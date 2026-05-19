Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Дональдом Трампом в Пекине призвал того постараться избежать «ловушки Фукидида» (неизбежности конфликта между некогда доминирующей, но слабеющей страной, и той державой, что претендует на этот статус).

До недавнего времени американская гегемония строилась на двух базовых компонентах: военная сила и доллар, как глобальное платежное средство. Они обеспечивали Вашингтону мощь, достаточную для оказания давления, которому противостоять могло лишь небольшое количество стран. Но ситуация в мире в последнее десятилетие складывается так, что оба этих инструмента работают все хуже. Большинство военных кампаний США последнего времени не достигали заявленных результатов и заканчивались провалами, также и доминирование доллара перестало быть абсолютным.

Председатель КНР неспроста упомянул «ловушку Фукидида» – тем самым он прямо обозначил США, как дряхлеющую и слабеющую державу, которой стоит смириться с новой реальностью и не пытаться вооруженным путем оспаривать уже почти потерянный статус.

Примечательно, что ранее, в декабре 2024 года на 17-м Веронском Евразийском экономическом форуме, «ловушку Фукидида» упомянул главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Уже тогда, еще до второй инаугурации Трампа, он указал, что ловушка уже захлопнулась. Войну, где-то горячую, где-то гибридную, США уже начали, а энергетика в ней является одновременно и целью, и инструментом.

Но сам Трамп, очевидно, рассматривает попытку установить контроль над всеми энергоресурсами планеты как раз как возможность вырваться из «ловушки Фукидида», и избежать войны с КНР и/или Россией, которая гарантированно превратится в мировую. То есть захватывая важнейшие ресурсы он выступает как чуть ли не миротворец.

Французский сенатор Анри Беранже, директор Генерального комитета по топливу Франции, сказал еще в 1917 году: «Нефть была кровью войны, теперь ей предстоит стать кровью мира… Сейчас, в первые мирные дни, все просят больше нефти, всегда больше нефти». За сто с лишним лет значение энергоносителей только возросло, и нынешняя администрация Белого дома, очевидно, рассуждает так: если ей удастся установить глобальное энергетическое доминирование, то возможность регулировать «кровоснабжение» (по выражению Беранже) всего мира позволит вернуть статус гегемона и его надежно удерживать. Майкл Т. Клэр, американский профессор и эксперт в области глобальной безопасности, считает, что Трамп намерен «сделать Америку снова великой» и достичь мирового господства, установив контроль над мировыми запасами энергоносителей. Как они собираются решать эту задачу?

Сергей Лавров считает, что захват главы Венесуэлы Николаса Мадуро предпринят ради вытеснения российских нефтяных компаний из этой страны, и подчинения ее добывающей инфраструктуры американским корпорациям. Позднее глава МИД сообщил, что подобные рейдерские операции по вытеснению российских компаний США стремятся осуществить повсюду, включая Африку и Балканский полуостров.

Можно также не сомневаться, что главной целью агрессии США против Ирана являлась смена власти в ИРИ и установление контроля над добычей и экспортом энергоносителей этой страны. Которые, в свою очередь, являются важными для Китая.

Упомянутый Майкл Т. Клэр полагает, что план мирового господства Трампа предусматривает превращение США в главную «бензоколонку» планеты. Причем не столько за счет захвата иностранных нефтепромыслов, сколько за счет интенсификации добычи углеводородов в самих Соединенных Штатах, включая морские месторождения. Эта страна действительно обладает большими запасами энергоносителей и, организовав их неограниченную добычу, нынешний американский президент рассчитывает не только рассчитаться с нефтяным и сланцевым лобби за поддержку на выборах, но и, самое главное, подсадить весь мир, или его большую часть, на американскую энергетическую иглу. Чтобы достичь этой цели, Вашингтон готов использовать протекционизм, подкуп, а если нужно, и военную силу.

Большим подспорьем в достижении этой цели является взятие под контроль логистики энергоносителей. Например, один из самых важных аспектов «ресурсной сделки» Трампа с Зеленским, вероятно, является передача американцам всей нефтегазовой транзитной инфраструктуры, по которой в ЕС могут поступать не только российские, но центральноазиатские и азербайджанские нефть и газ. Параллельно с этим окружение Трампа не отказывается от идеи приобретения «Северных потоков», что обеспечит контроль над большинством каналов поступления энергоносителей с постсоветского пространства в Европу. У нас принято считать, что американцам это нужно, чтобы зарабатывать на транзите и «посреднических услугах». Но это еще и возможность сделать американские энергоносители безальтернативными, просто перекрыв данные трубопроводы в том случае, если Европа пожелает восстановить поставки нефти и газа из нашей страны в прежних объемах.

Кстати, блокада Ормузского пролива в этом ракурсе могла бы сыграть на руку американцам, однако к настоящему моменту они еще не вышли на уровень добычи энергоносителей, который бы мог обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков. Когда это произойдет, морские перевозки нефти и газа «конкурентов» можно ограничивать с помощью задержания и даже конфискации танкеров под предлогом соблюдения односторонних санкций.

Кроме того, вероятно, уже отработаны и варианты террористических атак на суда-наливники с помощью прокси. Можно предположить, что, когда США заполнят мировой рынок нефтью и газом со своих (и с захваченных в других странах) месторождений, они развернут глобальную морскую блокаду перевозок, подпадающих под назначаемые произвольно американские «санкции».

Удастся ли Трампу реализовать свой амбициозный план? Вероятно, только отчасти. Можно представить, что он сумеет навязать свой энергетический проект странам ЕС, и, возможно, таким своим азиатским союзникам, как Япония, Южная Корея, Филиппины, а также Австралии и Новой Зеландии (которые, кстати, продолжают закупать нефть в России). Но у Вашингтона едва ли получится разрушить энергетическое сотрудничество нашей страны с КНР и Индией – тем более, что в Китай основные поставки идут трубопроводным способом. И даже морским поставкам с российского Дальнего Востока на НПЗ Северного Китая будет очень непросто помешать в силу непродолжительности маршрутов, еще и пролегающих в прибрежных водах. А для того, чтобы остановить транзит по нефтепроводу Омск–Павлодар–Синьцзян через территорию Казахстана нужно, как минимум, поменять власть в этой стране. Можно предположить, что и ряд других стран Азии, кроме КНР и Индии, столкнувшись с американским диктатом, начнет увеличивать закупки в нашей стране, например, Вьетнам, Мьянма, Таиланд. Иными словами, Трамп сумеет добиться не мирового энергетического господства, а еще большего разделения мирового сообщества.

И это в лучшем для него случае.

Ведь велика вероятность его проигрыша на промежуточных выборах, а реализовать даже частично столь грандиозную задумку в статусе «хромой утки» нереально. Поэтому Трамп так торопится навязать Пекину свою нефть. Похоже, он готов ради этого даже «пожертвовать» Тайванем.