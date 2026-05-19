  ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    Россия и Китай готовят энергетический прорыв
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера
    В США заявили о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе», хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент политического управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    19 мая 2026, 10:25 • Новости дня

    Бывший офицер СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что американские лаборатории на Украине разрабатывали генно-избирательное биологическое оружие и испытывали опасные патогены на украинских добровольцах, включая военных.

    Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе с Telegram-каналом RT заявил: «в американских биолабораториях на Украине велось создание оружия генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы».

    Он рассказал, что эти объекты работали под эгидой Минобороны США и занимались штаммами особо опасных заболеваний и их воздействием на украинских граждан, которых называли «носителями восточнославянского генетического кода».

    По словам Прозорова, в таких исследованиях участвовали добровольцы, в том числе военнослужащие ВСУ.

    Он отмечает, что в 2005 году в Киев приезжал сенатор Барак Обама, после чего был подписан договор о совместной деятельности в сфере биологической безопасности. В 2016 и 2017 годах Прозоров, как он говорит, лично видел документы, согласно которым на Украине действовали медицинские объекты, фактически неподконтрольные киевским властям, с ограниченным доступом.

    Экс-офицер напомнил, что при Викторе Януковиче была создана комиссия по изучению этих лабораторий, и эксперты сочли их работу угрозой нацбезопасности Украины, после чего деятельность была заморожена. Однако, по его словам, после «майдана» проекты возобновились, а и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в 2016–2019 годах лоббировала интересы американских фармкорпораций.

    Прозоров заявил, что после начала спецоперации на Украине американская сторона свернула работу своих лабораторий, опасаясь огласки факта разработки биологического оружия. При этом, как утверждает собеседник канала, сами объекты не закрылись, а были перенесены в другие страны, в частности в страны Прибалтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности более чем 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил об угрозе для российских и украинских регионов от непрозрачной работы американских биолабораторий с опасными патогенами на территории Украины.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    Песков назвал заявления Киева об «атаках из Белоруссии» нагнетанием

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    18 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов

    Экс-премьер Украины Пустовойтенко отдал мошенникам 158 тыс. долларов

    @ Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.

    Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.

    По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.

    Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.

    В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.

    18 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве

    Экс-глава офиса Зеленского Ермак покинул следственный изолятор

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог, он провел под арестом в камере четыре ночи.

    Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освободился из следственного изолятора после внесения залога, передает ТАСС. Под стражей политик находился на протяжении четырех суток.

    Во время общения с прессой он неохотно отвечал на вопросы, однако подтвердил факт своего содержания в платной камере.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Из-за изначальной нехватки средств на залог Ермак остался под стражей в платной камере следственного изолятора.

    Позже на счет суда поступила полная требуемая сумма в размере 140 млн гривен.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Пентагон назвал отказ Зеленского идти на уступки причиной срыва мирного договора

    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    18 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС в июне

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз планирует перечислить Киеву первый платеж из масштабного кредита на 90 млрд евро в первой половине июня.

    Первый транш многомиллиардного кредита Европейского союза для Киева поступит в первой половине июня, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Брюсселе.

    «Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», – заявила она.

    Ожидается, что стартовая выплата Украине превысит 9 млрд евро. Из этой суммы почти 6 млрд евро планируется направить на военную помощь, преимущественно на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро.

    Для финансирования этого кредита европейское ведомство приступило к заимствованиям на рынках капитала.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить шесть миллиардов евро из первого транша на производство беспилотников.

    19 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В докладе генерального инспектора американского военного ведомства для Конгресса отмечается неэффективность и хаотичность атак киевского режима по территории России.

    Военная разведка США пришла к выводу, что украинские удары по российской территории носят беспорядочный характер, передает РИА «Новости».

    Эти данные приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона, подготовленном для конгресса США.

    «По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре», – говорится в опубликованном документе.

    Аналитики американского военного ведомства подчеркивают, что действия Киева не увенчались успехом. Несмотря на все попытки нанести существенный урон, Украина не смогла оказать реального влияния на способность России успешно проводить военные операции.

    В октябре военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что действующая американская администрация хочет сократить финансирование ВСУ, но сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, а потому передает Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    19 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские вооруженные силы столкнулись с серьезным дефицитом личного состава и боеприпасов, а также проблемами с организацией подготовки войск, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

    «Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», – подчеркивается в докладе.

    В американском министерстве обороны признали, что украинским войскам остро не хватает поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Генеральный инспектор констатировал, что сложившаяся ситуация стала критически важным преимуществом для Москвы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в первом квартале 2026 года Киев продолжал испытывать острую нехватку боеприпасов и беспилотников.

    «ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», – говорится в отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст призывников.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал недостаточный уровень подготовки младшего офицерского состава.

    19 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Воронежской области задержаны двое иностранных граждан, которых обвинили в подрыве FPV-дрона на территории воинской части.

    Двое выходцев из ближнего зарубежья, завербованных украинскими спецслужбами, были задержаны в Воронежской области, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны».

    По данным спецслужбы, иностранцев завербовал через Telegram представитель СБУ, по поручению которого они покупали оформленные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильной связи на конкретных участках местности. Затем, как отметили в ФСБ, диверсанты прибыли в регион, изъяли оснащенные взрывчаткой FPV-дроны, после чего активировали один из беспилотников и осуществили его подрыв на территории воинской части.

    Впоследствии задержанные были арестованы. Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1, ч. 2 ст. 281 и п. «а» ч.3 ст. 222.1 УК России, которые касаются помощи противнику, взрыва, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил, и незаконного обращения с взрывчатыми веществами, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.

    В феврале 2026 года в Челябинске силовики предотвратили теракт с самодельной бомбой по заданию террористической организации, действующей под патронажем киевского режима.

    В 2025 году в Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Украине сведений о системах ПВО и подготовку диверсии на энергетическом объекте.

    19 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Промышленный объект загорелся в Ярославской области после попадания дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленного объекта в Ярославской области началось после удара украинского беспилотника, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    БПЛА ударил по предприятию в регионе, указал Евраев в Max.

    Глава региона добавил, что специальные службы оперативно приступили к ликвидации возникшего возгорания. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ранее власти ограничили выезд из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки беспилотников.

    18 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
    @ Официальное сообщество Министерства здравоохранения Курской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», – сообщил Хинштейн в «Максе».

    Он указал, что погибшей было 68 лет. У 57-летней женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, а у 62-летнего мужчины, ее мужа – осколочное ранение головы. Супруги находятся в тяжелом состоянии.

    Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время пациентов доставят в Курск, врачи делают все возможное для спасения их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина.

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по рейсовому микроавтобусу на территории Луганской народной республики погибла несовершеннолетняя.

    18 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Москва: Киев и НАТО ставят на эскалацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим при поддержке Североатлантического альянса выбрал путь расширения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических способов разрешения кризиса, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «При поддержке западноевропейских членов НАТО делается ставка на эскалацию напряженности, дальнейшее расширение конфликта, продолжение боевых действий вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования на основе тех взаимопониманий, которых достигли президенты Российской Федерации и США в августе прошлого года в Анкоридже», – сказал дипломат.

    Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, в том числе по ситуации на Украине.

    Галузин пообещал озвучить новую информацию о следующих раундах переговоров, когда для этого придет время, передает «РИА Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию конфликта.

    18 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Fighterbomber: Новая украинская авиабомба не повлияет на ход спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Рекламируемая украинской армией управляемая авиабомба представляет собой доработанный американский боеприпас 1950-х годов и не способна изменить ход специальной военной операции, считает эксперт.

    Появление в арсенале Вооруженных сил Украины нового боеприпаса не окажет влияния на ситуацию на фронте, пишет эксперт Telegram-канала Fighterbomber.

    По словам военного аналитика, украинская разработка создана на базе старой американской бомбы М-82 и лишена управляемого двигателя.

    «Летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 имеет сверхзвук, но не имеет большой высоты, собственно поэтому дальность применения падает, самолет попадает в зону поражения ЗРК средней и большой дальности, а также истребителей», – отмечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что замена советских самолетов на западные истребители Mirage или F-16 не решит проблему. Он пояснил, что однодвигательные машины не способны долго летать на сверхзвуковых скоростях и больших высотах с тяжелой бомбовой нагрузкой. Учитывая общее состояние украинской авиации, применение подобных снарядов не принесет противнику стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины заявило о получении первых управляемых боеприпасов собственного производства.

    В прошлом году киевский режим анонсировал создание аналога российских корректируемых авиабомб с дальностью действия до 60 километров.

    Эксперты отмечали критическую зависимость дальности применения планирующих боеприпасов от высоты полета самолета-носителя.

    18 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Иностранные наемники ВСУ потеряли телефон с данными всего подразделения

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники в рядах ВСУ потеряли в ДНР смартфон с именами и позывными всего подразделения, сообщил бывший наемник Эддисон Джурейдини газете New Zealand Herald.

    Неудачная вылазка украинских формирований обернулась серьезной утечкой информации, передает РИА «Новости».

    Бывший участник боевых действий Эддисон Джурейдини рассказал изданию New Zealand Herald об утрате гаджета одного из ликвидированных сослуживцев.

    «У русских есть мое имя и имена всех в подразделении», – констатировал наемник. В памяти потерянного смартфона находились подробные данные всей группы иностранных боевиков.

    Российское оборонное ведомство регулярно сообщает об использовании киевскими властями иностранцев в качестве живой силы. Сами приезжие часто жалуются на слабую координацию и низкие шансы выжить в условиях высокой интенсивности боев на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что отправка западными странами наемников для участия в военных действиях закрепляет за ними статус стороны конфликта.

    Хакеры получили доступ к личным данным иностранных наемников украинской военной разведки.

    Французский военный корреспондент Лоран Брайар оценил общую численность воюющих за Киев иностранцев в 25 тыс. человек.

    В прошлом году украинское командование перебросило крупную группу зарубежных боевиков на Южно-Донецкое направление.

    Промобъект загорелся в Ярославской области после попадания дрона
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Антироссийские санкции ударили по автопрому Германии
    Приставы начали взыскивать с Дудя долг перед Мизулиной
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Технологические альянсы изменят экспортную модель России

    Россия намерена создавать и расширять технологические альянсы с другими государствами, заявил президент Путин. Как ни парадоксально, технологический суверенитет России от взаимодействия с другими государствами не только не пострадает, но даже возрастет. Правда, при соблюдении определенных условий. Каких именно – и с какими странами России лучше всего сотрудничать? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации