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    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    29 декабря 2024, 17:23 • Новости дня

    Россияне попросили Деда Мороза помочь с личной жизнью и кредитами в 2025 году

    Россияне просили у Деда Мороза любви и снижения кредитных ставок в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    Письма Деду Морозу, отправленные россиянами через сайт «Почта Мороза», раскрывают желания взрослых и детей: малыши просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    Россияне активно пишут письма Деду Морозу с различными просьбами, сообщает РИА «Новости».

    Взрослые жители России просят волшебного персонажа не только о материальных подарках, но и о помощи в личной жизни и финансовых делах. Письма, отправленные через сайт «Почта Мороза», отражают разнообразие желаний: от улучшения личных отношений до снижения процентных ставок по кредитам.

    Одним из примеров является письмо от 38-летнего таксиста Темы, который попросил «беспроцентную рассрочку на новый автомобиль», отметив, что дешевый кредит был бы для него большим подарком. Юля, 27 лет, выразила желание, чтобы ее молодой человек сделал ей предложение в новом году.

    Особенно трогательны просьбы, связанные с эмоциональной поддержкой. Александра, описавшая себя как «взрослую девочку», пожелала найти защитника, который будет любить ее в 2025 году. Лера обратилась к Деду Морозу с просьбой дать ей сил, чтобы справиться с трудностями в будущем году.

    Кроме того, россияне также просят более конкретные вещи, как, например, 2200 рублей и конфеты, что отметил 11-летний Мохамед. Желания многих касаются улучшения личных качеств и условий: некоторые просят хорошее тело, избавление от вредных привычек и улучшение финансового состояния.

    Особое внимание уделяется и погодным условиям, так как многие надеются на снежный Новый год, что создаст праздничную атмосферу в их городах.

    Согласно опросу ВЦИОМ, 37% россиян в письме Деду Морозу попросили бы победу России в специальной военной операции.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в его реальности.

    А научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды.

    28 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Стоит ограничиться лишь одним бокалом шампанского, жирные и тяжелые блюда лучше запивать теплыми напитками, а перед употреблением крепкого алкоголя необходимо хоть что-то съесть из еды, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов, рассуждая о том, какие блюда и продукты не стоит сочетать во время встречи Нового года.

    «Традиция новогоднего стола давняя, и блюда на нем в большинстве случаев примерно одинаковые: жирные салаты с майонезом, запеченные или жареные куры, утки, индейки, маринованные или соленые овощи и грибы, картошка в разных видах, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские изделия и алкоголь. Считается, что всего этого должно быть много, иначе какой праздник. Однако стоит попробовать посмотреть на все эти яства критически и понять, что может навредить здоровью и что лучше не сочетать», – говорит Парамонов.

    Про огурцы с молоком, наверное, знают все, и это актуально не только в новогоднюю ночь, продолжает собеседник. Хотя есть счастливцы, которым и такая смесь нипочем. Также многие думают, что нельзя сочетать белки с углеводами, запивать пищу напитками, есть экзотические фрукты, а можно только региональные, но все это предрассудки. Если посмотреть на короля стола – оливье, то можно увидеть, что в нем все уже намешано и прекрасно сочетается не всегда сочетаемое. Из этого можно сделать вывод, что не бывает очевидно несочетаемых продуктов. При этом, продолжает врач, бывает злоупотребление имеющимися и неправильная эксплуатация собственного организма.

    «Я не буду в новогоднюю ночь советовать лечь пораньше и голодным, вы не послушаете. Но что надо делать, чтобы дожить до утра сохранным и в относительном здравии? Жирными и тяжелыми блюдами надо управлять и выстраивать процедуру их употребления», – делится гастроэнтеролог.

    Если во время празднования Нового года человек собирается есть и пить много, то ему следует придерживаться ряда советов. Во-первых, не стоит пить алкоголь на пустой желудок. Поэтому даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно. Шампанское – обязательный атрибут, но лучше им встретить Новый год и этим ограничиться. Газированный напиток совместно с жирной пищей практически неизбежно вызовет рефлюкс – обратный заброс из желудка в пищевод. Поэтому, безусловно, после одного бокала под куранты лучше перейти на тихие напитки. Причем чем выше градус, тем лучше нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума.

    «То, что в Новый год все блюда жирные, – это хорошо, поскольку они лучше нейтрализуют алкоголь, и плохо, потому что они долго перевариваются и дают нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу. Эти органы стоит пожалеть, в новом году они тоже пригодятся. Поэтому важны перерывы. Нельзя не отходить от стола. Нужно давать время переварить очередную порцию, ускоряя процесс теплыми безалкогольными напитками, например, чаем», – рекомендует специалист.

    С холодными напитками и холодными фруктами и овощами жирные блюда сочетаются плохо, предупреждает врач, поскольку это заставляет некоторые виды тугоплавких жиров, например, говяжий, бараний, становиться твердыми внутри живота. Такая нагрузка – риск для желчного пузыря, сфинктера Одди, отпускающего желчь, и поджелудочной железы.

    Также хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы меньше.

    Он обращает внимание на то, что пока желудок полный, ни в коем случае лежать нельзя, будет рефлюкс. В такие моменты следует либо сидеть, либо, что лучше, выйти на прогулку до тех пор, пока не почувствуете приятную легкость в животе.

    «Я не надеюсь, что это возможно, но все же постарайтесь не перевыполнять план по жирам, может, часть блюд сможем сделать менее нагрузочными, например, использовать заправку для салатов из йогурта или на основе хумуса, делать стейки и шашлыки из белого мяса, которое вовсе не более сухое, чем красное, просто его нужно уметь правильно готовить, а торт с маслом и сливками заменить на пряник или пирог с ягодами», – рассуждает Парамонов.

    Кроме того, он советует ставить перед собой реальные цели: все съесть невозможно, а больницы в связи с праздниками работают 1 января немного иначе, нежели в остальной год.

    «И еще, если вы твердо намерены злоупотребить жирным, наверное, с первой ложкой лучше принять хорошую дозу микрогранулированных ферментов. А если хотите съесть много по объему – ингибитор протонной помпы. Если ингибитор и прокинетик можно принять и потом, когда уже в желудке тяжесть и изжога, ферменты нужно принимать заранее, так как они действуют в тонкой кишке и просто не пробьются к ней через переполненный желудок», – заключил гастроэнтеролог.

    Ранее заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская рассказала, что основу новогоднего стола россиян составляют салаты из советского прошлого, такие как оливье и сельдь под шубой.

    Историк кулинарии Павел Сюткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил популярность этих салатов и объяснил моду на добавление в них кислого яблока. По его словам, это давняя традиция, которая была в том числе показана в фильме «Служебный роман».

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    28 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Грузинская партия привезла подарки детям из Курской области

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла подарки детям в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла гуманитарную помощь в Курск и поздравила детей с Новым годом, вручив подарки от грузинских детей.

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла в Курск партию гуманитарной помощи, представители партии поздравили детей курского приграничья с Новым годом, вручили им подарки, полученные от грузинских детей, передает Sputnik.

    Секретарь партии Мамука Пипия подчеркнул, что целью визита было поддержание дружбы и сотрудничества между народами России и Грузии.

    «Мы приехали из Грузии, чтобы поддержать маленьких детей и взрослых. Мы привезли подарки от наших грузинских детей для детей курского приграничья. Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь», – заявил Пипия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российско-грузинские отношения вошли в новую фазу, которая может быть отмечена улучшением дипломатических связей между странами.

    До этого фонд «Защитников Отечества» отправил 10 тыс. подарков с Кремлевской елки для детей из семи регионов России, где из-за обстрелов ВСУ сохраняется напряженная обстановка.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    27 декабря 2024, 05:43 • Новости дня
    Эксперт подсчитал время Деда Мороза для каждого ребенка в России

    У Деда Мороза будет всего 0,0095 секунды на каждого ребенка России 31 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды, учитывая общее количество детей в этой возрастной группе.

    Как сообщает ТАСС, научный сотрудник института компьютерных наук и телекоммуникаций факультета физико-математических и естественных наук РУДН Артур Давтян заявил, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку в России всего 0,0095 секунды. Это связано с тем, что в стране 9 073 878 детей в возрасте от пяти до девяти лет, согласно данным Росстата.

    Давтян объяснил, что в сутках всего 24 часа или 86 400 секунд. Для того чтобы рассчитать, сколько времени Дед Мороз может уделить каждому ребенку, он разделил количество секунд в сутках на общее количество детей.

    Эксперт также проанализировал, сколько времени понадобится Деду Морозу, чтобы выслушать стихотворение от каждого ребенка. Он пришел к выводу, что если каждая встреча занимает около пяти минут, то Деду Морозу нужно 86,3 года, чтобы поздравить всех детей России лично. Давтян отметил, что без помощников Деду Морозу не справиться с такой задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование общества «Знание» и ВЦИОМ выявило, что россияне предпочитают дарить сладкие наборы и творческие игры детям на Новый год.

    Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство икры в России в 2024 году сможет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

    На новогодние праздники доллар достигнет отметки около 100 рублей, евро составит 103–106 рублей, а юань будет стоить 13,5–14 рублей, сделал прогноз «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

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    27 декабря 2024, 09:31 • Новости дня
    Школьница узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»

    Школьница из Подмосковья узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»

    Tекст: Александра Юдина

    Двенадцатилетняя Таисия Леонова из Подмосковья узнала из телевизионного репортажа о том, что ее открытку с описанной в ней мечтой посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева была выбрана президентом Владимиром Путиным на «Елке желаний».

    Девочка из Московской области в свой день рождения узнала, что российский лидер выбрал открытку с ее мечтой на «Елке желаний», передает ТАСС.

    Таисия мечтала посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева и увидеть работу артистов.

    Девочку вместе с семьей пригласили в здание Государственного академического ансамбля народного танца Моисеева, она познакомилась с народной артисткой России Еленой Щербаковой. Ей также показали кабинет Игоря Моисеева и провели экскурсию, а также организовали мастер-класс от артистов балета.

    Таисия рассказала, что в прошлом году ее заявку на «Елке желаний» не выбрали. Однако в этом году, решив написать желание, она выбрала то, что самостоятельно осуществить не могла бы.

    «Ощущения трудно описать, это и восторг, и шок», – поделилась девочка, описывая свои эмоции после телефонного разговора с президентом.

    Накануне президент пообщался с 12-летней Таисией Леоновой. Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у девочки ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.

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    28 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Социологи выяснили у россиян популярные традиции новогоднего застолья

    Tекст: Александра Юдина

    Социологи провели 35 глубинных интервью с жителями России и узнали, какие традиции остаются важными при подготовке новогоднего стола и встречи Нового года, включая блюда и участие в приготовлении, рассказала заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Новый год остается главным праздником, который россияне предпочитают отмечать в кругу семьи или близких друзей.

    Основу новогоднего стола составляют салаты из советского прошлого, такие как оливье и «сельдь под шубой». В последнее время появилась тенденция добавлять деликатесы, например, бутерброды с красной икрой. Также в меню включают экзотические блюда и региональную выпечку, такие как пельмени и долма. Готовить предпочитают дома, что воспринимается как часть семейного праздника.

    Также выяснилось, что традиционно задачи по подготовке делятся на женские и мужские: мужчины помогают с тяжелой работой и убранством дома, а женщины отвечают за меню.

    Шампанское под бой курантов остается обязательным атрибутом праздника, однако алкоголь не является центральным элементом.

    Также социологи выяснили, что в новогоднюю ночь люди вспоминают семейные традиции, дарят подарки и строят планы. Интервью показали, что для многих эта ночь ассоциируется с ожиданиями и чудом, а 1 января воспринимается как день для отдыха и просмотра любимых фильмов.

    Было проведено 35 глубинных интервью с мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 64 лет из разных регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова на Новый год вместе с семьей и друзьями решила готовить традиционный салат оливье, который, по ее мнению, вкуснее всего на утро после праздника. Отметим, что даже космонавты на МКС решили приготовить оливье к Новому году.

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    28 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили детей в больнице в Москве

    Альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов Морозовской детской больницы

    Tекст: Вера Басилая

    Дети в Морозовской детской больнице получили новогодние поздравления от альпинистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, спустившихся с крыши с помощью альпинистского снаряжения.

    Пациенты Морозовской детской больницы стали свидетелями необычного новогоднего поздравления. Дестяки альпинистов, переодетых в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, использовали альпинистское снаряжение, чтобы заглянуть в палаты к детям, которые вынуждены остаться на праздники в больнице, и поздравить их с Новым годом, передает RT.

    До этого альпинисты уже поздравляли пациентов Морозовской больницы с праздником, когда десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы в Москве.

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    28 декабря 2024, 13:59 • Новости дня
    Эксперт раскрыл причины предпраздничного уныния

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Плохое настроение перед праздниками формируется из четырех факторов, среди которых стремление решить все проблемы до конца года, а таже финансовые трудности, заявил клинический психолог Илья Суслов.

    Основная причина предпраздничного уныния заключается в чувстве «долженствования». Многие дела, которые мы считаем обязательными к выполнению до Нового года, могут быть отложены, это позволит избежать выгорания и стресса, сказал Суслов «Газете.Ru».

    Суслов также отметил, что многие люди испытывают стресс из-за планирования праздничных мероприятий. Это включает в себя поиск мест для празднования и организацию каникул для детей. Часто используется принцип «чем больше, тем лучше», что только усиливает давление.

    Психолог подчеркнул, что многолетние традиции, такие как приготовление праздничных блюд, также вносят вклад в чувство усталости. Люди продолжают готовить самостоятельно, что приводит к полному истощению к празднику.

    Финансовые аспекты также играют значительную роль в предпраздничном стрессе. Суслов посоветовал планировать расходы заранее и избегать импульсивных покупок. «Необязательно дарить дорогие подарки», – заключил он.

    Ранее социологи назвали традиции, которые остаются важными для россиян при подготовке новогоднего стола и встречи Нового года.

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    28 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Дед Мороз пригласил скептиков в гости в Великий Устюг

    Дед Мороз пригласил в гости в Великий Устюг тех, кто в него не верит

    Tекст: Мария иИванова

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в обратном.

    Всероссийский Дед Мороз сделал предложение всем скептикам, которые сомневаются в его существовании, передает ТАСС. В ответ на заявление представителя одной из конфессий о том, что Дед Мороз и Снегурочка не существуют, он предложил личное приглашение в гости в свой сказочный дом.

    Дед Мороз пригласил всех сомневающихся в Великий Устюг, чтобы провести время в его новогодней сказке. По его словам, гости смогут насладиться дружеской атмосферой Вологодчины. «Друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрекаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь свое мнение», – заявил он, надеясь, что это поможет изменить мнение скептиков.

    Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что всем, кому претят российские ценности и образ жизни, стоит покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза.

    Научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды.

    Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.

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    29 декабря 2024, 13:59 • Новости дня
    Священник назвал допустимые продукты для новогоднего поста

    Протоиерей Первозванский рассказал о правилах новогоднего постного стола

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднюю ночь, несмотря на Рождественский пост, верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя, отметил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

    В новогоднюю ночь на постном столе, согласно правилам Русской православной церкви, могут быть рыба, морепродукты и умеренное количество алкоголя, передает РИА «Новости» со ссылкой на протоиерея Максима Первозванского.

    Он отметил, что в отличие от дореволюционного времени, Новый год в России сейчас празднуется до Рождества, что создает определенные проблемы для верующих.

    Рождественский сорокадневный пост, начавшийся 28 ноября, завершается 6 января, и в его рамках мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Однако духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, так как она может варьироваться в зависимости от жизненных обстоятельств.

    Отец Максим пояснил, что многие верующие проводят новогоднюю ночь на ночном богослужении или встречают дома, устраивая новогоднее постное застолье. Он добавил, что хотя пост до 2 января не строгий, но важно помнить о воздержании и не устраивать разгул.

    Ранее гастроэнтеролог рассказал газете ВЗГЛЯД,, какие блюда не стоит сочетать в Новый год, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Даже мандарины могут вызывать аллергические реакции у детей и беременных, а также обострять заболевания ЖКТ, предупреждают врачи.

    Между тем социологи провели 35 глубинных интервью с жителями России и узнали, какие традиции остаются важными при подготовке новогоднего стола и встречи Нового года.

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    28 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Путин встретит Новый год дома или в командировке

    Песков сообщил, что Путин проведет Новый год дома или в важной поездке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обычно празднует Новый год дома, если не отправляется в командировки в регионы, где его присутствие наиболее важно для россиян.

    «Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», – отметил Песков, передает ТАСС.

    На данный момент не уточняется, планирует ли Путин какие-либо поездки в новогодние праздники или предпочтет остаться дома.

    Ранее Песков заявил, что детали подготовки новогоднего обращения Путина пока не раскрываются, но ровно в полночь президент поздравит россиян.

    Также Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний».

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    28 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Елка желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Елка желаний», организовав для них поездку на Кремлевскую елку, в «Москвариум» и посещение «Союзмультфильма».

    Во время акции «Елка желаний» премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечты детей. Они посетили кремлевскую елку и «Москвариум», где их впечатлили скаты и акула-молот, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

    На встрече с Мишустиным дети выразили благодарность за организацию праздника. Артем поздравил главу правительства с наступающим Новым годом, на что премьер -министр ответил взаимными поздравлениями и поддержал мальчика.

    Во время визита в «Союзмультфильм» ребята узнали о различных анимационных техниках: традиционных рисованных, различных видах перекладки, пластилиновой, кукольной. Им показали, как оживают куклы из будущих мультфильмов, и они сами попробовали себя в роли аниматоров, создали свой короткометражный фильм. В завершении осмотра студии глава правительства вместе с ребятами посмотрел мультфильмы.

    В конце визита им показали мультфильмы студии «Простоквашино» и «Чемпионы». Кроме того, Михаил Мишустин подарил детям новогодние подарки.

    Ранее 12-летняя Таисия Леонова из Подмосковья узнала из телевизионного репортажа о том, что ее открытка с мечтой посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева была выбрана президентом Владимиром Путиным на «Елке желаний».

    Члены правительства также приняли участие в новогодней акции «Елка желаний».

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    28 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Дети из семи регионов России получили подарки с Кремлевской елки

    Дети из приграничных и освобожденных регионов России получили подарки с Кремлевской елки

    Tекст: Вера Басилая

    Фонд «Защитников Отечества» по поручению президента России Владимира Путина отправил 10 тыс. подарков с Кремлевской елки для детей из семи регионов России, где из-за обстрелов ВСУ сохраняется напряженная обстановка.

    В Брянской области вручили подарки с Кремлевской елки детям из семей наших защитников, которые навечно остались героями, и маленьким жителям Курской области, проживающим в пункте временного размещения, следует из сообщения в Telegram-канале «Защитники Отечества»

    Сладкие угощения с главной елки страны передадут ребятам из приграничья Курской области, а также детям участников спецоперации. Новогодний груз доставили в распределительный центр гуманитарной помощи в Курске, активисты «Народного фронта» помогли принять подарки.

    Подарки от президента России юным жителям Курской области вручили Дед Мороз и Снегурочка. Всего с Кремлевской елки детям привезли около 3 тыс. подарков.

    «Я, в свою, очередь от руководства региона хочу поздравить вас, ваших бабушек и дедушек. Пожелать терпения в этом непростом историческом промежутке времени. Это время нас с вами выбрало, мы должны всецело, вместе, сообща, плечом к плечу его выстоять», – заявил врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов, передает «Сейминфо».

    Новогодние подарки с главной елки страны получили дети участников СВО и в Белгородской области. Сладкие наборы в «Щелкунчике» стали приятной поддержкой юным жителям приграничных районов Белгородской области, и создали им праздничное настроение.

    Также больше тысячи юных жителей Луганской народной республики получат подарки с Кремлевской елки. Прежде всего, это дети из семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также дети, которые живут на прифронтовых территориях.

    Сладкие сюрпризы от «Кремлевской елки» были вручены детям в ДНР на новогодних утренниках в школах и детских садах. Местные филиалы фонда «Защитники отечества» не оставили без внимания тех ребят, которые по разным причинам продолжают обучение и развитие на дому.

    Кремлевские подарки получили в Запорожской области дети ветеранов и действующих участников СВО. Подарки вручили в офисе регионального отделения фонда «Защитники отечества».

    В мероприятии приняли участие представители правительства Запорожской области, а также Министерства труда и социальной политики региона.

    Доставили подарки и в пункт временного размещения детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

    Кроме того, получили подарки с Кремлевской елки дети из Херсонской области.

    Сладкие подарки от президента России Владимира Путина вручили в дет саду, спортивной школе и центре культуры и досуга Нижнесерогозского округа. Их передали глава округа Владислав Никитенко и председатель совета депутатов Сергей Дашковский.

    «Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и радости, а также исполнения всех заветных желаний в преддверии этого замечательного светлого праздника!», – заявил глава Нижнесерогозского округа.

    Ранее добровольцы из разных регионов России поздравили защитников Отечества с наступающим Новым годом, передав им теплые пожелания, памятные талисманы и организовав концерты в госпиталях.

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    28 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков пожелал журналистам спокойного года вопреки мировой ситуации

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом, выразив надежду на более спокойное будущее, несмотря на текущую мировую обстановку.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом, передает ТАСС.

    «Естественно, хочу пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает».

    Кроме того, Песков выразил благодарность журналистам за их сотрудничество и интерес к деятельности президента.

    Дмитрий Песков заявлял, что детали подготовки новогоднего обращения Владимира Путина пока не раскрываются, но ровно в полночь президент поздравит россиян. Также Песков сообщал, что Путин встретит Новый год дома или в важной командировке.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, счастья и процветания.

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    29 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Студенты-спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши Дома ребенка в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    В ЛНР в рамках акции «Новогодний десант» студенты-спасатели поздравили детей, спустившись с крыши дома ребенка в образах Деда Мороза и Снегурочки, подарили им сладости и праздничное настроение.

    В рамках всероссийской акции «Новогодний десант», организованной Луганским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), студенты-спасатели поздравили детей. Они спустились с крыши Луганского республиканского дома ребенка, чтобы поздравить воспитанников с наступающим Новым годом.

    В образах Деда Мороза добровольцы использовали альпинистское снаряжение для эффектного появления.

    «Сегодня высадился очередной десант Дедов Морозов, а до этого мы проводили аналогичные мероприятия в детских больницах, поликлиниках и образовательных учреждениях города», – заявил зампредседателя совета Луганского регионального отделения ВСКС Данил Миленин.

    Акция проводится уже третий год подряд, и ее главная цель – подарить детям радость и показать мастерство в обращении с альпинистским снаряжением. Пока Снегурочка развлекала детей песнями и танцами, Дед Мороз спустился с крыши и вручил им сладкие подарки.

    «От лица регионального отделения ВСКС хочу пожелать мира, здоровья, благополучия и чтобы все загаданные вами мечты сбывались!» – обратился к детям Данил Миленин.

    Ранее дети в Морозовской детской больнице получили новогодние поздравления от альпинистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, которые спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения.

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    29 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

    Муфтий Аляутдинов отказался посетить Деда Мороза в Великом Устюге

    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости, подчеркнув важность сохранения связи с реальностью.

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, также исполняющий обязанности заместителя председателя Духовного управления мусульман России, отказался от приглашения всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг. Как передает ТАСС, муфтий поблагодарил за приглашение, но отметил, что поездка не состоится из-за напряженного рабочего графика.

    Аляутдинов подчеркнул, что для верующих Дед Мороз и Снегурочка остаются сказочными персонажами. Муфтий отметил, что каждому иногда хочется погрузиться в сказочный мир, но важно сохранять связь с реальностью.

    Он выразил беспокойство по поводу того, что современная культура, включая компьютерные игры и социальные сети, может отвлекать людей от осознания истинного смысла жизни.

    Аляутдинов настоятельно рекомендовал использовать предстоящие праздники для саморазвития, уделяя внимание близким и стремясь к духовному обогащению. Муфтий подчеркнул важность сохранения искренности души и доверия Всевышнему в любых начинаниях.

    Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что всем, кому не по нраву российские ценности и образ жизни, следует уехать из России в страны без Деда Мороза.

    Позднее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и убедиться в обратном лично.

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