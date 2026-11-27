Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
«Единая Россия» занялась подготовкой Национальной стратегии развития ИИ
Партия «Единая Россия» выработает предложения для Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава комитета Госдумы по цифровому развитию Александр Сидякин.
«Мы выработаем предложения для Национальной стратегии развития ИИ. В этой логике «Единая Россия» поддерживает развитие передовых школ и оцифровку научно-технического фонда для создания единого защищенного цифрового каталога и развития технологий ИИ», – заявил Сидякин.
Его слова привела фракция «Единая Россия» в Госдуме в Max.
Передовые школы должны стать центрами образовательных кластеров, объединяющих школы, ведущие университеты, научные организации и предприятия, сообщает фракция «Единая Россия» в Госдуме. «Они будут распространять лучшие педагогические практики и являться методическими центрами для всей системы образования», – отметил депутат.
По его словам, развитие цифровой научной инфраструктуры и коммерциализация отечественных разработок открывают новые возможности для экономики, науки и промышленности.
Ранее президент Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию развития ИИ, рассчитанную до 2036 года для обеспечения совместной работы человека и автономных систем.
В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России и Казахстана совместно продвигать идеи развития искусственного интеллекта на международных площадках.
В тот же день глава государства поручил развивать крупные и малые атомные электростанции ради технологий ИИ.
Российский лидер также призвал к более массовому внедрению ИИ во все сферы экономики и жизни граждан.