Американский самолет-разведчик НАТО заметили у Калининградской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет прилетел с аэродрома постоянного базирования в Румынии и облетал территорию российского региона в воздушном пространстве Литвы, передает ТАСС.

«Самолет находится на высоте порядка 9,7 км и, курсируя вокруг российского региона, использует в том числе коридоры, выделенные для гражданской авиации», – рассказал источник.

Собеседник добавил, что эти полеты по воскресеньям фиксировали достаточно редко, но теперь самолет «взлетает практически каждое воскресенье». С начала года Bombardier Artemis II в районе Калининградской области замечали более 70 раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области.

Также самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью.