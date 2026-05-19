  • Новость часаФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    19 мая 2026, 09:00 Мнение

    Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе», хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент политического управления мировой политикой.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Дональдом Трампом в Пекине призвал того постараться избежать «ловушки Фукидида» (неизбежности конфликта между некогда доминирующей, но слабеющей страной, и той державой, что претендует на этот статус).

    До недавнего времени американская гегемония строилась на двух базовых компонентах: военная сила и доллар, как глобальное платежное средство. Они обеспечивали Вашингтону мощь, достаточную для оказания давления, которому противостоять могло лишь небольшое количество стран. Но ситуация в мире в последнее десятилетие складывается так, что оба этих инструмента работают все хуже. Большинство военных кампаний США последнего времени не достигали заявленных результатов и заканчивались провалами, также и доминирование доллара перестало быть абсолютным.

    Председатель КНР неспроста упомянул «ловушку Фукидида» – тем самым он прямо обозначил США, как дряхлеющую и слабеющую державу, которой стоит смириться с новой реальностью и не пытаться вооруженным путем оспаривать уже почти потерянный статус.

    Примечательно, что ранее, в декабре 2024 года на 17-м Веронском Евразийском экономическом форуме, «ловушку Фукидида» упомянул главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Уже тогда, еще до второй инаугурации Трампа, он указал, что ловушка уже захлопнулась. Войну, где-то горячую, где-то гибридную, США уже начали, а энергетика в ней является одновременно и целью, и инструментом.

    Но сам Трамп, очевидно, рассматривает попытку установить контроль над всеми энергоресурсами планеты как раз как возможность вырваться из «ловушки Фукидида», и избежать войны с КНР и/или Россией, которая гарантированно превратится в мировую. То есть захватывая важнейшие ресурсы он выступает как чуть ли не миротворец.

    Французский сенатор Анри Беранже, директор Генерального комитета по топливу Франции, сказал еще в 1917 году: «Нефть была кровью войны, теперь ей предстоит стать кровью мира… Сейчас, в первые мирные дни, все просят больше нефти, всегда больше нефти». За сто с лишним лет значение энергоносителей только возросло, и нынешняя администрация Белого дома, очевидно, рассуждает так: если ей удастся установить глобальное энергетическое доминирование, то возможность регулировать «кровоснабжение» (по выражению Беранже) всего мира позволит вернуть статус гегемона и его надежно удерживать. Майкл Т. Клэр, американский профессор и эксперт в области глобальной безопасности, считает, что Трамп намерен «сделать Америку снова великой» и достичь мирового господства, установив контроль над мировыми запасами энергоносителей. Как они собираются решать эту задачу?

    Сергей Лавров считает, что захват главы Венесуэлы Николаса Мадуро предпринят ради вытеснения российских нефтяных компаний из этой страны, и подчинения ее добывающей инфраструктуры американским корпорациям. Позднее глава МИД сообщил, что подобные рейдерские операции по вытеснению российских компаний США стремятся осуществить повсюду, включая Африку и Балканский полуостров.

    Можно также не сомневаться, что главной целью агрессии США против Ирана являлась смена власти в ИРИ и установление контроля над добычей и экспортом энергоносителей этой страны. Которые, в свою очередь, являются важными для Китая.

    Упомянутый Майкл Т. Клэр полагает, что план мирового господства Трампа предусматривает превращение США в главную «бензоколонку» планеты. Причем не столько за счет захвата иностранных нефтепромыслов, сколько за счет интенсификации добычи углеводородов в самих Соединенных Штатах, включая морские месторождения. Эта страна действительно обладает большими запасами энергоносителей и, организовав их неограниченную добычу, нынешний американский президент рассчитывает не только рассчитаться с нефтяным и сланцевым лобби за поддержку на выборах, но и, самое главное, подсадить весь мир, или его большую часть, на американскую энергетическую иглу. Чтобы достичь этой цели, Вашингтон готов использовать протекционизм, подкуп, а если нужно, и военную силу.

    Большим подспорьем в достижении этой цели является взятие под контроль логистики энергоносителей. Например, один из самых важных аспектов «ресурсной сделки» Трампа с Зеленским, вероятно, является передача американцам всей нефтегазовой транзитной инфраструктуры, по которой в ЕС могут поступать не только российские, но центральноазиатские и азербайджанские нефть и газ. Параллельно с этим окружение Трампа не отказывается от идеи приобретения «Северных потоков», что обеспечит контроль над большинством каналов поступления энергоносителей с постсоветского пространства в Европу. У нас принято считать, что американцам это нужно, чтобы зарабатывать на транзите и «посреднических услугах». Но это еще и возможность сделать американские энергоносители безальтернативными, просто перекрыв данные трубопроводы в том случае, если Европа пожелает восстановить поставки нефти и газа из нашей страны в прежних объемах.

    Кстати, блокада Ормузского пролива в этом ракурсе могла бы сыграть на руку американцам, однако к настоящему моменту они еще не вышли на уровень добычи энергоносителей, который бы мог обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков. Когда это произойдет, морские перевозки нефти и газа «конкурентов» можно ограничивать с помощью задержания и даже конфискации танкеров под предлогом соблюдения односторонних санкций.

    Кроме того, вероятно, уже отработаны и варианты террористических атак на суда-наливники с помощью прокси. Можно предположить, что, когда США заполнят мировой рынок нефтью и газом со своих (и с захваченных в других странах) месторождений, они развернут глобальную морскую блокаду перевозок, подпадающих под назначаемые произвольно американские «санкции».

    Удастся ли Трампу реализовать свой амбициозный план? Вероятно, только отчасти. Можно представить, что он сумеет навязать свой энергетический проект странам ЕС, и, возможно, таким своим азиатским союзникам, как Япония, Южная Корея, Филиппины, а также Австралии и Новой Зеландии (которые, кстати, продолжают закупать нефть в России). Но у Вашингтона едва ли получится разрушить энергетическое сотрудничество нашей страны с КНР и Индией – тем более, что в Китай основные поставки идут трубопроводным способом. И даже морским поставкам с российского Дальнего Востока на НПЗ Северного Китая будет очень непросто помешать в силу непродолжительности маршрутов, еще и пролегающих в прибрежных водах. А для того, чтобы остановить транзит по нефтепроводу Омск–Павлодар–Синьцзян через территорию Казахстана нужно, как минимум, поменять власть в этой стране. Можно предположить, что и ряд других стран Азии, кроме КНР и Индии, столкнувшись с американским диктатом, начнет увеличивать закупки в нашей стране, например, Вьетнам, Мьянма, Таиланд. Иными словами, Трамп сумеет добиться не мирового энергетического господства, а еще большего разделения мирового сообщества.

    И это в лучшем для него случае.

    Ведь велика вероятность его проигрыша на промежуточных выборах, а реализовать даже частично столь грандиозную задумку в статусе «хромой утки» нереально. Поэтому Трамп так торопится навязать Пекину свою нефть. Похоже, он готов ради этого даже «пожертвовать» Тайванем. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Промобъект загорелся в Ярославской области после попадания дрона
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Антироссийские санкции ударили по автопрому Германии
    Приставы начали взыскивать с Дудя долг перед Мизулиной
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Технологические альянсы изменят экспортную модель России

    Россия намерена создавать и расширять технологические альянсы с другими государствами, заявил президент Путин. Как ни парадоксально, технологический суверенитет России от взаимодействия с другими государствами не только не пострадает, но даже возрастет. Правда, при соблюдении определенных условий. Каких именно – и с какими странами России лучше всего сотрудничать? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

      Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе», хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент политического управления мировой политикой.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

      Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

      2 комментария
    • Саид Гафуров Саид Гафуров
      Кто придет на смену Трампу

      Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации