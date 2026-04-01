В результате крушения Ан-26 погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира
Военно-транспортный самолет Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, разбился, жертвами катастрофы стали шесть членов экипажа и 23 пассажира, сообщили в Минобороны России.
Поисково-спасательные службы нашли место катастрофы. «По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В сообщении говорится, что в качестве предварительной причиной катастрофы рассматривается техническая неисправность. На месте происшествия работает специальная комиссия Минобороны России для выяснения обстоятельств случившегося.
При этом источник на месте происшествия заявил, что «воздушное судно врезалось в скалу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны России сообщали, что связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 прервалась во время планового перелета над Крымом.