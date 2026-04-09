Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине

По его словам, эти лаборатории представляют собой крайне серьезную и абсолютно недопустимую угрозу для безопасности России, передает ТАСС.

Медведев отметил, что доказательства подобных разработок были получены в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что система реагирования на биологические угрозы в России надежна, однако в нынешних условиях требуется сохранять максимальную осторожность и продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Зампред Совбеза также указал на важность дальнейшего мониторинга и прогнозирования биологических угроз. Он предложил рассмотреть вопрос организации центра анализа и моделирования биологических рисков, который мог бы повысить эффективность борьбы с подобными угрозами.

В 2022 году Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине.