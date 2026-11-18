Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Самолет финской погранохраны заметили у морской границы России
Самолет пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 пролетел вблизи морской границы России в Финском заливе.
Согласно полетным данным, борт вылетел из аэропорта города Турку, направился на юг, а затем повернул на северо-восток. Оказавшись неподалеку от морской границы России, самолет резко развернулся и взял курс на юго-запад вдоль побережья Финляндии, передает РИА «Новости».
Патрульный самолет Dornier 228 финской пограничной охраны обычно используется для патрулирования внешних границ страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет финской пограничной охраны Dornier 228-212 пролетел неподалеку от морской границы России в Финском заливе.
В воскресенье аналогичный полет совершил еще один такой же самолет. В сентябре самолет финской погранслужбы пролетел над побережьем Финского залива и вдоль государственной границы с Россией.