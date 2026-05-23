Неизвестный беспилотник рухнул в латвийское озеро и взорвался
Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения рухнул в озеро на юго-востоке Латвии, произошла детонация. Об этом сообщила полиция республики.
Инцидент произошел на водоеме Дридзис, передает ТАСС. Местные спецслужбы уже обнаружили предполагаемые фрагменты аппарата и приступили к тщательному осмотру места происшествия.
«Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой. Пострадавших в результате инцидента нет», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмого мая украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
После этого инцидента министр обороны республики Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста.
Премьер-министр страны Эвика Силиня предложила на должность главы оборонного ведомства кандидатуру полковника Райвиса Мелниса.