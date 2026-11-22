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Самолет-разведчик НАТО заметили около Калининградской области
Американский самолет-разведчик НАТО заметили у Калининградской области
В районе Калининградской области был замечен зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Самолет прилетел с аэродрома постоянного базирования в Румынии и облетал территорию российского региона в воздушном пространстве Литвы, передает ТАСС.
«Самолет находится на высоте порядка 9,7 км и, курсируя вокруг российского региона, использует в том числе коридоры, выделенные для гражданской авиации», – рассказал источник.
Собеседник добавил, что эти полеты по воскресеньям фиксировали достаточно редко, но теперь самолет «взлетает практически каждое воскресенье». С начала года Bombardier Artemis II в районе Калининградской области замечали более 70 раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области.
Также самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.
Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью.