ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза

ВЦИОМ: Более трети россиян попросили бы победу в СВО у Деда Мороза

Tекст: Дарья Григоренко

Данные опроса ВЦИОМ показали, что более трети россиян предпочли бы попросить в письме Деду Морозу победу России в СВО. Это желание разделяют как мужчины (31%), так и женщины (42%). Кроме того, это пожелание охватывает россиян всех возрастных групп, от 25% до 40%, передает ТАСС.

Помимо этого, 12% респондентов мечтали бы о здоровье для себя и своих близких или личных достижениях, будь то новый телефон, автомобиль или квартира. Еще 7% хотели бы стабильности и экономического роста для всей страны, а 6% пожелали бы этого только для себя. Лишь 2% респондентов пожелали бы благополучия и спокойствия.

Исследование также показало, что традиции загадывания желаний под бой курантов следуют 59% россиян, однако только 47% верят в действенность этого ритуала. Интересно, что среди тех, кто сам загадывает желания, верят в их исполнение 68%, тогда как среди не практикующих это – всего 16%.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что значимость придаваемая ситуациям влияет на их реальность по последствиям. Он подчеркнул, что большинство респондентов предпочли бы просить у Деда Мороза что-то реалистичное и исполнение которых они могут представить, среди них победа в СВО, здоровье и материальные ценности.

Всероссийский телефонный опрос проводился 7 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», он снял записки с пожеланием детей и прочитал их.