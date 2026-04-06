Дагестан борется с мощным наводнением

По словам Меликова, во всех городах и районах оперативные службы работают в усиленном режиме. Семьям погибших будет оказана помощь из резервного фонда республики. Власти Дагестана готовятся к введению межрегионального режима ЧС (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

В Махачкале после осадков обрушилась часть многоквартирного дома на улице Перова. В связи с сохраняющейся угрозой дальнейших разрушений была проведена эвакуация около 300 человек из соседних домов (фото: МЧС РФ/РИА Новости)

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны». Он поручил региональному Минстрою проверить ответственных лиц, выдававших разрешения на строительство (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

Из-за подтопления железнодорожного полотна на участке Махачкала – Дербент эвакуируют около 120 пассажиров двух пригородных поездов. Потоп также повлек за собой частичное обрушение скал. Камнями завалило дорогу на границе Гергебильского, Хунзахского и Гунибского районов. Участок от села Гергебиль до Красного моста полностью заблокирован (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

Проезд автотранспорта временно запрещен на 13 участках дорог в нескольких районах Дагестана. На федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост. ЧП произошло в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе. Женщина и ребенок, которых смыло во время обрушения, скончались, несмотря на попытки медиков их спасти. Они слишком долго находились в воде – реанимация оказалась безуспешной (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

В селе Кирки Кайтагского района оползень разрушил жилой дом, погибла женщина. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. МЧС начало превентивную эвакуацию населения еще из четырех населенных пунктов – Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Были вывезены свыше четырех тысяч человек (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан, привели к подтоплению жилых районов, разрушению домов и объектов инфраструктуры, жертвам и пострадавшим среди населения (фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости)

