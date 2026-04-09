Великолукский мясокомбинат опроверг данные в СМИ о своем банкротстве

9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.9 комментариев
Великолукский мясокомбинат опроверг сведения в СМИ о своем банкротстве
Руководство одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России – «Великолукского мясокомбината» – заявило, что предприятие стабильно работает и угрозы банкротства отсутствуют, сообщила генеральный директор предприятия Ольга Кузьмина.
«Предприятие работает без каких-либо признаков ухудшения своего финансового положения, и все эти домыслы не соответствуют действительности. Как может предприятию, имеющему выручку в миллиарды рублей, из-за 258 млн рублей грозить банкротство? Это смешно», – сказала она ТАСС.
Кузьмина пояснила, что имеет место коммерческий спор, а задолженность несуществующая, так как это «переуступка права».
«Наш подрядчик перепродал право требования несуществующего долга, который ему был погашен», – добавила Кузьмина.
Ранее 9 апреля в «Коммерсанте» и ряде других изданий появились материалы, в которых сообщалось, что предприятию грозит банкротство из-за долгов на сумму 258,5 млн рублей в рамках корпоративного спора с фирмой, выкупившей долги у его контрагентов.
По словам Кузьминой, предприятие существует на территории Псковской области с 1944 года, а текущие долговые претензии руководство считает попыткой давления на комбинат. Руководство предприятия отдельно подчеркнуло, что любые незаконные попытки давления будут пресекаться и получат адекватный ответ, в том числе через суд.