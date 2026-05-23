В Южной Осетии развернули масштабные поиски пропавшего российского режиссера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштабные мероприятия по спасению гражданки России Анны Тыц продолжаются уже два дня, передает ТАСС. «В Южной Осетии с утра продолжаются поиски гражданки России, которая 21 мая упала в горную реку», – заявили в местном МЧС. Зона обследования охватывает участок русла реки Большая Лиахва протяженностью 70 километров.

Инцидент произошел вечером 21 мая близ населенного пункта Згубир. Пропавшая женщина является режиссером документального фильма об участниках специальной военной операции, презентация которого недавно состоялась в Цхинвале. К спасательной операции привлекли более 200 сотрудников МЧС, МВД и военнослужащих, а также беспилотные летательные аппараты.

Территорию поисков разделили на специальные сектора для более тщательного обследования береговой линии. Ход операции взял под личный контроль президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Поскольку быстрое течение могло унести россиянку на сопредельную территорию, югоосетинские власти запросили поддержку у соседнего государства. Грузинские специалисты оперативно откликнулись на призыв и приступили к обследованию реки на своей территории, однако пока обнаружить пропавшую не удалось.

