынуждает польские власти пересматривать отдельные обязательства по поддержке Украины. В середине ноября Туск заявил, что уведомил НАТО о приостановке финансирования Варшавой инициативы PURL – механизма, через который европейские страны оплачивают поставки американских вооружений для Украины. «Учитывая наши финансовые возможности, Польша не будет вкладывать дополнительные средства, поскольку у нас высокий бюджетный дефицит и собственные расходы на оборону и безопасность, которые являются одними из самых высоких в Европе», – пояснял премьер.

Между тем масштабы польской милитаризации продолжают расти. По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2025 году объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – 9,97% мирового объема в 119,5 млрд долларов. Это стало абсолютным рекордом Варшавы как по стоимости закупок, так и по доле мировых поставок. Оборонный бюджет страны в том же году составил около 186 млрд злотых (45 млрд долларов).

В Варшаве ранее обозначили цель создать к 2030 году крупнейшую и наиболее сильную армию Европы численностью до 500 тыс. человек, включая 300 тыс. кадровых военных и 200 тыс. резервистов. Однако утвержденная «Программа развития вооруженных сил на 2025–2039 годы» предусматривает достижение этой численности лишь к 2039 году. Уже сейчас Польша обладает крупнейшей армией в Евросоюзе и третьей по численности в НАТО после США и Турции, уступая на европейском континенте только России и Украине.

Не менее амбициозны и планы Варшавы по наращиванию военного бюджета. В бюджете на 2026 год на оборону заложено рекордные 4,8% ВВП – страна продолжает приближаться к целевому показателю НАТО в 5%. В августе Туск заявлял, что в 2027 году Польша планирует выйти на этот уровень. Однако в проекте бюджета фигурировала более осторожная оценка – 4,5–4,8% ВВП с учетом роста экономики и бюджетного дефицита. Для сравнения: в среднем страны альянса направляют на прямые военные расходы 2,3% ВВП. Помимо Польши, отметки в 5% достигли лишь несколько государств, в том числе страны Балтии и Греция.

При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, амбиции Варшавы обходятся все дороже: значительную часть вооружений Польша закупает за рубежом, а милитаризацию финансирует в том числе за счет кредитов, трансфертов и программ военной помощи. Это усиливает долговую нагрузку и делает дальнейшее наращивание расходов все более рискованным для государственных финансов.

Однако даже дальнейшее ухудшение кредитного рейтинга вряд ли заставит Варшаву отказаться от выбранного курса. По мнению экспертов, движущей силой польской милитаризации остается русофобия: ради наращивания военной мощи страна готова и дальше затягивать пояса, отдавая «масло ради пушек». Как напомнил полонист Станислав Стремидловский,

именно правительство Туска за несколько лет существенно увеличило государственный долг Польши.

«Фактически страна сейчас живет как персонаж известного советского фильма «За двумя зайцами» Голохвастов, которому приходится постоянно перекредитовываться у все новых и новых кредиторов. Угроза S&P понизить рейтинг – это пока лишь угроза, и она напрямую не связана с военными нуждами. Но сам факт показателен», – считает политолог.

Впрочем, политический аналитик Олег Хавич, руководитель Института западноукраинских исследований, не считает, что ухудшение кредитного рейтинга способно повлиять на военную политику Варшавы. «Кредитные рейтинги в нынешней Европе, по сути, не имеют решающего значения. S&P или другое агентство может опустить рейтинг Польши хоть до мусорного – Варшава все равно продолжит реализовывать программу вооружений и помогать ВСУ», – уверен эксперт.

Причину такой устойчивости польского курса Хавич видит в исторически укорененной русофобии. «Польской русофобии тысяча с лишним лет, а ее современный этап отсчитывается с 1989 года. Полякам, в отличие от большинства других европейцев, ничего не нужно объяснять: они априори готовы затягивать пояса и отдавать «масло ради пушек», – отметил собеседник.

По мнению Хавича, именно поэтому в Польше нет серьезных протестов против масштабных военных расходов. «Правящая партия имеет рейтинг выше трети, и избиратели спокойно готовы голосовать за нее, несмотря на самые высокие военные расходы. Для них это не «баг», а «фича»: стремление создать сильнейшую армию Европы даже при ухудшении экономической ситуации и уровня жизни воспринимается нормально и властью, и большинством населения», – сказал политолог.

Иначе объясняет решение Варшавы приостановить участие в программе закупки американского вооружения для Украины Стремидловский. По его мнению, дело прежде всего в самих США, которые задерживают поставки. «Получается, что вы платите сейчас, а, например, ракеты к комплексам Patriot будут поставлены через пять лет, когда это, возможно, уже никому не будет нужно. Во-вторых, президент Навроцкий блокирует европейскую программу кредитования оборонной промышленности SAFE. Это тоже важно», – подчеркнул эксперт. По словам полониста,

в таких условиях у Варшавы нет смысла направлять деньги на вооружения, которые все равно не поступают в срок.

«Плюс идет очень активный переговорный процесс. Вполне возможно, что Европа в какой-то момент продавится, в том числе под давлением Вашингтона, и начнется разговор о создании новой архитектуры европейской безопасности. Когда идут такие переговоры, нет необходимости накачивать оружием Украину, поскольку это будет только мешать диалогу как с Вашингтоном, так и с Москвой. Поэтому дополнительные попытки ускорить поставки оружия Польше политически нелогичны и невыгодны Варшаве», – рассуждает Стремидловский.

Хавич, напротив, считает приостановку польских взносов в программу НАТО по вооружению Украины исключительно предвыборным ходом. «Все-таки нужно кинуть какую-то косточку избирателям и показать, что не все их деньги тратятся на поддержку Киева, который бегает с красно-черными флагами и прославляет убийства ста тысяч мирных поляков. На самом деле ситуация в Польше значительно лучше, чем в большинстве европейских стран, если считать в процентах, а не в абсолютных цифрах. Поэтому выбора между вооружением и поддержкой Киева нет: польскому бюджету хватает и на то, и на другое», – пояснил эксперт.

Более того, добавил Хавич, администрация Туска поддерживает выделение очередного многомиллиардного кредита Киеву на следующий год, в отличие от Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии, которые отказались от участия. «Варшава идет полностью в фарватере немецкой политики. На этом фоне отмена нескольких сотен миллионов евро – исключительно предвыборный шаг», – считает политолог. При этом Стремидловский обращает внимание на то, что

масштабные закупки вооружений пока не обеспечивают Польше соответствующего уровня военной защищенности.

По его мнению, последние случаи с появлением странных ракет и дронов показывают, что полноценной системы ПВО у страны как не было, так и нет, несмотря на тесное военное сотрудничество с Британией и США. «Польша закупала много оружия, но им надо уметь управлять, сочетать его. А этого пока у польской армии нет. Вот в чем дело», – пояснил эксперт.

В целом польская программа военного строительства, по оценке Стремидловского, «похожа на смесь компота с супом». «Покупают много всего, но армия – это не просто набор солдат, техники и боеприпасов, а комплексный, взаимосвязанный механизм. У Польши он пока не просматривается, о чем говорят и в самой стране. Нынешняя система ПВО не может выполнять ни военных, ни политических задач», – считает полонист.

Он также полагает, что противостояние Туска и Навроцкого связано не столько с военными вопросами, сколько с выбором внешнеполитической ориентации страны. «Это борьба не за то, у какой страны покупать оружие, а за то, на какую столицу ориентироваться. Это сугубо политический вопрос, а не военный. Если он не военный, то Генштабу и польским генералам здесь делать нечего – пусть политики выясняют отношения», – добавил Стремидловский.

Хавич, однако, считает сам конфликт Туска и Навроцкого во многом медийным явлением. «Президент Польши превратился в карикатурную фигуру, которая ничего не решает. Из полномочий у него осталось право вето, но поскольку Туск взял под контроль Конституционный трибунал, это вето весьма условно. Навроцкий перестает быть реальным фактором польской политики. Все зависит от Туска, который сейчас реально превратился в диктатора», – рассказал политолог. По словам собеседника,

у самого премьера ранее были проблемы в отношениях с администрацией США, однако теперь он рассчитывает на их восстановление.

«После победы демократов на промежуточных выборах он воспрял духом и рассчитывает на возобновление отношений с Вашингтоном – США всегда поддерживают победителей», – добавил Хавич.

Впрочем, оба эксперта сходятся в том, что рассчитывать на изменение антироссийского курса Польши в обозримой перспективе не приходится. «Для России по большому счету с 2014 года в Польше ничего не меняется – без русофобии ни одна политическая сила в стране не имеет шансов даже на существование. Пророссийские заявления находятся в абсолютном маргинале, а медиа, где иногда появляются призывы хотя бы к восстановлению экономических отношений с Россией, блокируются польскими властями по решению спецслужб», – отметил Хавич.

Поэтому, продолжает аналитик, даже гипотетическое сокращение военных расходов не изменит отношения Варшавы к Москве. «Финансового кризиса в Польше не предвидится. Выбор перед польскими властями будет не между социальными расходами и перевооружением, а лишь между тем, тратить деньги напрямую на свое вооружение или воевать с Россией руками Киева, как это делается сейчас», – считает эксперт.

Стремидловский предлагает смотреть на ситуацию с другой стороны: для России значение имеет не столько внутренняя политическая борьба в Польше или объем ее военных расходов, сколько готовность Варшавы участвовать в обсуждении новой архитектуры европейской безопасности.

«Из последнего, что мы слышали, был обозначен формат представительства Европы на переговорах по украинскому урегулированию. Польша в нем присутствует. Если она удержится в этом формате (вполне возможен вариант, что формат сократится), тогда то, что происходит внутри страны, для России будет в некоторой степени важно. Нужно будет понимать, с кем мы подписываем будущие соглашения, с кем договариваемся и насколько Польша будет готова их выполнять в случае смены правительства. Если же переговорного формата больше не будет, то какая нам разница, что они там у себя мутят?» – резюмировал эксперт.