Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.
По его словам, эти лаборатории представляют собой крайне серьезную и абсолютно недопустимую угрозу для безопасности России, передает ТАСС.
Медведев отметил, что доказательства подобных разработок были получены в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что система реагирования на биологические угрозы в России надежна, однако в нынешних условиях требуется сохранять максимальную осторожность и продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.
Зампред Совбеза также указал на важность дальнейшего мониторинга и прогнозирования биологических угроз. Он предложил рассмотреть вопрос организации центра анализа и моделирования биологических рисков, который мог бы повысить эффективность борьбы с подобными угрозами.
В 2022 году Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине.