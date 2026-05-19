Tекст: Ольга Иванова

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе с Telegram-каналом RT заявил: «в американских биолабораториях на Украине велось создание оружия генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы».

Он рассказал, что эти объекты работали под эгидой Минобороны США и занимались штаммами особо опасных заболеваний и их воздействием на украинских граждан, которых называли «носителями восточнославянского генетического кода».

По словам Прозорова, в таких исследованиях участвовали добровольцы, в том числе военнослужащие ВСУ.

Он отмечает, что в 2005 году в Киев приезжал сенатор Барак Обама, после чего был подписан договор о совместной деятельности в сфере биологической безопасности. В 2016 и 2017 годах Прозоров, как он говорит, лично видел документы, согласно которым на Украине действовали медицинские объекты, фактически неподконтрольные киевским властям, с ограниченным доступом.

Экс-офицер напомнил, что при Викторе Януковиче была создана комиссия по изучению этих лабораторий, и эксперты сочли их работу угрозой нацбезопасности Украины, после чего деятельность была заморожена. Однако, по его словам, после «майдана» проекты возобновились, а и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в 2016–2019 годах лоббировала интересы американских фармкорпораций.

Прозоров заявил, что после начала спецоперации на Украине американская сторона свернула работу своих лабораторий, опасаясь огласки факта разработки биологического оружия. При этом, как утверждает собеседник канала, сами объекты не закрылись, а были перенесены в другие страны, в частности в страны Прибалтики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

Национальная разведка США начала расследование деятельности более чем 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты на Украине.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил об угрозе для российских и украинских регионов от непрозрачной работы американских биолабораторий с опасными патогенами на территории Украины.