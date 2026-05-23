Неизвестный беспилотник рухнул в латвийское озеро и взорвался

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел на водоеме Дридзис, передает ТАСС. Местные спецслужбы уже обнаружили предполагаемые фрагменты аппарата и приступили к тщательному осмотру места происшествия.

«Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой. Пострадавших в результате инцидента нет», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмого мая украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

После этого инцидента министр обороны республики Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста.

Премьер-министр страны Эвика Силиня предложила на должность главы оборонного ведомства кандидатуру полковника Райвиса Мелниса.